Microsoft разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы внутри приложений для Store — Windows Central Статьи редакции
Компания собралась перезапустить магазин для Windows 10 в 2021 году, пишет издание.
Перезапуск приложения Microsoft Store должен произойти вместе с общим обновлением ОС под внутренним названием Sun Valley, рассказали источники Windows Central, знакомые с вопросом. Оно должно выйти до конца 2021 года.
У приложения будет «современный и гибкий» пользовательский интерфейс, а установка крупных приложений из него станет более стабильной. Также компания обновит политику для разработчиков — правила будут не такими строгими.
Например, по словам источников, Microsoft разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы в приложениях. Компания хочет позиционировать Store как открытую платформу, которая позволит пользователям легко находить приложения, пишет издание.
Вероятно, компания объявит о своих планах на конференции Build 2021, которая состоится с 25 по 27 мая.
- Об обновлении Windows 10 в 2021 году источники Windows Central рассказали в октябре 2020 года. В частности, по данным издания, компания обновит меню «Пуск» и «Центр действий и уведомлений».
- Из-за добавления прямых покупок в приложение в обход магазинов разгорелся конфликт Epic Games с Apple и Google. Разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%, а теперь судится с компаниями.
Клёво конечно. Но это не Windows-way способ установки приложений для огромного кол-ва пользователей и чтобы изменить это потребуется много времени.
Более того дегенеративное требование что все браузеры должны быть на базе Edge, вроде как, осталось. А значит человек не найдёт там свой любимый хром и больше никогда туда не зайдёт.
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