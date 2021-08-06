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Техника
Евгений Делюкин

Забота или слежка: почему критикуют решение Apple проверять откровенные снимки в iMessage и iCloud для защиты детей Статьи редакции

Компания обещает защищать детей, а исследователи считают, что технологию легко масштабировать для цензуры и слежки за людьми.

6 6 комментариев
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5 августа Apple объявила, что расширит функции для защиты детей на всех своих операционных системах:

  • Компания будет сканировать отправляемые фото в iCloud на материалы с сексуальным насилием над детьми — ограничивать распространение таких изображений и передавать информацию о пользователях правоохранительным органам.
  • Размывать откровенные снимки в iMessage и уведомлять родителей о получении и отправке откровенных фотографий в переписках детей.
  • В Siri и «Поиске» появятся дополнительные руководства о безопасности.

Компания объясняет изменения «защитой детей от хищников, которые используют средства коммуникации для привлечения и эксплуатации».

Financial Times подчеркивает, что Apple таким образом пытается найти компромисс между обещанием защищать приватность пользователей и постоянными требованиями правительств, организаций по защите детей и силовыми структурами.

От компании требуют, чтобы она больше помогала в расследовании уголовных дел, в том числе связанных с детской порнографией и терроризмом».

Как Apple будет распознавать фото и кому передавать информацию

Анализ фото в iCloud

Новая технология в iOS 15 и macOS позволит бороться с распространением контента с сексуальным насилием над детьми (Child Sexual Abuse Material, CSAM), утверждает Apple.

  • На устройстве пользователя хранится база хеш-сумм (цифровых отпечатков) изображений CSAM, которые предоставил Национальный Центр для пропавших и эксплуатируемых детей и другие организации (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC).
  • Когда пользователь выгружает фотографии в облако iCloud, система сверяет их хеш-суммы с базой CSAM. Сравнение работает на криптографической технологии «пересечения приватных наборов» — она проводит сравнение не выдавая результат.
  • Система создает безопасный криптографический ваучер, который расшфровывает результаты сравнения вместе с другими данными о фото и выгружает его в iCloud вместе с изображением.
  • Если система зафиксировала совпадение хешей и набралось определенное количество подозрительных снимков, сотрудники Apple будут вручную проверять каждый случай. Они не смотрят само фото, а лишь видят некоторые элементы, которые позволяют понять, есть совпадение с известной CSAM или нет.
  • Если совпадения подтвердятся, Apple заблокирует учетную запись пользователя и передаст данные в NCMEC и в правоохранительные органы.
  • Пользователь может оспорить блокировку, если считает, что это ошибка.
  • Apple утверждает, что система будет выдавать меньше одного из триллиона ложных результатов за год.

Анализ iMessage

  • В мессенджере на iOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey появится инструмент для определения откровенных фотографий с помощью машинного обучения. Алгоритмы будут локально сканировать фотографии и распознавать сексуальный контент — Apple утверждает, что не получит доступа к этим данным.
  • Если ребёнок младше 13 лет хочет отправить кому-то сообщение с откровенным контентом или ему отправят таковое, iMessage автоматически размоет изображение, а ребенок увидит предупреждение, что его родители получат уведомление о содержимом снимка.
  • Ребенок может отказаться от просмотра сообщения с откровенным содержимым. Если же он соглашается с отправкой уведомления родителям, изображение сексуального характера будет сохранено на устройстве в защищенной папке в разделе «Родительского контроля». Ребенку будет запрещено его удалять.
  • Для детей в возрасте от 13 до 17 лет появится аналогичное предупреждение, но без уведомления родителей.

Новые руководства безопасности и подсказки детям в iOS 15

  • Apple также начнёт лучше предупреждать и обучать юных пользователей систем и их родителей о том, как лучше вести себя в небезопасных ситуациях.
  • Siri и «Поиск» вмешаются, когда пользователи попытаются найти связанные с CSAM данные — система объяснит, что это проблемные и болезненные темы, и предложит почитать о них подробнее.
  • Siri также начнёт предлагать дополнительную информацию детям и родителям о том, как реагировать на эксплуатацию детей и сексуальное насилие. Например, если пользователи спросят голосового ассистента, как сообщить о CSAM, то их направят на соответствующие сайты.

Новые функции станут доступны осенью 2021 года, Apple обещает со временем расширить ресурсы для защиты детей.

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Также компания предоставила подробную документацию о нововведениях: выжимку об использовании технологий, протоколы безопасности, и независимые технические консультации экспертов.

Какие вопросы есть к решению Apple

Некоторые активисты и исследователи в области безопасности данных отмечают несколько проблем, связанных с идеей Apple, которые делают её потенциально опасной.

Среди критиков — профессор проектирования безопасности Кембриджского университета Росс Андерсон и эксперт по безопасности Мэтью Грин, а также «Фонд электронных рубежей».

Какие аргументы они приводят :

  • Внедрение систем анализа фото сравнивают с законным бэкдором внутри устройства: это возможность следить за миллионами устройств и получить доступ к личным данным пользователей со стороны властей в тоталитарных странах.

