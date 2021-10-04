Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Техника
Евгений Делюкин

Microsoft выпустила Windows 11 с редизайном, новым магазином и другими обновлениями — что изменилось и как установить Статьи редакции

Бесплатное обновление для пользователей уже доступно. А с 5 октября в продажу поступят новые Surface, а также устройства партнеров с Windows 11 «из коробки».

24 24 комментария
4466 просмотров

Главные изменения в релизе

Новый дизайн

Меню «Пуск» и панель задач теперь расположены по центру экрана, а в системе больше нет «живых» плиток. В «Пуске» отображаются не только приложения, но и недавно открытые документы из облака OneDrive, а также строка для локального и онлайн-поиска.

Окна, контекстные меню и другие элементы интерфейса системы получили редизайн с закруглёнными углами, «мягкими» тенями и анимациями. Изменился дизайн «Настроек», «Проводника», «Фотографий», «Ножниц» и других системных приложений.

Позже изменения получат Paint и встроенный видеоплеер.

Системные звуки обновились и стали «мягче», чтобы снизить тревожность пользователей от уведомлений и сообщений, пишет CNBC.

Панель быстрого доступа и панель уведомлений разделились и тоже получили новый дизайн. Например, теперь в быстром доступе можно удобнее выбирать сети Wi-Fi, регулировать громкость системы и яркость экрана.

Виджеты

На панели задач появилась кнопка «Мини-приложения». Это панель интерактивных персонализированных виджетов с быстрым доступом к списку задач, календарю, погоде, новостям и другим информационным сервисам.

Новый Microsoft Store с поддержкой x86-приложений, а в будущем — Android-приложений

Магазин приложений получил редизайн и новые функции. Теперь разработчики могут добавлять «классические» x86-приложения, использовать свою платёжную систему и размещать свои магазины приложений.

Например, на старте в магазине Windows 11 появится Epic Games Store, Opera, Discord, LibreOffice и другие популярные приложения и сервисы.

Переработанная система управления окнами

Новые функции: Snap Layouts позволяет быстро распределять открытые окна по нескольким областям экрана, а Snap Group объединяет приложения в группы и запоминает их расположение на экране.

Чтобы вызвать Snap Layouts, пользователю достаточно навести курсор на бывшую кнопку «Развернуть» в правом верхнем углу.

Обновлено управление виртуальными рабочими столами — их можно настраивать, перетаскивать и изменять.

При подключении внешних экранов Windows 11 сохраняет расположение окон. Например, система автоматически распределит окна на мониторе и экране ноутбука так, как они были расположены при прошлом подключении.

Встроенный Teams и приложение «Часы» с таймером Pomodoro

В панели задач Windows 11 интегрировано приложение Teams для быстрого доступа к чатам и видеосвязи с собеседниками на Windows, Mac, Android и iOS.

Также обновилось приложение «Часы» — оно позволяет не только ставить таймеры и будильники, но и работать по системе Pomodoro с поддержкой Spotiy.

Функция «Сеансы продуктивной работы» позволяет устанавливать таймер на небольшие отрезки времени, в которые пользователь может сосредоточиться на определённой задаче из Microsoft To-Do. А заодно включить фоновую музыку в Spotify и отслеживать прогресс за день.

Улучшения для игроков

Windows 11 поддерживает режим AutoHDR, который автоматически включает HDR-изображение в играх, а также технологию DirectStorage — она позволяет ускорить загрузку игр, загружая данные в память видеокарты.

Также в систему будет интегрировано приложение Xbox с поддержкой подписки Xbox Game Pass и облачного стриминга Cloud Gaming.

Улучшена работа с сенсорными экранами

Теперь система адаптируется под нажатия на экран, приложения будут автоматически менять положение при повороте устройства, в меню стали крупнее кнопки, а на панель для работы с пером можно закреплять приложения. Жесты с тачпада Surface перейдут на сенсорные экраны.

Появился голосовой ввод на русском языке, переработана сенсорная клавиатура — она стала удобнее для больших пальцев.

