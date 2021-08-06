Microsoft анонсировала в Windows 11 таймер в стиле Pomodoro с поддержкой Spotify Статьи редакции
Выполнять задачи можно под музыку.
О функции Focus Sessions в Windows 11 рассказал в Twitter директор по продукту Windows Панос Панай. Она позволяет устанавливать таймер на небольшие отрезки времени, в которые пользователь может сосредоточиться на определённой задаче.
Судя по опубликованному ролику, пользователь сможет выбрать задачу для сессии, например закончить недельный отчёт, а затем выбрать фоновую музыку в Spotify и установить таймер. В программе можно отслеживать прогресс за день.
- Microsoft представила Windows 11 в июне. ОС получит новое меню «Пуск» и панель задач, редизайн окон, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.
2021
смотрите, у нас будет таймер!
В 2021 году люди за это платят отдельно покупая приложения.
Как я, на пример, когда понял необходимость такого трекера то купил т.к на Маке его нет в комплекте. Может есть какой то примитивный таймер, но это немного не то… Все же возможность настраивать количество рабочих часов в сутки и перерывов между ними, а так же смотреть сводные отчёты потом - хорошо помогает
Я думал тут будет простой милый виджет, в стиле помидорки с таймером.
А тут будильник.
Переписать старые приложухи типа блокнота, управление политиками с актуальными стилями? Панель управления наконец объединить до конца с настройками?
Добавим целую ВКЛАДКУ в приложение часов, которому сто лет и будем этим гордиться.
Судя по опубликованному ролику, пользователь сможет выбрать задачу для сессии, например закончить недельный отчёт, а затем выбрать фоновую музыку в Spotify и установить таймер.
Займись сразу отчётом, друг, а то ты недостаточно вовлечён.
Комментарий удален
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Личная подборка инструментов, которыми пользуюсь сам.
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