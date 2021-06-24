Microsoft добавит поддержку Android-приложений в Windows 11 Статьи редакции
Компания анонсировала следующее поколение ОС.
- Microsoft обновила свой магазин приложений Microsoft Store, который скоро появится как на Windows 11, так и на Windows 10.
- Чтобы пользователи могли запускать игры и приложения на Android, компания договорилась о партнёрстве с Amazon. Пользователи смогут находить приложения в Microsoft Store и приобретать их через Amazon Appstore.
- Приложения можно будет закрепить на панели задач или добавить в меню «Пуск».
Обновление до Windows 11 будет бесплатным. Релиз — зимой 2021 года.
Новая эра? :)
А поддержку айфонов в приложение "Мой телефон" собираются добавить? Ждал, ждал, и купил макбук в итоге.
Этот "мой телефон" с андроидом то нормально не работает, а куда уж ему с Айфоном.
И как? Разочаровались?
Он бы с андроидом нормально работал, пока это нерабочее нечтт
а какие косяки?
Например, то, что при включенном приложении нельяз подсоединить беспроводные наушники. Информация передается плохо и медленно. Плюс не все работает
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