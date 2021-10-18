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Техника
DTF

Apple запустила в продажу салфетку для протирки дисплея за 1990 рублей Статьи редакции

На презентации её не показывали.

23 23 комментария
1251 просмотров
  • Салфетка для дисплея появилась в интернет-магазине Apple после завершения презентации 18 октября.
  • Согласно описанию, салфетка выполнена из мягкого неабразивного материала. Она подходит для того, чтобы очищать дисплеи любых устройств Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой.
  • Цена в России составила 1990 рублей, а в США — $19 (около 1350 рублей).
  • Салфетку уже можно заказать на сайте Apple. Компания обещает выполнить доставку в течение 1-2 недель.

Apple представила на презентации 18 октября беспроводные наушники AirPods 3-го поколения с дизайном как у Pro-моделей и поддержкой адаптивного эквалайзера, мощные чипы для ноутбуков M1 Pro и M1 Max, а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с полным редизайном.

Кроме того, компания анонсировала «голосовую» подписку Apple Music и колонку HomePod mini в новых цветах, но эти продукты недоступны в России.

Вкратце: два MacBook с MagSafe, HDMI-портом и…
Коротко о главных анонсах.
vc.ru

#новость #apple

23 23 комментария
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23 комментария
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Андрей Панкратов

А футляр для салфетки за 5999 где?

Ответить
7
Todd

Салфетка для слёз тем, кто увидел ценники на новые ноуты.

Ответить
5
Ланова Полина

Салфетка так то денег стоит, целых 1990 рублей

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Через 2 года сенсационно выпустят салфетку еще одного цвета

Ответить
5
Ланова Полина

Пусть тогда допишут о том что она одноразовая)))

Ответить
2
Александр Привалов

Ахахаха, а вы её несколько раз собирались использовать? Это же всё равно что чайные пакетики по два раза заваривать

Ответить
0
Ланова Полина

Есть такие люди что умудряются по два раза чайный пакетик использовать)))

Ответить
0
Азамат Салахов

А если соединить три чайных пакетика, которые до этого заваривали два раза — то гарантированно хватит еще на одну чашку!

Ответить
1
Αлексей Μихеев

Я помню и по три заваривал

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Жена по 5 раз бывает заваривает, до "лёгкого оттенка чая". Просто воду пить не любит, а тут вроде и не вода...

Ответить
0
Old Nick

К стати , вы зря. Если к новым мониторам подносить салфетку без идентификационного чипа мак бук будет автоматически закрываться.

Ответить
1
Геннадий Кузьмин

Раньше давали вместе с маком. Зарядку отобрали, тряпочку отобрали…

Ответить
1
Андрей Иванов

Да блеааа, я уже протёр вчера экран обычной "не эмейзинг" от очков ред.

Ответить
0
Александр Привалов

<протирает рукавом с пуговицами>

Ответить
1
Балкон.Ру

Надо брать

Ответить
0
Arthur Niazyan

Переизобрели микрофибру?

Ответить
0
Степан Позняк

Можно вместо коврика для мышки взять. Приобщиться к эплу, так сказать

Ответить
0
Александр Привалов

Нельзя, они не были сертифицированы для протирки нижней стороны мыши

Ответить
0
oktyabr

Привет андроид, че как вы там, а?? Тим Кок передаёт вам привет, браво гений

Ответить
0
Roman

Amazing!

Ответить
0
Ильназ Гафуров
Ответить
0
Максим Неплох

Р Е В О Л Ю Ц И Я

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0
Уоррен Баффет

Наверняка, протирать экраны apple другими салфетками - повод для отказа в гарантии. ред.

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0
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