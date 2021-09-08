Китайский производитель электромобилей Xpeng разработал робоединорога для детей Статьи редакции
На роботе можно будет ездить верхом.
Робота с искусственным интеллектом можно будет использовать использовать для навигации, распознавания объектов и «общения».
Дата выхода модели и цены неизвестны. Издание предполагает, что робот будет стоить дороже механической собаки для детей Aibo от Sony за $2900.
Забавная штука! Теперь точно известно- единороги есть)
Ждем Годзиллу от японцев!!!
Обождите, вчера это была лошадь, а сегодня уже единорог? Вот ушлые китайцы, за день уже рог присобачили и обновили линейку.
Горный якорь
Это китайский единорог, видишь, у него рог на заднице, а где он еще должен быть у китайского единорога? На голове - это ух (1 шт.)
На роботе можно будет ездить верхом.
Можно долго спорить, что смс оповещение надёжный или ненадёжный способ подтверждения операции от имени клиента, но факт в том, что клиент не имеет никакой возможности доказать, что он не получал, не передавал смс, и что почему-то бремя доказывания, что смс отправил клиент, никак не относится к банку.
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Что делать, если картинка плохая и всё размыто — бесплатно и платно.
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