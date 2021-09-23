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Техника
Таня Боброва

Еврокомиссия официально предложила сделать USB-C единым зарядным портом для смартфонов и других устройств Статьи редакции

Принятие проекта, вероятно, сильнее всего повлияет на Apple.

  • Еврокомиссия представила законопроект о едином решении для зарядного устройства. Согласно сообщению регулятора, стандартным портом для смартфонов, планшетов, камер, наушников, колонок и игровых консолей должен стать USB-C.
  • Также регулятор предлагает разделить продажи зарядок от продаж самих устройств, что должно повысить удобство для пользователей и снизить влияние на окружающую среду.
  • Предложение ЕК, вероятно, окажет наибольшее влияние на Apple, которая продолжает использовать свой собственный разъем Lightning, отмечает The Verge. Теперь предложения регулятора должен рассмотреть Европарламент. В случае принятия закона у производителей будет 24 месяца на внесение изменений.
  • О планах представить законопроект об едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов 22 сентября сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Пользователи в Европе долго расстраивались из-за несовместимости зарядных устройств, которые копились у них. Мы дали участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли предложить собственные решения, но теперь пришло время законодательных инициатив.

Маргрет Вестагер
исполнительный вице-президент Еврокомиссии

#новость #apple

911 просмотров
51 51 комментарий
14
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51 комментарий
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Sara Harris

Ну наконец-то! Нормальная идея!
Отговорка типа "у меня айфон" больше не прокатит)

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15
StepanCapusta

Давно пора!

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1
Филипп Горбунов

Или "у меня андроид")

Ответить
0
Игорь Рачук

Тут ты мимо кассы! 
Андроиды все на USB-C. Им больше нихрена не надо! 

Ответить
0
Филипп Горбунов

Я о том что производители айфона тоже спрашивают зарядку😌

Ответить
0
Max Okhrimenko

я почти уверен, что apple сделает 2 версии. Одну для Европы с USB-C, другую для остального мира с их дыркой. Европа не такой большой рынок для них, чтобы из-за него менять политику по всему миру.

Ответить
0
Lisa Franklin

Надеюсь никто ностальгировать по этой штуке не будет) ред.

Ответить
9
Bitcoin HeadBrain

да были времена. nokia3310…samsung c100/x100 сони-ерриксон...сименс...пантеч..моторолла...каждый телефон своя цивилизация...мелодии по ик порту...миди wap..т4

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1
Бур Магнус

Hello moto

Ответить
1
Nikolay Vavilov

Яблодрочеры, как там дела? Заглушки для лайтнинга будете ставить поверх?)))

Ответить
–5
andr oid

Как отличить ведроида:
Токсичный коммент в сторону Apple по любому поводу и без

Ответить
17
Владимир В

Как отличить яблочника:
Ответный коммент на токсичный коммент в сторону Apple.
Предвидя ответ, скажу, что у меня Мак и гуглофон

Ответить
0
красивое

ясно, извращенец

Ответить
2
Владимир В

спасибо, я знаю

Ответить
1
Феттучини с Креветкой

Хорошую позицию заняли! Не подкопаться! )))

Ответить
0
красивое

Привет, дела нормально, будем, тебе на хлеб скинуть или что?

Ответить
3
Nikolay Vavilov

будешь у меня покупать провода UCB-C по цене лайнтитнга, официальные

Ответить
1
красивое

слушай,  не надо, я просто могу скинуть денег, просто попроси

Ответить
6
Иосиф Путин

Можно 2 разъёма сделать, один сверху, другой снизу ред.

Ответить
0
красивое

два веселых гуся

Ответить
3
Dimitri

Мне вроде в 2021 живем. Еще кто-то кабелями пользуется вместо беспроводной зарядки? Зачем?

Ответить
–3
Никита Шмелев

Потому что быстрее.

Ответить
2
Маркетологов к стенке

Быстрее и удобнее. Как мне пользоваться телефоном нормально, во время беспроводной зарядки?

Ответить
2
Dimitri

С MagSafe удобно пользоваться можно.

Ответить
0
Виноватый браслет

Есть повербанки с поддержкой беспроводной зарядки?

Ответить
0
красивое

миллион

Ответить
2
красивое

тоже подозрения, что через 2 года будут сплошные беспроводы :)

Ответить
0
Последующий колос

Кроме Европы, потому что закон 😁😁😁

Ответить
0
Инженерный американец

Apple просто откажется не только от ЗУ в комплекте, но и ещё от порта зарядки вообще.
Его можно будет купить дополнительно - хоть лайтинг, хоть тайп си, хоть от Нокии старой  ред.

