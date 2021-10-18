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Техника
Таня Боброва

Apple показала AirPods в новом дизайне в стиле Pro и с MagSafe в кейсе Статьи редакции

В России наушники будут стоить 16 490 рублей.

  • AirPods третьего поколения получили первый редизайн с 2016 года. Модель стала похожа на Pro-версию, но с укороченной «ножкой» и без силиконовых вкладышей. В «ножку» встроен такой же датчик нажатия для управления воспроизведением, что и на AirPods Pro.
  • По данным компании, AirPods 3 работают на 20% дольше от одной зарядки, чем наушники второго поколения. Пользователи могут слушать музыку до шести часов на одном заряде, до четырёх — в режиме разговора. Кейс обеспечит до 30 часов в режиме прослушивания. Пятиминутная зарядка позволит слушать музыку час.
  • Кейс теперь поставляется с поддержкой зарядки MagSafe.
  • Они поддерживают «пространственное аудио» и объёмный звук Dolby Atmos, которые есть в AirPods Pro и AirPods Max. Шумоподавления нет.
  • AirPods 3 получили защиту от воды и пота. Направленные микрофоны блокируют внешние шумы.
  • В России наушники будут стоить 16 490 рублей. Заказ можно оформить с 18 октября, в продаже устройство появится 26 октября.
  • AirPods второго поколения будут стоить 12 490 рублей. AirPods Pro теперь будут поставляться в комплекте с зарядным кейсом MagSafe по цене 24 990 рублей.

#новость #apple #airpods

3217 просмотров
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27 27 комментариев
8
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27 комментариев
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Evil Pechenka

Интересно...

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12
Dmitry Kiselev

Кстати классный был бы виджет, показывающий, насколько разрядились вкладыши)

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7
Сергей Чуев

А классно получилось) 👍

Ответить
0
Давид Еловенко

так, умножаем стоимость на 100 и получаем стоимость - 17990 руб.

Ответить
7
Altan Nadvidov

Удобно

Ответить
3
Константин Шукалов

С таким ценником вот эти малыши становятся еще более привлекательны как замена старым Подсам когда те сдохнут :D

Ответить
0
Джон Картошкин

Говорят маршалы приходят уже сдохшие. Но я и не фанат ябл.

Ответить
0
Андрей Малолин

Красивое. Кстати есть ли тут у кого опыт, есть ли у беспроводных маршаллов тупняки с айфонами (вроде слышал, что всё, что не подсы работает так себе с айфонами)? ред.

Ответить
0
Aleksey Bobkov

Кук excited! Я excited! Все excited!

Ответить
7
Котов Харитон

Пусть уже сразу всё выкатывают. Фанаты эпла всё схавают

Ответить
0
Ed Lee

А ты чьих фанат будешь?) ред.

Ответить
4
Evil Pechenka
Ответить
7
Ed Lee
Ответить
3
Евгений Кузовкин

Зачем ты комментируешь всё тут, если не считаешь это достойным? Все сидят и ждут их новые машины, потому что это реально хорошие вещи. Мне как андроид разрабу с андроид телефоном в кайф купить новый мак. Держу в курсе.

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0
Евгений Симутин

без шумодава?

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0
Даниил Мельник

Получается что да. Шумодав в самом начале выкачивает воздух из ушного канала. Как он это будет делать без силиконовой штучки внутрь канала..? Делать-то сможет, только воздух вновь поступать будет.
Меня ещё больше угнетает что без неё, теперь будет тоже самое, что с первым поколением - все вокруг слушают, что слушаешь ты… ред.

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2
Джон Картошкин

Если воздух откачать звука не будет. Это же физика. Ничего там не откачивается.
Просто прокладка герметичная, потому воздушный контакт плотный как в барабане.
А шумодав у меня в обычных больших bose и не внутриканальных самсунгах есть. Это не чудеса эпла.

Ответить
3
Даниил Мельник

)) Точно, что-то я затупил. Как звук мог быть в безвоздушном пространстве... Силиконовая прокладка просто не даёт попадать лишним звукам, насколько она это может сделать.

Ответить
0
Marow from Neverland

шумодав только от 250 баксов

Ответить
0
Невозможный ключ

Samsung anc ставит теперь во всю линейку buds... и они меньше 250.
Sony тоже

Ответить
0
Александр Комков

Теперь не отличить прошка у соседа в ушах или обычная версия)

Ответить
0
Джон Картошкин

То что у соседа надо не отличать, а точно знать.

Ответить
3
Николай Анисимов

Беру

Ответить
0
Иван Липорев

В смысле?Мои прошки стоили 20к. У которых еще барахлит микрофон когда общаешься с людьми (может к стати кто-то знает как исправить эту ситуацию?)

А тут они выпускают подсы нового поколения (ну ладно уж без шумодава) еще и дешевле! В смысле? ред.

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0
Gleb K

С MacBook Pro конфетку сделали. Как хорошо, что не брал Air на M1. Сейчас он превратился в тыкву.

Ответить
0
33_rublya

Чего это вдруг? Работать перестал?

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0
Ed Lee
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–1
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