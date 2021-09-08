Трансляция начнётся в 20:00 по Москве — возможно, она будет не единственной, как и в прошлом году.

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7 сентября Apple разослала приглашение на презентацию новых устройств — она пройдёт 14 сентября. Главным анонсом мероприятия по традиции может стать новый iPhone. Ещё журналисты CNBC предполагают, что компания покажет новые Apple Watch и AirPods.

Что известно о новых устройствах по слухам и утечкам.

iPhone 13

Новые модели будут похожи на актуальную линейку 2020 года: размеры экранов останутся прежними (5,4, 6,1 и 6,7 дюймов), дизайн не изменится.

Основные возможные изменения:

Чип Apple A15 — предположительно на 15% быстрее A14 в iPhone 12.

Камеры получат стабилизацию видео со сдвигом матрицы sensor-shift, сейчас технология доступна только в iPhone 12 Pro Max — чтобы разместить сенсоры, блоки камер станут больше. На iPhone 13 и iPhone 13 mini камеры будут стоять по диагонали, иначе не хватает места в корпусе.



Все модели смогут снимать видео в портретном режиме с размытием фона и фокусировкой на объекте. Появится астрофотографический режим для съёмки неба.



Pro-модели iPhone 13 получат новую сверхширокоугольную камеру с автофокусом и диафрагмой f/1,8 вместо f/2,4 — она будет лучше снимать в условиях низкой освещённости.



Для профессиональной съёмки на Pro-моделях появится запись видео в высококачественном формате ProRes, а также система фильтров и стилей для фото.



Макеты линейки iPhone 13 9to5mac

Pro-версии iPhone 13 получат LTPO-дисплей ProMotion с частотой до 120 Гц и более низким энергопотреблением. Смартфоны смогут адаптироваться под контент: если на экране статичное изображение, частота снизится до 24 Гц для экономии энергии, а если нужна плавность (в видео или играх), частота экрана вырастет до 120 Гц.



Все модели получат технологию Always on Display, которая позволяет отображать системную информацию (время, дату, уведомления) на выключенном экране. Сейчас эта функция работает на Apple Watch.

Новый модуль Face ID и перенос динамика выше позволят уменьшить экранный вырез.

Размеры выреза в iPhone 12 и в макете iPhone 13 MacRumors

Новый чип 5G от Qualcomm, поддержка Wi-Fi 6E и возможная поддержка функции аварийной связи через спутники — когда недоступна сотовая связь и Wi-Fi.



Объёмы аккумуляторов станут больше. У iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч (у iPhone 12 Pro Max 3687 мАч), у iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч (в iPhone 12 — 2815 мАч). У iPhone 13 mini — 2406 мАч (в iPhone 12 — 2227 мАч).



Появится поддержка быстрой зарядки адаптерами на 25 Вт.



Возможно, Pro-версии iPhone получат версию на 1 ТБ памяти.



iPhone 13 может поддерживать обратную беспроводную зарядку и заряжать другие устройства.



Магниты MagSafe станут сильнее.



Предзаказы на iPhone 13 стартуют 17 сентября, в продаже — с 24 сентября.



Стоимость новых устройств либо останется на уровне iPhone 12, либо вырастет, чтобы компенсировать затраты на производство у TSMC.

Apple Watch 7: первый редизайн часов

Новые Apple Watch получат новый дизайн с более плоскими краями, как на iPhone и iPad. Размеры экрана увеличатся до 41 и 45 мм, в Watch 6 — 40 и 44 мм. Область экрана увеличится на 20–30%.

Рендер Apple Watch 7 91Mobiles

О характеристиках часов известно мало: появится новый чип S7, аккумулятор может стать больше, обновится модуль беспроводной связи и сверхширокополосный модуль U1, а новых датчиков не будет.

Из-за проблем с производством выход Apple Watch 7 может задержаться до октября, пишет Bloomberg. Скорее всего, часы представят вместе с iPhone 13, но продаваться они будут небольшими партиями.

Рендер Watch 7 PhoneArena

AirPods 3: как Pro, но без активного шумоподавления

Выпуск третьего поколения беспроводных наушников AirPods перенесли с начала 2021 года на осень.

Рендер AirPods 3 Gizmochina

Что о них известно:

Наушники получат дизайн AirPods Pro: ножка станет короче, а кейс — шире. Он будет поддерживать беспроводную зарядку.

Форм-фактор наушников не изменится: это будут вкладыши, а не затычки, силиконовых амбушюр не появится. Но качество звука улучшится по сравнению с AirPods 2.

Появится процессор Apple H1 как в AirPods Pro и система выравнивания давления внутри уха.

Для управления воспроизведением и вызова Siri нужно будет сжимать наушник, а не тапать по нему.



Стоимость — около $150.



Возможное фото AirPods 3 52audio

Не покажут в сентябре, но ждут осенью 2021 года

Журналисты Bloomberg считают, что Apple проведёт несколько осенних презентаций, как и в 2020 году. Если сентябрьская презентация будет традиционно посвящена iPhone, но в октябре-ноябре Apple покажет новые iPad, MacBook на новом чипе M1X и другие устройства.

iPad mini 6 и iPad начального уровня

Одним из больших анонсов Apple этой осенью может стать редизайн iPad mini:

Он лишится кнопки Home и получит дизайн от iPad Air с экраном от края до края и тонкими рамками.

Диагональ экрана увеличится с 7,9 до 8,4-9 дюймов.

Появится чип A15, как в iPhone 13.

Разъём USB-C и магнитный Smart Connector, как на iPad Pro и iPad Air.

Поддержка Apple Pencil.

Сканер отпечатков пальцев Touch ID перейдёт в кнопку питания.

Также Apple обновит базовый 10,2-дюймовый iPad — в нём будет чип A13, установленный в линейке iPhone 11 и iPhone SE 2.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на Apple M1X

В октябре-ноябре 2021-го Apple представит новые MacBook Pro с MiniLED-дисплеями, новым дизайном и чипами A1X.

MacBook Pro 14 заменит актуальную 13,3-дюймовую модель: Apple уменьшит боковые панели и впишет 14-дюймовый экран в более компактном корпусе. Дизайн может стать более плоским, без изогнутых краёв — как в iPhone 12.

Новые MacBook Pro получат дополнительные порты — сейчас пользователям доступны только USB-C, но с будущими устройствами «большинству пользователей не понадобится покупать переходники», утверждают инсайдеры.

Согласно утёкшей схеме, в MacBook Pro вернутся HDMI и слот для чтения SD-карт, а также магнитный разъём MagSafe для зарядки. А сенсорная панель Touch Bar будет заменена физическими функциональными клавишами, так как она не пользовалась популярностью.

Концепт MacBook Pro 13 MacRumors

В новых MacBook Pro Apple может перейти на технологию дисплеев Mini-LED, которая сделает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффектиность — выше. Экраны будут похожи на OLED-панели с глубоким черным цветом.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 получат новый чип Apple M1X, с 10-ядерным процессором и 16- или 32-ядерным графическим ядром и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ.

Производительность устройств будет одинаковой. Разрешение веб-камеры вырастет до 1080p, как в 24-дюймовом iMac.

Выход новых MacBook планируется с сентября по ноябрь 2021 года.

Стоимость 14-дюймовой модели «значительно вырастет» по сравнению с актуальной базовой 13-дюймовой моделью: около $1799 вместо $1299. Цена 16-дюймового MacBook Pro не изменится — от $2399.