Что ожидать на презентации Apple 14 сентября: iPhone 13 с «чёлкой» поменьше, новые AirPods и редизайн часов Статьи редакции
Трансляция начнётся в 20:00 по Москве — возможно, она будет не единственной, как и в прошлом году.
7 сентября Apple разослала приглашение на презентацию новых устройств — она пройдёт 14 сентября. Главным анонсом мероприятия по традиции может стать новый iPhone. Ещё журналисты CNBC предполагают, что компания покажет новые Apple Watch и AirPods.
iPhone 13
Новые модели будут похожи на актуальную линейку 2020 года: размеры экранов останутся прежними (5,4, 6,1 и 6,7 дюймов), дизайн не изменится.
Основные возможные изменения:
- Чип Apple A15 — предположительно на 15% быстрее A14 в iPhone 12.
- Камеры получат стабилизацию видео со сдвигом матрицы sensor-shift, сейчас технология доступна только в iPhone 12 Pro Max — чтобы разместить сенсоры, блоки камер станут больше. На iPhone 13 и iPhone 13 mini камеры будут стоять по диагонали, иначе не хватает места в корпусе.
- Все модели смогут снимать видео в портретном режиме с размытием фона и фокусировкой на объекте. Появится астрофотографический режим для съёмки неба.
- Pro-модели iPhone 13 получат новую сверхширокоугольную камеру с автофокусом и диафрагмой f/1,8 вместо f/2,4 — она будет лучше снимать в условиях низкой освещённости.
- Для профессиональной съёмки на Pro-моделях появится запись видео в высококачественном формате ProRes, а также система фильтров и стилей для фото.
- Pro-версии iPhone 13 получат LTPO-дисплей ProMotion с частотой до 120 Гц и более низким энергопотреблением. Смартфоны смогут адаптироваться под контент: если на экране статичное изображение, частота снизится до 24 Гц для экономии энергии, а если нужна плавность (в видео или играх), частота экрана вырастет до 120 Гц.
- Все модели получат технологию Always on Display, которая позволяет отображать системную информацию (время, дату, уведомления) на выключенном экране. Сейчас эта функция работает на Apple Watch.
- Новый модуль Face ID и перенос динамика выше позволят уменьшить экранный вырез.
- Новый чип 5G от Qualcomm, поддержка Wi-Fi 6E и возможная поддержка функции аварийной связи через спутники — когда недоступна сотовая связь и Wi-Fi.
- Объёмы аккумуляторов станут больше. У iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч (у iPhone 12 Pro Max 3687 мАч), у iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч (в iPhone 12 — 2815 мАч). У iPhone 13 mini — 2406 мАч (в iPhone 12 — 2227 мАч).
- Появится поддержка быстрой зарядки адаптерами на 25 Вт.
- Возможно, Pro-версии iPhone получат версию на 1 ТБ памяти.
- iPhone 13 может поддерживать обратную беспроводную зарядку и заряжать другие устройства.
- Магниты MagSafe станут сильнее.
- Предзаказы на iPhone 13 стартуют 17 сентября, в продаже — с 24 сентября.
- Стоимость новых устройств либо останется на уровне iPhone 12, либо вырастет, чтобы компенсировать затраты на производство у TSMC.
Apple Watch 7: первый редизайн часов
Новые Apple Watch получат новый дизайн с более плоскими краями, как на iPhone и iPad. Размеры экрана увеличатся до 41 и 45 мм, в Watch 6 — 40 и 44 мм. Область экрана увеличится на 20–30%.
О характеристиках часов известно мало: появится новый чип S7, аккумулятор может стать больше, обновится модуль беспроводной связи и сверхширокополосный модуль U1, а новых датчиков не будет.
Из-за проблем с производством выход Apple Watch 7 может задержаться до октября, пишет Bloomberg. Скорее всего, часы представят вместе с iPhone 13, но продаваться они будут небольшими партиями.
AirPods 3: как Pro, но без активного шумоподавления
Выпуск третьего поколения беспроводных наушников AirPods перенесли с начала 2021 года на осень.
Что о них известно:
- Наушники получат дизайн AirPods Pro: ножка станет короче, а кейс — шире. Он будет поддерживать беспроводную зарядку.
- Форм-фактор наушников не изменится: это будут вкладыши, а не затычки, силиконовых амбушюр не появится. Но качество звука улучшится по сравнению с AirPods 2.
- Появится процессор Apple H1 как в AirPods Pro и система выравнивания давления внутри уха.
- Для управления воспроизведением и вызова Siri нужно будет сжимать наушник, а не тапать по нему.
- Стоимость — около $150.
Не покажут в сентябре, но ждут осенью 2021 года
Журналисты Bloomberg считают, что Apple проведёт несколько осенних презентаций, как и в 2020 году. Если сентябрьская презентация будет традиционно посвящена iPhone, но в октябре-ноябре Apple покажет новые iPad, MacBook на новом чипе M1X и другие устройства.
iPad mini 6 и iPad начального уровня
Одним из больших анонсов Apple этой осенью может стать редизайн iPad mini:
- Он лишится кнопки Home и получит дизайн от iPad Air с экраном от края до края и тонкими рамками.
- Диагональ экрана увеличится с 7,9 до 8,4-9 дюймов.
- Появится чип A15, как в iPhone 13.
- Разъём USB-C и магнитный Smart Connector, как на iPad Pro и iPad Air.
- Поддержка Apple Pencil.
- Сканер отпечатков пальцев Touch ID перейдёт в кнопку питания.
Также Apple обновит базовый 10,2-дюймовый iPad — в нём будет чип A13, установленный в линейке iPhone 11 и iPhone SE 2.
MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на Apple M1X
В октябре-ноябре 2021-го Apple представит новые MacBook Pro с MiniLED-дисплеями, новым дизайном и чипами A1X.
MacBook Pro 14 заменит актуальную 13,3-дюймовую модель: Apple уменьшит боковые панели и впишет 14-дюймовый экран в более компактном корпусе. Дизайн может стать более плоским, без изогнутых краёв — как в iPhone 12.
Новые MacBook Pro получат дополнительные порты — сейчас пользователям доступны только USB-C, но с будущими устройствами «большинству пользователей не понадобится покупать переходники», утверждают инсайдеры.
Согласно утёкшей схеме, в MacBook Pro вернутся HDMI и слот для чтения SD-карт, а также магнитный разъём MagSafe для зарядки. А сенсорная панель Touch Bar будет заменена физическими функциональными клавишами, так как она не пользовалась популярностью.
В новых MacBook Pro Apple может перейти на технологию дисплеев Mini-LED, которая сделает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффектиность — выше. Экраны будут похожи на OLED-панели с глубоким черным цветом.
MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 получат новый чип Apple M1X, с 10-ядерным процессором и 16- или 32-ядерным графическим ядром и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ.
Производительность устройств будет одинаковой. Разрешение веб-камеры вырастет до 1080p, как в 24-дюймовом iMac.
Выход новых MacBook планируется с сентября по ноябрь 2021 года.
Стоимость 14-дюймовой модели «значительно вырастет» по сравнению с актуальной базовой 13-дюймовой моделью: около $1799 вместо $1299. Цена 16-дюймового MacBook Pro не изменится — от $2399.
Также в «ближайшие несколько месяцев» появится обновленный MacBook Air и Mac mini на базе M1X. У Mac mini увеличат количество портов: появятся HDMI, Ethernet, USB 4 и два USB-A. Но их анонс случится не раньше 2022 года.
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