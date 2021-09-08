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Техника
Евгений Делюкин

Что ожидать на презентации Apple 14 сентября: iPhone 13 с «чёлкой» поменьше, новые AirPods и редизайн часов Статьи редакции

Трансляция начнётся в 20:00 по Москве — возможно, она будет не единственной, как и в прошлом году.

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7 сентября Apple разослала приглашение на презентацию новых устройств — она пройдёт 14 сентября. Главным анонсом мероприятия по традиции может стать новый iPhone. Ещё журналисты CNBC предполагают, что компания покажет новые Apple Watch и AirPods.

Что известно о новых устройствах по слухам и утечкам.

iPhone 13

Новые модели будут похожи на актуальную линейку 2020 года: размеры экранов останутся прежними (5,4, 6,1 и 6,7 дюймов), дизайн не изменится.

Основные возможные изменения:

  • Чип Apple A15 — предположительно на 15% быстрее A14 в iPhone 12.
  • Камеры получат стабилизацию видео со сдвигом матрицы sensor-shift, сейчас технология доступна только в iPhone 12 Pro Max — чтобы разместить сенсоры, блоки камер станут больше. На iPhone 13 и iPhone 13 mini камеры будут стоять по диагонали, иначе не хватает места в корпусе.
  • Все модели смогут снимать видео в портретном режиме с размытием фона и фокусировкой на объекте. Появится астрофотографический режим для съёмки неба.
  • Pro-модели iPhone 13 получат новую сверхширокоугольную камеру с автофокусом и диафрагмой f/1,8 вместо f/2,4 — она будет лучше снимать в условиях низкой освещённости.
  • Для профессиональной съёмки на Pro-моделях появится запись видео в высококачественном формате ProRes, а также система фильтров и стилей для фото.
Макеты линейки iPhone 13 9to5mac
  • Pro-версии iPhone 13 получат LTPO-дисплей ProMotion с частотой до 120 Гц и более низким энергопотреблением. Смартфоны смогут адаптироваться под контент: если на экране статичное изображение, частота снизится до 24 Гц для экономии энергии, а если нужна плавность (в видео или играх), частота экрана вырастет до 120 Гц.
  • Все модели получат технологию Always on Display, которая позволяет отображать системную информацию (время, дату, уведомления) на выключенном экране. Сейчас эта функция работает на Apple Watch.
  • Новый модуль Face ID и перенос динамика выше позволят уменьшить экранный вырез.
Размеры выреза в iPhone 12 и в макете iPhone 13 MacRumors
  • Новый чип 5G от Qualcomm, поддержка Wi-Fi 6E и возможная поддержка функции аварийной связи через спутники — когда недоступна сотовая связь и Wi-Fi.
  • Объёмы аккумуляторов станут больше. У iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч (у iPhone 12 Pro Max 3687 мАч), у iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч (в iPhone 12 — 2815 мАч). У iPhone 13 mini — 2406 мАч (в iPhone 12 — 2227 мАч).
  • Появится поддержка быстрой зарядки адаптерами на 25 Вт.
  • Возможно, Pro-версии iPhone получат версию на 1 ТБ памяти.
  • iPhone 13 может поддерживать обратную беспроводную зарядку и заряжать другие устройства.
  • Магниты MagSafe станут сильнее.
  • Предзаказы на iPhone 13 стартуют 17 сентября, в продаже — с 24 сентября.
  • Стоимость новых устройств либо останется на уровне iPhone 12, либо вырастет, чтобы компенсировать затраты на производство у TSMC.

Apple Watch 7: первый редизайн часов

Новые Apple Watch получат новый дизайн с более плоскими краями, как на iPhone и iPad. Размеры экрана увеличатся до 41 и 45 мм, в Watch 6 — 40 и 44 мм. Область экрана увеличится на 20–30%.

Рендер Apple Watch 7 91Mobiles

О характеристиках часов известно мало: появится новый чип S7, аккумулятор может стать больше, обновится модуль беспроводной связи и сверхширокополосный модуль U1, а новых датчиков не будет.

Из-за проблем с производством выход Apple Watch 7 может задержаться до октября, пишет Bloomberg. Скорее всего, часы представят вместе с iPhone 13, но продаваться они будут небольшими партиями.

Рендер Watch 7 PhoneArena

AirPods 3: как Pro, но без активного шумоподавления

Выпуск третьего поколения беспроводных наушников AirPods перенесли с начала 2021 года на осень.

