Еврокомиссия официально предложила сделать USB-C единым зарядным портом для смартфонов и других устройств Статьи редакции
Принятие проекта, вероятно, сильнее всего повлияет на Apple.
- Еврокомиссия представила законопроект о едином решении для зарядного устройства. Согласно сообщению регулятора, стандартным портом для смартфонов, планшетов, камер, наушников, колонок и игровых консолей должен стать USB-C.
- Также регулятор предлагает разделить продажи зарядок от продаж самих устройств, что должно повысить удобство для пользователей и снизить влияние на окружающую среду.
- Предложение ЕК, вероятно, окажет наибольшее влияние на Apple, которая продолжает использовать свой собственный разъем Lightning, отмечает The Verge. Теперь предложения регулятора должен рассмотреть Европарламент. В случае принятия закона у производителей будет 24 месяца на внесение изменений.
- О планах представить законопроект об едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов 22 сентября сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Кстати да, яблочники усрутся, но не поддадутся. Там идеология анального рабства клиентов куда важнее законов. Вероятнее всего просто вообще уберут разъем проводной зарядки и во всех девайсах оставят только беспроводную. И будут отдельно продавать беспроводную зарядку за $990, которая продолжит питаться от лайтнинга. Потому что зарядок в списке запрета нет)))
Поддерживаю! (Сарказм)
Помните те прекрасные времена индивидуальности, когда каждый с собой носил по личному заряднику и покупали по 3-5 штук чтобы была дома, на работе, у родителей, в машине и с собой в сумке на всякий случай? Потому что они все разные: у самсунга своя, у сониэрикссона своя, у сименса своя, у моторолы своя, у алкателя своя, у лыжи своя, у нокии вообще две разных своих - тонкая и толстая. Как классно и удобно было бегать по офисам с криками "ребят, у кого есть зарядка на тонкая?". И даже переходники не всегда спасали, потому что напряжение и ток зарядки были разные у разных моделей))
Пиздец ебанулись, какого хуя их это колышет? Если человеку не нравится пользоваться той или иной зарядкой, пусть не пользуется устройством или покупает переходник, либо вообще идёт нахуй!
В конце концов у самой ЕС рыночная экономика, поэтому их вообще это ебать не должно, это всё дело частной компании и рынка!
Хуйней ей богу страдают
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