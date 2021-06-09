Техника
Евгения Евсеева

Facebook выпустит «умные» часы со съёмной камерой летом 2022 года — The Verge Статьи редакции

Всего у устройства будут две камеры — одна для видеозвонков, вторая для фотографий и видео.

  • «Умные» часы Facebook получат поддержку LTE, а использовать их можно будет без постоянного подключения к смартфону, пишет The Verge со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
  • По словам источников, Facebook выпустит первую версию часов летом 2022 года, а сама уже работает над вторым и третьим поколениями устройства. Стоимость устройства составит около $400.
  • У часов будет две камеры — одна фронтальная и для видеозвонков и встроенная в экран и основная для фотографий и видеозаписей.
  • Основную камеру можно будет снимать с корпуса часов и использовать автономно. Также у часов будут функции фитнес-трекера, поддержка мессенджеров и приложений.
  • Facebook планирует использовать будущие версии часов как устройство ввода для своих очков дополненной реальности.
  • О том, что Facebook занялась разработкой «умных» часов, сообщали также источники The Information в феврале 2021 года

#новость #facebook

206 просмотров
2 2 комментария
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Allegra Geller

Jessika
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твоя мамка

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Andrey Kuragin

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А потом в рекламном кабинете появятся новые  аудитории - люди с больным сердцем, страдающие бессонницей, тревожные и т.д.

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