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Техника
Таня Боброва

Microsoft добавит поддержку Android-приложений в Windows 11 Статьи редакции

Компания анонсировала следующее поколение ОС.

  • Microsoft обновила свой магазин приложений Microsoft Store, который скоро появится как на Windows 11, так и на Windows 10.
  • Чтобы пользователи могли запускать игры и приложения на Android, компания договорилась о партнёрстве с Amazon. Пользователи смогут находить приложения в Microsoft Store и приобретать их через Amazon Appstore.
  • Приложения можно будет закрепить на панели задач или добавить в меню «Пуск».

  • Обновление до Windows 11 будет бесплатным. Релиз — зимой 2021 года.

Приложения для Android в магазине Windows Store Microsoft

#новость #microsoft #windows

1362 просмотров
18 18 комментариев
10
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18 комментариев
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mr.Amirhan

9

Кайф конечно, что бесплатно

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Кирилл Загоскин

5

Достойный ответ эпл

Ответить

Андрей Чуяшов

4

Поистине лучшее нововведение Windows 11!

Ответить

Николай Цыганов

4

Новая эра? :)

Ответить

Почтовый Гоша

Николай
0

Мир стал другим.

Ответить

Anton Novoseltsev

1

А поддержку айфонов в приложение "Мой телефон" собираются добавить? Ждал, ждал, и купил макбук в итоге.

Ответить

Станислав Лукьяненко

Anton
1

Этот "мой телефон" с андроидом то нормально не работает, а куда уж ему с Айфоном.

Ответить

Михаил Романов

Anton
0

И как? Разочаровались?

Ответить

Anton Novoseltsev

Михаил
0

да, ворд и эксель неудачно исполнены

Ответить

Иван Вялков

Anton
0

Он бы с андроидом нормально работал, пока это нерабочее нечтт

Ответить

true iBegginer

Иван
0

а какие косяки?

Ответить

Иван Вялков

true
0

Например, то, что при включенном приложении нельяз подсоединить беспроводные наушники. Информация передается плохо и медленно. Плюс не все работает

Ответить

true iBegginer

Иван
0

спасибо!

Ответить

Почтовый Гоша

1

Красаучики. Бесплатно, ещё и не переустановка, а обновление. Всё что дохтор прописал.

Ответить

Denis Gukov

0

Этот Amazon Appstore даже амазону не нужен, решили спихнуть его Микрософту

Ответить

Алексей Гуторов

0

Главное чтоб это новвоведение работало и развивалось а не как обычно

Ответить

Канищев Максим

–2

Идиотизм.  Ms опять пытается сделать mobile os?

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Эллай Фен

–4

бред

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