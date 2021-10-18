Apple показала AirPods в новом дизайне в стиле Pro и с MagSafe в кейсе Статьи редакции
В России наушники будут стоить 16 490 рублей.
- AirPods третьего поколения получили первый редизайн с 2016 года. Модель стала похожа на Pro-версию, но с укороченной «ножкой» и без силиконовых вкладышей. В «ножку» встроен такой же датчик нажатия для управления воспроизведением, что и на AirPods Pro.
- По данным компании, AirPods 3 работают на 20% дольше от одной зарядки, чем наушники второго поколения. Пользователи могут слушать музыку до шести часов на одном заряде, до четырёх — в режиме разговора. Кейс обеспечит до 30 часов в режиме прослушивания. Пятиминутная зарядка позволит слушать музыку час.
- Кейс теперь поставляется с поддержкой зарядки MagSafe.
- Они поддерживают «пространственное аудио» и объёмный звук Dolby Atmos, которые есть в AirPods Pro и AirPods Max. Шумоподавления нет.
- AirPods 3 получили защиту от воды и пота. Направленные микрофоны блокируют внешние шумы.
- В России наушники будут стоить 16 490 рублей. Заказ можно оформить с 18 октября, в продаже устройство появится 26 октября.
- AirPods второго поколения будут стоить 12 490 рублей. AirPods Pro теперь будут поставляться в комплекте с зарядным кейсом MagSafe по цене 24 990 рублей.
Получается что да. Шумодав в самом начале выкачивает воздух из ушного канала. Как он это будет делать без силиконовой штучки внутрь канала..? Делать-то сможет, только воздух вновь поступать будет.
Меня ещё больше угнетает что без неё, теперь будет тоже самое, что с первым поколением - все вокруг слушают, что слушаешь ты… ред.
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