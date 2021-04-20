Техника
Таня Боброва

Microsoft разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы внутри приложений для Store — Windows Central Статьи редакции

Компания собралась перезапустить магазин для Windows 10 в 2021 году, пишет издание.

Перезапуск приложения Microsoft Store должен произойти вместе с общим обновлением ОС под внутренним названием Sun Valley, рассказали источники Windows Central, знакомые с вопросом. Оно должно выйти до конца 2021 года.

У приложения будет «современный и гибкий» пользовательский интерфейс, а установка крупных приложений из него станет более стабильной. Также компания обновит политику для разработчиков — правила будут не такими строгими.

Например, по словам источников, Microsoft разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы в приложениях. Компания хочет позиционировать Store как открытую платформу, которая позволит пользователям легко находить приложения, пишет издание.

Вероятно, компания объявит о своих планах на конференции Build 2021, которая состоится с 25 по 27 мая.

  • Об обновлении Windows 10 в 2021 году источники Windows Central рассказали в октябре 2020 года. В частности, по данным издания, компания обновит меню «Пуск» и «Центр действий и уведомлений».
  • Из-за добавления прямых покупок в приложение в обход магазинов разгорелся конфликт Epic Games с Apple и Google. Разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%, а теперь судится с компаниями.

#новость #microsoft

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Georgiy Tibua

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ну палку в колесо Apple они эти глубоко так засунули

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Павел Кристалл

0

Клёво конечно. Но это не Windows-way способ установки приложений для огромного кол-ва пользователей и чтобы изменить это потребуется много времени.
Более того дегенеративное требование что все браузеры должны быть на базе Edge, вроде как, осталось. А значит человек не найдёт там свой любимый хром и больше никогда туда не зайдёт. 

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Labelig

Павел
2

Так Edge и так на базе хромиума уже, как и хром.

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Павел Кристалл

Labelig
0

Не ну это клёво, я им пользуюсь. А фаерфоксу что делать ?)

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