Эти инструменты могут нести благо для поиска детской порнографии, но представьте, что они могут сделать в руках авторитарного государства?

Возможность добавления подобных сканирующих систем в мессенджеры со сквозным шифрования были основным запросом правоохранительных органов по всему миру.

Apple начала с фотографий, которыми люди уже поделились с облаком — это не «вредит» конфиденциальности. Но зачем кому-то разрабатывать подобную систему, если её целью не станет сканирование шифрованных фотографий?

Даже если Apple не будет злоупотреблять своими возможностями, есть о чем беспокоиться. Эти системы полагаются на базу данных хешей, которую пользователи не могут посмотреть, и они ничего не знают об алгоритмах.

Что будет, если кто-то отправит безобидный медиафайл, который совпадёт с хешем известного файла детского порно?

