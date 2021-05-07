Техника
Евгения Евсеева

Amazon подключит маячки Tile к своей сети Sidewalk — это позволит находить трекеры с помощью колонок Echo Статьи редакции

Компании заявили о партнёрстве после выпуска маячков AirTag от Apple.

5 5 комментариев
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Amazon будет сотрудничать с производителем маячков для потерянных вещей Tile и производителем «умных» замков Level, чтобы использовать их технологии для своей сети Sidewalk, пишет CNBC.

Sidewalk создаёт сеть с помощью подключённых к ней устройств, включая колонки Echo и звонки Ring. Это помогает устройствам оставаться в сети, даже если они находятся вне зоны действия домашнего Wi-Fi.

Tile начнет работать с сетью Amazon с 14 июня. Пользователи смогут искать предметы с помощью голосового помощника Alexa. Например, если попросить его найти ключи, маячок начнёт издавать звуковой сигнал. Кроме того, Alexa сможет рассказать, рядом с каким устройством Echo находится маячок Tile, а также день и время, когда он находился рядом с этим устройством.

В апреле 2021 года Apple представила маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей. Ещё до анонса AirTag, в апреле 2020 года, Tile обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства и обратилась к регуляторам США и Европы.

Компания заявляла, что по мере выхода на рынок трекеров Apple начала пользоваться своим положением: выпустила приложение «Локатор», дублирующее функции Tile, а также готовит свой трекер.

Преимущество Tile — распределённая сеть, благодаря которой при потере предмета все подключённые к сети владельцы маячков смогут начать искать трекер. О такой же функции заявляет и Apple — маячки интегрированы в сеть «Локатора», к которой подключены Mac, iPhone и iPad.

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#новость #amazon #tile

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Raimond Vladimirov

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Первый шаг к покупке Tile Амазоном

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Кирилл Мельников

Raimond
0

Первые несколько шагов я бы сказал.

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Andrey Smalkov

0

Ещё бы добавили подобную функцию в Андройд os и тогда смогут пододвинуть Apple )

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Розарио Агро

Andrey
0

Ага, побыстрей бы, а то tile уже начали ныть про доступ к сети эппл на своих условиях 😂

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Григорий Копиев

Andrey
0

Для начала эпплу надо подвинуть монополиста в лице Tile)

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