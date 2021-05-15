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Техника
Альберт Хабибрахимов

Apple перестанет продавать клавиатуры и мышки цвета «серый космос» Статьи редакции

Отдельно можно будет купить только серебристые аксессуары.

  • На сайте Apple написано, что Magic Mouse 2, Magic Keyboard, и Magic Trackpad цвета «серый космос» продаются, «пока не закончатся». Представитель Apple подтвердил The Verge, что компания больше не будет продавать эти аксессуары в цвете «серый космос», когда запасы закончатся.
  • После этого клавиатуру, мышь и трекпад можно будет купить только серебристого цвета.
Предупреждение "While supplies last" на американской версии сайта Apple. На российской версии его нет.
  • Apple открыла отдельные продажи аксессуаров цвета «серый космос» в марте 2018 года, вскоре после выхода iMac Pro.
  • В марте 2021 года компания прекратила продажи iMac Pro, а в апреле представила новое поколение компьютеров — на процессоре M1. Они доступны в семи разных цветах с подходящими клавиатурами, мышами и трекпадами в комплекте. Пока аксессуары доступны только при покупке нового iMac и неизвестно, будет ли компания продавать их отдельно, отмечает MacRumors.
Вкратце: маячки AirTag, цветные iMac, iPad Pro…
iMac — от 129 990 pyблей, 12,9-дюймовый iPad Pro — от 106 990 pyблей, AirTag — 2990 рублей. Все…
vc.ru

#новость #apple

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Louis Cyphre

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Nikitinz

3
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Raimond Vladimirov

2

Эта новость попадёт в новости недели?

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Алекс Таций

1

И как дальше жить??

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Павел Евграфович

1

Всегда удивляло, почему Apple не хочет выпустить внешнюю клавиатуру с подсветкой клавиш и отпечатком пальца, как на макбуках. (Отпечаток вроде добавили, аллилуйя). Но подсветка…? Несколько светодиодов в клавиатуру за 14 тысяч рублей, в чем проблема… Считается, что на ноутбуке я могу теоретически работать в полутьме, а на большом маке — нет, только при внешнем свете? 

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Get Money

Павел
0

Да и короткую клавиатуру в сером цвете тоже вроде так и не выпустили.

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Fyodor

1

компания больше не будет продавать эти аксессуары в цвете «серый космос», когда запасы закончатся

Сейчас многим срочно понадобится серый космос. Ведь его больше не будет.

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