Apple запустила в продажу салфетку для протирки дисплея за 1990 рублей Статьи редакции
На презентации её не показывали.
- Салфетка для дисплея появилась в интернет-магазине Apple после завершения презентации 18 октября.
- Согласно описанию, салфетка выполнена из мягкого неабразивного материала. Она подходит для того, чтобы очищать дисплеи любых устройств Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой.
- Цена в России составила 1990 рублей, а в США — $19 (около 1350 рублей).
- Салфетку уже можно заказать на сайте Apple. Компания обещает выполнить доставку в течение 1-2 недель.
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