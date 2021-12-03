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Техника
Евгения Евсеева

Segway вместе со стартапом Сосо разработал робота-курьера Статьи редакции

Всего компании создадут около тысячи таких роботов.

Segway договорился о сотрудничестве со стартапом Coco из Лос-Анджелеса, который развивает одноимённую службу доставки роботами, пишет TechCrunch.

Всего партнёры создадут около 1000 частично автоматизированных роботов-курьеров, которыми можно управлять дистанционно. Их начнут использовать в Лос-Анджелесе и двух других городах США в первом квартале 2022 года.

Робот-курьер Coco

Робот может проехать на одном заряде до трёх миль (4,8 км). Он оснащен несколькими камерами и датчиками, которые позволяют ему безопасно перемещаться по дороге и строить эффективный маршрут.

Segway — американский производитель электроциклов. В 2015 году его купил её конкурент, китайская Ninebot, с тех пор компания производит, в основном, электросамокаты. В 2016 году компания вместе с Intel представила робота Loomo.

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4 комментария
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Евгений Рогов

До Яндекса у кого-либо были такие роботы-курьеры? Можно писать, что у «нас» спиздили?

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4
Ivan Kulmyaev

Были

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0
Alexey Levin

Были лет за 5 =)

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0
Денис Трон

Тайна Coco

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0
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