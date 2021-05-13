Структура «Ростеха» готовится купить одного из крупнейших московских провайдеров «Акадо» — источники Статьи редакции
Сумма сделки может составить несколько миллиардов рублей, говорят источники.
- Сделка по продаже АО «Акадо холдинг» структуре «Ростеха» близка к завершению, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники.
- По данным «Ъ», речь идёт о 51%-ой доле «Акадо», которую «АВК Инвестментс» Максима Майорца купила у группы «Ренова» Виктора Вексельберга в 2020 году. У «Реновы» осталось 49% акций «Акадо». Источник газеты говорит, что компанию в рамках сделки оценили в 17 млрд рублей с учётом долга в 4 млрд рублей.
- Собеседник «Ведомостей» сообщил об обсуждении двух сценариев сделки. Первый вариант — «Ростех» покупает 100% «Акадо», второй — 75% провадера: 51% у Майорца и 24% у «Реновы». По его словам, в ходе переговоров стороны обсуждали оценку 75% примерно в 5 млрд рублей без учёта долга.
- Майорец заявил «Ъ», что не комментирует незавершенные сделки. В «Ренове» отказались от комментариев «Ведомостям», в «Ростехе» по существу не ответили.
- По данным аналитической компании Telecom Daily, в 2020 году «Акадо» занимала четвёртое место в Москве по количеству подпис чиков домашнего интернета, обслуживая около 300 тысяч домохозяйств
- В компании считают, что для «Ростеха» может быть интересен не розничный бизнес: «Акадо» — один из крупнейших подрядчиков для столичной мэрии в проектах «умного» города. «Ростех» позиционирует себя как производитель устройств для интернета вещей, которые можно предложить муниципальным властям.
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3 комментария
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Был у меня Акадо лет 10 назад 😂 Все шлют и шлют выдуманный долг. Если там не оплатить просто выключалось, откуда долг хз)
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А я им принес роутер сдать, на нем написано Акадо, а они говорят, не у нас такой не числится
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