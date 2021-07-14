Система работает с источниками данных в реальном времени и даёт советы по оптимизации выбросов — она будет доступна любым предприятиям.

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Microsoft объявила о запуске Cloud for Sustainability — облачной платформы, которая измеряет выбросы углекислого газа для отдельных компаний. Система начнёт работать в 2021 году и позволит автоматизировать процесс снижения выбросов CO2. Об этом TJ сообщили в Microsoft.

Платформа собирает в реальном времени данные о выбросах в конкретном месте, сравнивает показатели со средними по рынку и даёт персонализированные советы по снижению углеродного следа. В систему включены SaaS-инструменты, которые позволяют подключаться к источникам данных в реальном времени, формировать отчётность, измерять эффективность достижения целей и ускорять интеграцию данных.

Cloud for Sustainability Microsoft

В Microsoft представили несколько сценариев применения платформы. С помощью платформы технические директора могут составить отчёты о выбросах углекислого газа при использовании облачных решений, устройств и приложений. Компании смогут предложить бизнес-клиентам оценочную шкалу устойчивого развития, а пользователи смогут точно определять конкретные источники выбросов — например, системы кондиционирования или отопления.

Платформа будет работать на базе других продуктов Microsoft — Azure, Dataverse, Power Platform и Power BI. Компания также планирует вовлечь экосистему партнёров Microsoft для интеграции специализированных сторонних приложений, источников данных и коннекторов.

Microsoft также объявила о новом экологическим обязательстве «100/100/0» — к 2030 году компания хочет добиться 100% энергопотребления в течение 100% времени на энергии с нулевым процентом углерода. Это дополнит уже существующие обещания компании по выкупу возобновляемой энергии для обеспечения работы дата-центров, зданий и кампусов. Microsoft уже подписала соглашения о покупке 5,8 гигаватт возобновляемой энергии в 10 странах по всему миру.

Компания также планирует перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году. За первый год после объявления плана компания добилась снижения выбросов на 6% с 11,6 до 10,9 млн тонн.

По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), с учётом нынешней тенденции выбросов парниковых газов к концу 21 века глобальная температура повысится на 1-2 градуса Цельсия по сравнению с уровнем 1990 года и на 1,5-2,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.