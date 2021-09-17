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Техника
Маша Цепелева

«Яндекс» и «Авито» запустили сервис для проверки «Яндекс.Станций» при покупке с рук Статьи редакции

Он определит, можно ли привязать колонку к другому аккаунту.

  • Через сервис можно проверить, как предыдущий владелец купил «Яндекс.Станцию». Если он оформил подписку на себя, выбрал рассрочку и решил сразу продать колонку, покупать её не стоит. «Станция» не будет работать на другом аккаунте.
  • Чтобы проверить колонку, надо попросить продавца сделать фото уникального идентификатора колонки (SN или UUID) на дне коробки или колонки. Информацию можно найти и в приложении «Яндекс».
  • Нужно ввести идентификатор на сайте. Система определит, «подписочная» ли колонка и совпадает ли номер на «Станции» с тем, что продавец прислал изначально.
  • В месяц каждый пользователь может отправить не более 10 запросов.
«Яндекс.Станция» «Яндекс»

#новость #яндекс #авито

205 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Roman Trifonov

0

«Станция» не будет работать на другом аккаунте.

Ну то есть вместо того, чтобы сделать перепривязку к другому аккаунту, как это должно быть по-хорошему, сделали на «отъебись», лишь бы скинуть с себя весь негатив. 

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Andrey

Roman
0

Какую перепривязку? Речь о купленной по подписке, по сути - в кредит. Не хочешь платить - возвращай «Яндексу», зачем перепродавать её? Единственная причина - скам, как с самсунгами которые берут в лизинг в «Форварде» и пытаются слить за полцены. И «Форвард» их также блокирует

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No Name

Roman
0

Зачем? Тогда ещё больше будет разводил, которые будут массово скупать станции по цене подписки и сразу же толкать их на авито с перепривязкой.

Сделали хорошо 

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Антон Морозов

0

А почему нельзя сделать по человечески, какая разница  колонка с подпиской покупалась, или без зачем колонку к подписке привязывать?

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Денис Семенов

Антон
2

Потому что колонка по подписке отдается бесплатно, с условием что нужно оплачивать подписку несколько лет, после чего она переходит в собственность. 
И некоторые умники берут так колонку бесплатно и продают. 

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Nikolay Matrosov

Антон
0

1. Берешь станцию по подписке за 599₽/мес
2. Продаешь на Авито за 10000₽
3. Перестаешь платить подписку.
Примерно такой план у мамкиных дельцов.

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