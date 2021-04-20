Компания собралась перезапустить магазин для Windows 10 в 2021 году, пишет издание.

Перезапуск приложения Microsoft Store должен произойти вместе с общим обновлением ОС под внутренним названием Sun Valley, рассказали источники Windows Central, знакомые с вопросом. Оно должно выйти до конца 2021 года.

У приложения будет «современный и гибкий» пользовательский интерфейс, а установка крупных приложений из него станет более стабильной. Также компания обновит политику для разработчиков — правила будут не такими строгими.

Например, по словам источников, Microsoft разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы в приложениях. Компания хочет позиционировать Store как открытую платформу, которая позволит пользователям легко находить приложения, пишет издание.

Вероятно, компания объявит о своих планах на конференции Build 2021, которая состоится с 25 по 27 мая.

Об обновлении Windows 10 в 2021 году источники Windows Central рассказали в октябре 2020 года. В частности, по данным издания, компания обновит меню «Пуск» и «Центр действий и уведомлений».

Из-за добавления прямых покупок в приложение в обход магазинов разгорелся конфликт Epic Games с Apple и Google. Разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%, а теперь судится с компаниями.