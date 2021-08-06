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Техника
Таня Боброва

Microsoft анонсировала в Windows 11 таймер в стиле Pomodoro с поддержкой Spotify Статьи редакции

Выполнять задачи можно под музыку.

О функции Focus Sessions в Windows 11 рассказал в Twitter директор по продукту Windows Панос Панай. Она позволяет устанавливать таймер на небольшие отрезки времени, в которые пользователь может сосредоточиться на определённой задаче.

Судя по опубликованному ролику, пользователь сможет выбрать задачу для сессии, например закончить недельный отчёт, а затем выбрать фоновую музыку в Spotify и установить таймер. В программе можно отслеживать прогресс за день.

Panos Panay @panos_panay
Another first look from the team...#FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders https://t.co/HfJh4niDiS
  • Microsoft представила Windows 11 в июне. ОС получит новое меню «Пуск» и панель задач, редизайн окон, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.

#новость #microsoft #windows

935 просмотров
8 8 комментариев
8
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8 комментариев
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hakhagmon

18

ну все, пизда тебе бигдата ебаная 

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Илья Волочков

–3

2021

смотрите, у нас будет таймер!

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Фагиз Мавлютов

Илья
2

В 2021 году люди за это платят отдельно покупая приложения. 

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Mihail Gricenko

Фагиз
2

Как я, на пример, когда понял необходимость такого трекера то купил т.к на Маке его нет в комплекте. Может есть какой то примитивный таймер, но это немного не то… Все же возможность настраивать количество рабочих часов в сутки и перерывов между ними, а так же смотреть сводные отчёты потом - хорошо помогает

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lakoros

1

Я думал тут будет простой милый виджет, в стиле помидорки с таймером.
А тут будильник.

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ro Smw

–2

Переписать старые приложухи типа блокнота, управление политиками с актуальными стилями? Панель управления наконец объединить до конца с настройками?
Добавим целую ВКЛАДКУ в приложение часов, которому сто лет и будем этим гордиться.

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Джон Картошкин

0

Судя по опубликованному ролику, пользователь сможет выбрать задачу для сессии, например закончить недельный отчёт, а затем выбрать фоновую музыку в Spotify и установить таймер.

Займись сразу отчётом, друг, а то ты недостаточно вовлечён.

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Комментарий удален

nochnoy.ru

0

hwyd.ru - вот лучшая помидорина
(мопед не мой)

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