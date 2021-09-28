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Техника
Маша Цепелева

Amazon разработала домашнего робота Astro для переноски вещей, видеонаблюдения, воспроизведения музыки и другого Статьи редакции

Стоит $999,99.

1 1 комментарий
189 просмотров

Робот разработан на основе технологий для «умного» дома Alexa. Им можно управлять дистанционно через приложение и получать отчёты, если робот «заметит» что-то необычное, сообщает The Verge.

У Astro есть камера, которая поднимается на 42-дюймовом кронштейне (около 1 м), через которую он следит за домом.

На экране Astro может воспроизводить видео. Также у робота есть функция распознавания лиц — например, в него можно что-то положить и попросить передать конкретному человеку в доме.

Astro реагирует на голосовые команды и может «рассказать» о погоде, результатах спортивного матча или включить музыку.

Продажи робота от Amazon начнутся в ближайшее время, но только в США.

#новость #amazon

1 1 комментарий
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Вячеслав Андреевич

Очень нужная, вещь. Часто приходится переносить вещи по дому…

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