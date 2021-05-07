Компании заявили о партнёрстве после выпуска маячков AirTag от Apple.

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Amazon будет сотрудничать с производителем маячков для потерянных вещей Tile и производителем «умных» замков Level, чтобы использовать их технологии для своей сети Sidewalk, пишет CNBC.

Sidewalk создаёт сеть с помощью подключённых к ней устройств, включая колонки Echo и звонки Ring. Это помогает устройствам оставаться в сети, даже если они находятся вне зоны действия домашнего Wi-Fi.

Tile начнет работать с сетью Amazon с 14 июня. Пользователи смогут искать предметы с помощью голосового помощника Alexa. Например, если попросить его найти ключи, маячок начнёт издавать звуковой сигнал. Кроме того, Alexa сможет рассказать, рядом с каким устройством Echo находится маячок Tile, а также день и время, когда он находился рядом с этим устройством.

В апреле 2021 года Apple представила маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей. Ещё до анонса AirTag, в апреле 2020 года, Tile обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства и обратилась к регуляторам США и Европы.

Компания заявляла, что по мере выхода на рынок трекеров Apple начала пользоваться своим положением: выпустила приложение «Локатор», дублирующее функции Tile, а также готовит свой трекер.