Что появится в Windows 11 в ближайшем будущем

  • Поддержка динамического изменения частоты обновления экрана.
  • Кнопка для включения и отключения микрофона во всей системе сразу.
  • Доработка системных приложений — например, сейчас не все из них автоматически адаптируются к изменению на тёмную или светлую темы оформления.
  • Поддержка Android-приложений — пользователи смогут их устанавливать через магазин приложений Amazon Appstore, размещенный в Microsoft Store. Сначала поддержку Android-приложений получат участники тестирования предварительной версии Windows 11, пользователям она будет доступна в 2022 году.
  • Доработка панели задач. Например, сейчас нельзя менять её положение и размер, закреплять на ней папки и скрывать значки фоновых приложений, а на подключенных дополнительных мониторах не отображается дата и время.

Какие устройства поддерживаются

Microsoft выпустила приложение PC Health Check, которое проверит, будет ли работать Windows 11 на устройстве. Скачать его можно здесь.

Минимальные системные требования для поддержки Windows 11:

  • Двухъядерный совместимый процессор с частотой 1 ГГц и выше.
  • 4 ГБ оперативной памяти.
  • 64 ГБ встроенной памяти.
  • Видеокарта с поддержкой DirectX 12 или новее.
  • Дисплей размером от 9 дюймов и с разрешением не менее 720p и выше.
  • Совместимость с модулем TPM 2.0, UEFI и Secure Boot.

Если устройство не отвечает минимальным требованиям, на него всё равно можно установить Windows 11 через ISO-образ. Microsoft не будет этому препятствовать, но компания не гарантирует полную совместимость системы и её надёжную работу.

Как обновиться

Windows 11 доступна пользователям Windows 10 для установки в «Центре обновлений Windows». Обновление будет постепенно распространяться на все поддерживаемые устройства вплоть до середины 2022 года.

Также пользователи могут обновиться вручную через «Помощник по установке», создать установочную флешку или скачать ISO-образ системы с сайта Microsoft. Обновление до Windows 11 будет бесплатным для пользователей Windows 10.

Windows 11 будет получать одно крупное обновление в год, сами обновления станут на 40% меньше и устанавливаться в фоне. Поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года.

#новость #windows #microsoft

24 24 комментария
2
30
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","windows","microsoft"], "comments": 24, "likes": 30, "favorites": 34, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 301401, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 04 Oct 2021 23:01:09 +0300", "is_special": false }
Защититесь от киберугроз
с ноутбуком HP EliteBook
Камера HP Privacy
Экран приватности HP Sure View
Сканер отпечатков пальцев
Подробнее
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Сергей Ермилов

Instagram и Facebook в таком шоке, что не работают уже пол дня...

Ответить
25
Jack Hammer
Ответить
1
Евгений Яблочкин

Ля, а вкладки для проводника так и не завезли. Про qttabbar я в курсе, но хотелось бы нативное решение. Сколько лет уже просят.

Ответить
7
Константин Шукалов

"Убийцу" MacOS подвезли :D

Ответить
4
Jack Hammer

Вин11 - годнота. Сижу на ней с первого Dev билда. ред.

Ответить
3
Sha Man

Обещали ускорение 20% - как это в действительности?

Ответить
0
Михаил Швец

Падать будет?

Ответить
0
Евгений Делюкин

Facebook взял это на себя

Ответить
8
Yury Gagarin

В новой винде не работает перетаскивание файла в запущенное приложение в трее.
Например фотошоп, цепляешь картинку, затаскиваешь на иконку и хрен!

Через шифт нельзя запустить второе окно проводника, что тоже ни фига не удобно.

Ответить
2
33_rublya

Гнались, гнались за MacOS и догнали.... :/

Ответить
2
Paul Patlakh

Блин, как можно было убить фичу с перетаскиванием файлов?

Ответить
1
Jack Hammer

Юра, зачем тебе Фотошоп?

Ответить
0
Yury Gagarin

Рабочий инструмент.

Ответить
0
Jack Hammer

Сразу видно обычного советского человека - и пилот, и космонавт, и мастер фотошопа. 👍

Ответить
0
Yury Gagarin

так уж вышло, родиться с фамилией Гагарин. 

Ответить
0
Александр Мраев

Через шифт нельзя запустить второе окно проводника, что тоже ни фига не удобно.

