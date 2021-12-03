Segway вместе со стартапом Сосо разработал робота-курьера Статьи редакции
Всего компании создадут около тысячи таких роботов.
Segway договорился о сотрудничестве со стартапом Coco из Лос-Анджелеса, который развивает одноимённую службу доставки роботами, пишет TechCrunch.
Всего партнёры создадут около 1000 частично автоматизированных роботов-курьеров, которыми можно управлять дистанционно. Их начнут использовать в Лос-Анджелесе и двух других городах США в первом квартале 2022 года.
Робот может проехать на одном заряде до трёх миль (4,8 км). Он оснащен несколькими камерами и датчиками, которые позволяют ему безопасно перемещаться по дороге и строить эффективный маршрут.
Segway — американский производитель электроциклов. В 2015 году его купил её конкурент, китайская Ninebot, с тех пор компания производит, в основном, электросамокаты. В 2016 году компания вместе с Intel представила робота Loomo.
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