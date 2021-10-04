Бесплатное обновление для пользователей уже доступно. А с 5 октября в продажу поступят новые Surface, а также устройства партнеров с Windows 11 «из коробки».

4466 просмотров

Главные изменения в релизе

Новый дизайн

Меню «Пуск» и панель задач теперь расположены по центру экрана, а в системе больше нет «живых» плиток. В «Пуске» отображаются не только приложения, но и недавно открытые документы из облака OneDrive, а также строка для локального и онлайн-поиска.

Окна, контекстные меню и другие элементы интерфейса системы получили редизайн с закруглёнными углами, «мягкими» тенями и анимациями. Изменился дизайн «Настроек», «Проводника», «Фотографий», «Ножниц» и других системных приложений.

Позже изменения получат Paint и встроенный видеоплеер.

Системные звуки обновились и стали «мягче», чтобы снизить тревожность пользователей от уведомлений и сообщений, пишет CNBC.

Панель быстрого доступа и панель уведомлений разделились и тоже получили новый дизайн. Например, теперь в быстром доступе можно удобнее выбирать сети Wi-Fi, регулировать громкость системы и яркость экрана.

Виджеты

На панели задач появилась кнопка «Мини-приложения». Это панель интерактивных персонализированных виджетов с быстрым доступом к списку задач, календарю, погоде, новостям и другим информационным сервисам.

Новый Microsoft Store с поддержкой x86-приложений, а в будущем — Android-приложений

Магазин приложений получил редизайн и новые функции. Теперь разработчики могут добавлять «классические» x86-приложения, использовать свою платёжную систему и размещать свои магазины приложений.

Например, на старте в магазине Windows 11 появится Epic Games Store, Opera, Discord, LibreOffice и другие популярные приложения и сервисы.

Переработанная система управления окнами

Новые функции: Snap Layouts позволяет быстро распределять открытые окна по нескольким областям экрана, а Snap Group объединяет приложения в группы и запоминает их расположение на экране.

Чтобы вызвать Snap Layouts, пользователю достаточно навести курсор на бывшую кнопку «Развернуть» в правом верхнем углу.

Обновлено управление виртуальными рабочими столами — их можно настраивать, перетаскивать и изменять.

При подключении внешних экранов Windows 11 сохраняет расположение окон. Например, система автоматически распределит окна на мониторе и экране ноутбука так, как они были расположены при прошлом подключении.

Встроенный Teams и приложение «Часы» с таймером Pomodoro

В панели задач Windows 11 интегрировано приложение Teams для быстрого доступа к чатам и видеосвязи с собеседниками на Windows, Mac, Android и iOS.

Также обновилось приложение «Часы» — оно позволяет не только ставить таймеры и будильники, но и работать по системе Pomodoro с поддержкой Spotiy.

Функция «Сеансы продуктивной работы» позволяет устанавливать таймер на небольшие отрезки времени, в которые пользователь может сосредоточиться на определённой задаче из Microsoft To-Do. А заодно включить фоновую музыку в Spotify и отслеживать прогресс за день.

Улучшения для игроков

Windows 11 поддерживает режим AutoHDR, который автоматически включает HDR-изображение в играх, а также технологию DirectStorage — она позволяет ускорить загрузку игр, загружая данные в память видеокарты.

Также в систему будет интегрировано приложение Xbox с поддержкой подписки Xbox Game Pass и облачного стриминга Cloud Gaming.

Улучшена работа с сенсорными экранами

Теперь система адаптируется под нажатия на экран, приложения будут автоматически менять положение при повороте устройства, в меню стали крупнее кнопки, а на панель для работы с пером можно закреплять приложения. Жесты с тачпада Surface перейдут на сенсорные экраны.

Появился голосовой ввод на русском языке, переработана сенсорная клавиатура — она стала удобнее для больших пальцев.

Что появится в Windows 11 в ближайшем будущем

Поддержка динамического изменения частоты обновления экрана.

Кнопка для включения и отключения микрофона во всей системе сразу.

Доработка системных приложений — например, сейчас не все из них автоматически адаптируются к изменению на тёмную или светлую темы оформления.

Поддержка Android-приложений — пользователи смогут их устанавливать через магазин приложений Amazon Appstore, размещенный в Microsoft Store. Сначала поддержку Android-приложений получат участники тестирования предварительной версии Windows 11, пользователям она будет доступна в 2022 году.

Доработка панели задач. Например, сейчас нельзя менять её положение и размер, закреплять на ней папки и скрывать значки фоновых приложений, а на подключенных дополнительных мониторах не отображается дата и время.

Какие устройства поддерживаются

Microsoft выпустила приложение PC Health Check, которое проверит, будет ли работать Windows 11 на устройстве. Скачать его можно здесь.

Минимальные системные требования для поддержки Windows 11:

Двухъядерный совместимый процессор с частотой 1 ГГц и выше.

4 ГБ оперативной памяти.

64 ГБ встроенной памяти.

Видеокарта с поддержкой DirectX 12 или новее.

Дисплей размером от 9 дюймов и с разрешением не менее 720p и выше.

Совместимость с модулем TPM 2.0, UEFI и Secure Boot.

Если устройство не отвечает минимальным требованиям, на него всё равно можно установить Windows 11 через ISO-образ. Microsoft не будет этому препятствовать, но компания не гарантирует полную совместимость системы и её надёжную работу.

Как обновиться

Windows 11 доступна пользователям Windows 10 для установки в «Центре обновлений Windows». Обновление будет постепенно распространяться на все поддерживаемые устройства вплоть до середины 2022 года.

Также пользователи могут обновиться вручную через «Помощник по установке», создать установочную флешку или скачать ISO-образ системы с сайта Microsoft. Обновление до Windows 11 будет бесплатным для пользователей Windows 10.