Всегда через среднюю кнопку мыши это делал. Работает и в W11,

Ответить
0
Yury Gagarin

В 10ке привык шифт+клик на (тачпаде, мыши, стилусе) 
Сейчас лишние движения надо делать.

Ответить
0
Superposition

 как установить

Но у тебя macOS 🤔

Ответить
1
Максим Приходченко

Facebook, Instagram, WhatsApp вышли из строя?
Отлично, выпускайте Windows 11!

Ответить
1
Анна Григорьева

Если у меня пиратка 10 винды, как поставить ?))

Ответить
–1
Foma Sergeev

ставь пиратку 11 -логично же ,ну !? то же интересует..)

Ответить
1
Дима Басин

Кмс активатор?) я накатывал 10ку чистую, образ с сайта Майкрософт. И потом активировал. Интересно обнова придёт или нет

Ответить
0
Yarik Elk

Так спешили, что самое вкусное "появится в будущем", мда.

Ответить
0
Ivan Zamorev

Уже продают или только показывают?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Офлайн
Евгения Евсеева
«Альфа-банк» открыл первые офисы в Москве, куда можно зайти с собакой или другим животными Статьи редакции

Там есть миски с водой и салфетки, а сотрудникам раздали памятки.

«Альфа-банк»
178 178 комментариев
48
Приёмная
Роман Барлос
Крутим ло(х)отрон ВКонтакте

«ВКонтакте» в честь своего 15-летия запустила акцию "Вечеринка", в ходе которой разыгрывает призы, подарки и бонусы VK Pay (1 бонус = 1 рубль). "Интересно" - подумал я и решил испытать удачу. Зашел в приложение "VK Чекбэк" и крутанул несколько раз виртуальный барабан. Розыгрыш действительно беспроигрышный: за каждую попытку вы получите как…

6 6 комментариев
12
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
dentsu Russia
Как вывести нишевый бренд на маркетплейс — рассказывает Артем Темиров, сооснователь Кооператива Чёрный

Сооснователь и обжарщик «Кооператива» рассказал о конкуренции, специфике работы на маркетплейсах и о том, как он перестал презирать рекламу.

Фото Артур Шураев
36 36 комментариев
2
Первая грузовая компания
Как изменится профессия железнодорожника в будущем?

Наш коллега - директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликовал статью о том, что будет происходить с профессией железнодорожника в ближайшем будущем. На сети начинают применять беспилотные и квантовые технологии, закупают современную технику, запускают платформенные модели. Все это требует изменения набора знаний и компетенций у…

0 Обсудить
3
Checkaso
Keywords Tracking: киллер-фича для детальной работы с семантикой приложений

Как привлечь больше органического трафика? С помощью Keywords Tracking можно быстро приоритизировать релевантные ключи для продвижения, ориентируясь на точные метрики. Среди них — популярность, сложность, число просмотров, динамика позиций по запросу и другие. Так можно анализировать и своих конкурентов — причем исследовать их ASO-стратегии за…

0 Обсудить
7
Медиа
Таня Боброва
Spotify запустил подкасты в России Статьи редакции

Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.

Подкасты в Spotify Скриншоты vc.ru
97 97 комментариев
64
БКС Мир инвестиций
5 вещей, которых не стоит делать на падении рынков

Освежим в памяти список вещей, которые не стоит делать инвестору в период коррекции, чтобы не навредить своему финансовому и моральному состоянию.

0 Обсудить
0
Карьера
Евгения Евсеева
Финтех-стартап из Индии предложил ИТ-специалистам трёхдневную рабочую неделю — но за 80% от рыночной ставки Статьи редакции

Так компания хочет привлечь новых специалистов и надеется, что такое предложение поможет выделиться среди других.

22 22 комментария
35
Устойчивые города: Москва
Как бизнес работает с экологической повесткой в России

Рассказываем о рынке и разбираемся на примере sustainable-бренда.

1 1 комментарий
0
Техника
Евгений Делюкин
Microsoft выпустила Windows 11 с редизайном, новым магазином и другими обновлениями — что изменилось и как установить Статьи редакции

Бесплатное обновление для пользователей уже доступно. А с 5 октября в продажу поступят новые Surface, а также устройства партнеров с Windows 11 «из коробки».

24 24 комментария
30
Больше статей
null