Всего компании создадут около тысячи таких роботов.

Segway договорился о сотрудничестве со стартапом Coco из Лос-Анджелеса, который развивает одноимённую службу доставки роботами, пишет TechCrunch.

Всего партнёры создадут около 1000 частично автоматизированных роботов-курьеров, которыми можно управлять дистанционно. Их начнут использовать в Лос-Анджелесе и двух других городах США в первом квартале 2022 года.

Робот-курьер Coco

Робот может проехать на одном заряде до трёх миль (4,8 км). Он оснащен несколькими камерами и датчиками, которые позволяют ему безопасно перемещаться по дороге и строить эффективный маршрут.

Segway — американский производитель электроциклов. В 2015 году его купил её конкурент, китайская Ninebot, с тех пор компания производит, в основном, электросамокаты. В 2016 году компания вместе с Intel представила робота Loomo.