Рендер AirPods 3 Gizmochina

Что о них известно:

  • Наушники получат дизайн AirPods Pro: ножка станет короче, а кейс — шире. Он будет поддерживать беспроводную зарядку.
  • Форм-фактор наушников не изменится: это будут вкладыши, а не затычки, силиконовых амбушюр не появится. Но качество звука улучшится по сравнению с AirPods 2.
  • Появится процессор Apple H1 как в AirPods Pro и система выравнивания давления внутри уха.
  • Для управления воспроизведением и вызова Siri нужно будет сжимать наушник, а не тапать по нему.
  • Стоимость — около $150.
Возможное фото AirPods 3 52audio

Не покажут в сентябре, но ждут осенью 2021 года

Журналисты Bloomberg считают, что Apple проведёт несколько осенних презентаций, как и в 2020 году. Если сентябрьская презентация будет традиционно посвящена iPhone, но в октябре-ноябре Apple покажет новые iPad, MacBook на новом чипе M1X и другие устройства.

iPad mini 6 и iPad начального уровня

Одним из больших анонсов Apple этой осенью может стать редизайн iPad mini:

  • Он лишится кнопки Home и получит дизайн от iPad Air с экраном от края до края и тонкими рамками.
  • Диагональ экрана увеличится с 7,9 до 8,4-9 дюймов.
  • Появится чип A15, как в iPhone 13.
  • Разъём USB-C и магнитный Smart Connector, как на iPad Pro и iPad Air.
  • Поддержка Apple Pencil.
  • Сканер отпечатков пальцев Touch ID перейдёт в кнопку питания.

Также Apple обновит базовый 10,2-дюймовый iPad — в нём будет чип A13, установленный в линейке iPhone 11 и iPhone SE 2.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на Apple M1X

В октябре-ноябре 2021-го Apple представит новые MacBook Pro с MiniLED-дисплеями, новым дизайном и чипами A1X.

MacBook Pro 14 заменит актуальную 13,3-дюймовую модель: Apple уменьшит боковые панели и впишет 14-дюймовый экран в более компактном корпусе. Дизайн может стать более плоским, без изогнутых краёв — как в iPhone 12.

Новые MacBook Pro получат дополнительные порты — сейчас пользователям доступны только USB-C, но с будущими устройствами «большинству пользователей не понадобится покупать переходники», утверждают инсайдеры.

Согласно утёкшей схеме, в MacBook Pro вернутся HDMI и слот для чтения SD-карт, а также магнитный разъём MagSafe для зарядки. А сенсорная панель Touch Bar будет заменена физическими функциональными клавишами, так как она не пользовалась популярностью.

Концепт MacBook Pro 13 MacRumors

В новых MacBook Pro Apple может перейти на технологию дисплеев Mini-LED, которая сделает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффектиность — выше. Экраны будут похожи на OLED-панели с глубоким черным цветом.

MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 получат новый чип Apple M1X, с 10-ядерным процессором и 16- или 32-ядерным графическим ядром и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ.

Производительность устройств будет одинаковой. Разрешение веб-камеры вырастет до 1080p, как в 24-дюймовом iMac.

Выход новых MacBook планируется с сентября по ноябрь 2021 года.

Стоимость 14-дюймовой модели «значительно вырастет» по сравнению с актуальной базовой 13-дюймовой моделью: около $1799 вместо $1299. Цена 16-дюймового MacBook Pro не изменится — от $2399.

Также в «ближайшие несколько месяцев» появится обновленный MacBook Air и Mac mini на базе M1X. У Mac mini увеличат количество портов: появятся HDMI, Ethernet, USB 4 и два USB-A. Но их анонс случится не раньше 2022 года.

#apple #iphone #airpods #macbook

7 7 комментариев
8
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Philipp Andriyanov

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Эппл нужно делать редизайн своих айфонов. Смотрю на них и понимаю что визуально они уже на пару поколений отстают от топовых конкурентов.

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Uwxan

Philipp
3

например каких?

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бонч

Uwxan
0
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Сергей Маслюков

Philipp
3

Так задача не сделать лучший дизайн телефона, а удержать преемственность и дизайн код с минимальными затратами

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Дмитрий Шусов

0

Когда уже Apple догадается, что нужно выпускать айфоны с 10-ю камерами...

Ответить

Montana

Дмитрий
0

Так ты не шаришь бери 3 айфона будет 9 камер.
Так телефона продашь три а не один

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Драгоценный татарин

0

Прошка звучит интересно 

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Что ожидать на презентации Apple 14 сентября: iPhone 13 с «чёлкой» поменьше, новые AirPods и редизайн часов Статьи редакции

Трансляция начнётся в 20:00 по Москве — возможно, она будет не единственной, как и в прошлом году.

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