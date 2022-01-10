Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».

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Глобальная нехватка полупроводников привела к сокращению поставок чипов в различных отраслях, а теперь, похоже, добралась и до расходных материалов.

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Canon объявила, что её картриджи для многофункциональных устройств (МФУ) больше не поставляются с чипами, подтверждающими наличие оригинальных чернил.

Микросхемы с «защитой от копирования» не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил.

Компания опубликовала список затронутых устройств на официальном сайте и посоветовала пользователям игнорировать сообщения об ошибках принтера из-за того, что он не может распознать картридж.

Чтобы обеспечить непрерывную и надёжную поставку расходных материалов, мы решили выпускать их без полупроводниковых компонентов — до тех пор, пока не возобновится нормальное снабжение. Это не повлияет на качество печати, но может затронуть дополнительные функции, такие как определение уровня тонера. Canon

Как долго продлится ситуация и столкнулись ли с ней другие производители оргтехники, вроде HP и Epson, пока неизвестно. Canon уточнила, что будет искать альтернативных поставщиков электронных компонентов.