Ответить
1
Активный историк

Кстати да, яблочники усрутся, но не поддадутся. Там идеология анального рабства клиентов куда важнее законов. Вероятнее всего просто вообще уберут разъем проводной зарядки и во всех девайсах оставят только беспроводную. И будут отдельно продавать беспроводную зарядку за $990, которая продолжит питаться от лайтнинга. Потому что зарядок в списке запрета нет)))

Ответить
0
Самвел Оганесян

Бред, хотят загнать все под единый шаблон, никакой индивидуальности…

Мое личное мнение

Ответить
–4
Владимир В

В жопу такую индивидуальность!

Ответить
2
Активный историк

Поддерживаю! (Сарказм)
Помните те прекрасные времена индивидуальности, когда каждый с собой носил по личному заряднику и покупали по 3-5 штук чтобы была дома, на работе, у родителей, в машине и с собой в сумке на всякий случай? Потому что они все разные: у самсунга своя, у сониэрикссона своя, у сименса своя, у моторолы своя, у алкателя своя, у лыжи своя, у нокии вообще две разных своих - тонкая и толстая. Как классно и удобно было бегать по офисам с криками "ребят, у кого есть зарядка на тонкая?". И даже переходники не всегда спасали, потому что напряжение и ток зарядки были разные у разных моделей))

Ответить
2
Сергей S.L.

Зато ты был индивидуальностью! Ходил и выёживался своим эриксоном, пока нормальные ребята качали полифонию со своих нокий!

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0
Дмитрий Михайлов

Плюсую

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0
John Doe

Для Apple 50/50. От зарядке в комплекте они уже отказались. Ну а usb-c, что бы там не говорили - переход уже был ожидаем. Хотя теперь у них есть официально время как минимум до Iphone 16 😏 а там все шансы на телефон без портов вообще. ред.

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0
красивое

Ожидаемо, что в 2024 будут беспроводы, но вопрос только в передаче данных на комп..
Человек не пользуется ни одним облаком, как ему передать на комп 200гиг?

Ответить
0
Виноватый браслет

По блядузу?

Ответить
0
Vlad Zloy

через блютуc😂

Ответить
0
Жухарев

сейчас airdrop у айфона быстро работает, 200 гигов минут за 5

Ответить
0
Pink Pinkus

Так это в европах, чего вы все решили, что так будет везде? Китай, Индия ( быстрорастущий рынок), США - вот где идут основные продажи)

Ответить
0
Dimitri

Европа это 450 миллионов более-менее платежеспособных  потребителей. Сколько индусов могут себу iPhone позволить(даже самый дешевый SE), процентов 10-20%? США, Китай, ЕС, это и есть самые главные рынки для Apple.

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0
Иван Никитин

Наконец-то.

Ответить
0
Активный историк

Отличная новость и инициатива. Проприетарщина это зло, а лайтнинги с чипами по 2К за метровый проводок - это вообще в голове не укладывается.

Ответить
0
Кирилл Паркс

Шагом Apple будет отказ от разъема в телефоне вообще.

Ответить
0
Влад Борщ

Новый "экологический" шаг для отказа от проводов типа))) А по факту беспроводная зарядка так же будет нуждаться в кабеле)))))

Ответить
0
Алексей Лысенко

Очень странно законодательно регулировать такие вещи. Рыночная экономика, все дела

Ответить
0
Влад Борщ

Принятие проекта, вероятно, сильнее всего повлияет на Apple.

У вас опечатка. Должно быть "Принятие проекта сильно повлияет только на Apple.", все другие смартфоны уже на Type-C

Ответить
0
kazakov

А по истечению патента Apple на Lightning, новый USB разъём будет в точности повторять его и Еврокомиссия заставит Apple снова его использовать, конечно, если к тому времени смартфоны вообще не лишат каких-либо коннекторов. ред.

Ответить
0
Michael Petrov

ха. бюрократы высказали своё веское мнение. выйдет какой нибудь USB-D, но из-за вот этих кретинов всё встанет

Ответить
–1
Дмитрий Михайлов

Пиздец ебанулись, какого хуя их это колышет? Если человеку не нравится пользоваться той или иной зарядкой, пусть не пользуется устройством или покупает переходник, либо вообще идёт нахуй!
В конце концов у самой ЕС рыночная экономика, поэтому их вообще это ебать не должно, это всё дело частной компании и рынка!
Хуйней ей богу страдают

Ответить
–2
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