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Техника
Маша Цепелева

Китайский производитель электромобилей Xpeng разработал робоединорога для детей Статьи редакции

На роботе можно будет ездить верхом.

Робота с искусственным интеллектом можно будет использовать использовать для навигации, распознавания объектов и «общения».

Дата выхода модели и цены неизвестны. Издание предполагает, что робот будет стоить дороже механической собаки для детей Aibo от Sony за $2900.

Роботизированный единорог от Xpeng

#роботы #xpeng

235 просмотров
11 11 комментариев
12
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11 комментариев
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Diana Campbell

3

Забавная штука! Теперь точно известно- единороги есть)

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KINCH

Diana
0

Главное, чтобы рог рос из правильного места, дети все-таки.

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Melissa Warner

1

Ждем Годзиллу от японцев!!!

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олег Загинциев

Melissa
1

С таким же функционалом, как и в фильмах)

Ответить

Илья Попов

1

Будут продавать в интернет магазине " мамакупи".

Ответить

greg chudnoff

1

...и дедушка тоже единорог

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Амбиент Музыкантов

0

Обождите, вчера это была лошадь, а сегодня уже единорог? Вот ушлые китайцы, за день уже рог присобачили и обновили линейку.

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Горный якорь

Амбиент
0

Это китайский единорог, видишь, у него рог на заднице, а где он еще должен быть у китайского единорога? На голове - это ух (1 шт.)

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Lisa Pucci

0

Блин, раскрашен как Яндекс. Аж такси вызвать захотелось)

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Горный якорь

0

Блин, наконец красивый робот, первый наверное после оригинальной aibo и динозаврика с листочком. Не ожидал от китайцев, хотя все логично, они наверное роботов (модели) делают больше чем все остальные вместе взятые

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KSA

0

А вот что робоединорог делает с непослушными детьми:

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Sigur
Индивидуальный подход к обучению в новом центре знаний Sigur
0 Обсудить
2
Техника
Маша Цепелева
Китайский производитель электромобилей Xpeng разработал робоединорога для детей Статьи редакции

На роботе можно будет ездить верхом.

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