Эти инструменты могут нести благо для поиска детской порнографии, но представьте, что они могут сделать в руках авторитарного государства?

Возможность добавления подобных сканирующих систем в мессенджеры со сквозным шифрования были основным запросом правоохранительных органов по всему миру.

Apple начала с фотографий, которыми люди уже поделились с облаком — это не «вредит» конфиденциальности. Но зачем кому-то разрабатывать подобную систему, если её целью не станет сканирование шифрованных фотографий?

Даже если Apple не будет злоупотреблять своими возможностями, есть о чем беспокоиться. Эти системы полагаются на базу данных хешей, которую пользователи не могут посмотреть, и они ничего не знают об алгоритмах.

Что будет, если кто-то отправит безобидный медиафайл, который совпадёт с хешем известного файла детского порно?

Мэтью Грин
  • Системы анализа Apple работают на изображения сексуального характера, но их легко натренировать и на другие виды содержимого, утверждает «Фонд электронных рубежей».

Apple создала лазейку, которая только и ждёт, что внешнее давление [со стороны властей] расширит её для поиска дополнительных видов контента или сканирования переписки не только детей, но и взрослых.

Например, в Индии приняты правила, по которым платформам необходимо определять источник сообщений и предварительно анализировать его. В Эфиопии есть закон, который заставляет удалять «дезинформацию» в течение 24 часов, такие же законы есть в других странах.

Легко представить, как Apple заставляют изменить систему, чтобы та определяла ЛГБТ-контент, популярные сатирические картинки или протестные листовки.

Уже есть примеры, как это работает. Одна из технологий для сканирования хешей изображений сексуального насилия над детьми была переделана для борьбы с «террористическим контентом».

Но она закрыта, и невозможно определить, не перегнули ли в ней палку. Ведь платформы регулярно называют «терроризмом» публикации о насилии в стране, политическую сатиру, расследования и другие важные вещи.

«Фонд электронных рубежей»
  • Функция анализа сообщений в iMessage устроена таким образом, что если один несовершеннолетний с отключенной функцией отправит фото другому несовершеннолетнему, у которого она включена, то родители получателя будут уведомлены об этом — без согласия отправителя на их участие.
  • Алгоритмы машинного обучения могут ошибочно классифицировать контент, как «сексуально откровенный». Такое происходило с Tumblr и Facebook, когда платформы блокировали изображения щенков, статуй и селфи одетых людей. Это может быть чревато ложными обвинениями в педофилии, считают пользователи.
  • Функцию анализа переписки в iMessage можно использовать как сталкерское ПО, а сканирование снимков и их сохранение без возможности удаления может грозить сливами фото в открытый доступ.

Microsoft разработала в 2009 году подобную технологию определения детской порнографии — её используют Twitter, Facebook, Google, Reddit и другие

Исследователи Microsoft Research в 2009 году представили технологию PhotoDNA. Она позволяет идентифицировать CSAM с помощью уникальных хешей, которые сравнивают с базой из 300 тысяч хешей примеров детской порнографии от Британского фонда наблюдения за интернетом. Основное её отличие от технологии Apple — проверка хешей происходит не на устройстве пользователя, а в облаке.

PhotoDNA работает как с фото, так и видео, которые разбивает на отдельные кадры. Её используют как собственные службы Microsoft, включая Bing и OneDrive, так и Google, Gmail, Twitter, Facebook, Adobe, Reddit, Discord и более 200 других организаций.

В 2016 году технологию доработали для борьбы с экстремистским контентом, например, для автоматического удаления видеороликов «Аль-Каиды» из соцсетей.

В 2018 году Microsoft сообщала, что с помощью PhotoDNA создается около 90% расследований, посвященных публикации материалов сексуального насилия над ребенком. Данные предоставляет национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей CyberTipline MCMEC.

В 2019 году Facebook сообщала о 15 млн совпадений изображений с базой хешей, а Dropbox — о 21 тысяче в 2020 году.

Технология позволяет удалять миллионы изображений, ловить педофилов, а в некоторых случаях спасти потенциальных жертв до того, как им был нанесён вред, утверждает Microsoft.

#apple #ios #macos #microsoft

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Matvey Glazkov

2
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Антон Ковойцев

Matvey
2

да баян уже

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Tiberius Lartius

0

Они не смотрят само фото, а лишь видят некоторые элементы, которые позволяют понять

А если сотрудник на удалёнке, надо обязать его ставить камеру на уровне пояса, что бы было видно, что он в штанах не смотрит само фото

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Antsiforov Stanislav

0

Почему у тебя не iPhone? Ты, что подофил?

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Aleksandr Azh

0

"С добром и злом тоже начались проблемы — от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло."
Пелевин.
По морально этическим соображениям не пользуюсь продукцией Apple.

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Эдуард Лиринг

0

А профессору не приходило в голову что этот инструмент давно работает, просто зачем то сказали что против педофилов.    Все теперь будут косо смотреть на продавцов айфонов с авито

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