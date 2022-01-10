Canon начала поставлять картриджи для принтеров без встроенной защиты от копирования — из-за дефицита чипов Статьи редакции
Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».
Глобальная нехватка полупроводников привела к сокращению поставок чипов в различных отраслях, а теперь, похоже, добралась и до расходных материалов.
Canon объявила, что её картриджи для многофункциональных устройств (МФУ) больше не поставляются с чипами, подтверждающими наличие оригинальных чернил.
Микросхемы с «защитой от копирования» не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил.
Компания опубликовала список затронутых устройств на официальном сайте и посоветовала пользователям игнорировать сообщения об ошибках принтера из-за того, что он не может распознать картридж.
Как долго продлится ситуация и столкнулись ли с ней другие производители оргтехники, вроде HP и Epson, пока неизвестно. Canon уточнила, что будет искать альтернативных поставщиков электронных компонентов.
Ранее на Canon подали коллективный иск в суд из-за невозможности сканирования документов при отсутствии чернил в некоторых моделях МФУ. Истцы заявили, что компания искусственно снижает функциональность устройств и обогащается за счёт продажи картриджей.
Ждём отмены паролей в банкоматах из-за дефицита цифр.
Дефицит цифр существует не только на банковских счетах что-ли?
Имеют право. У них же цель не сделать подешевле. Кто не согласен, тот всегда может выбрать другой бренд.
инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».
посоветовала пользователям игнорировать сообщения об ошибках
Вот так совет 👍
Хорошая новость.
Один четыре восемь восемь -
СНПЧ мы всё равно не бросим!
Бедняжки 🤣
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