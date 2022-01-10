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Техника
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Canon начала поставлять картриджи для принтеров без встроенной защиты от копирования — из-за дефицита чипов Статьи редакции

Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».

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Глобальная нехватка полупроводников привела к сокращению поставок чипов в различных отраслях, а теперь, похоже, добралась и до расходных материалов.

Canon объявила, что её картриджи для многофункциональных устройств (МФУ) больше не поставляются с чипами, подтверждающими наличие оригинальных чернил.

Микросхемы с «защитой от копирования» не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил.

Компания опубликовала список затронутых устройств на официальном сайте и посоветовала пользователям игнорировать сообщения об ошибках принтера из-за того, что он не может распознать картридж.

Чтобы обеспечить непрерывную и надёжную поставку расходных материалов, мы решили выпускать их без полупроводниковых компонентов — до тех пор, пока не возобновится нормальное снабжение. Это не повлияет на качество печати, но может затронуть дополнительные функции, такие как определение уровня тонера.

Canon

Как долго продлится ситуация и столкнулись ли с ней другие производители оргтехники, вроде HP и Epson, пока неизвестно. Canon уточнила, что будет искать альтернативных поставщиков электронных компонентов.

Ранее на Canon подали коллективный иск в суд из-за невозможности сканирования документов при отсутствии чернил в некоторых моделях МФУ. Истцы заявили, что компания искусственно снижает функциональность устройств и обогащается за счёт продажи картриджей.

#новость #canon

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8 комментариев
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Аналитик Толян

Ждём отмены паролей в банкоматах из-за дефицита цифр.

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Иван Шеметов

Дефицит цифр существует не только на банковских счетах что-ли?

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Хороший паркур

Ну на расходниках они дофига зарабатывают, при этом более дешевые аналоги зачастую вообще ни в чем не уступают.

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Руководитель отдела выдр

Имеют право. У них же цель не сделать подешевле. Кто не согласен, тот всегда может выбрать другой бренд.

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Alexander Zhikh

инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».
 посоветовала пользователям игнорировать сообщения об ошибках
Вот так совет 👍

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Семен Переделкин

Хорошая новость.

Один четыре восемь восемь -
СНПЧ мы всё равно не бросим!

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Анон Плиз

Бедняжки 🤣

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Хороший паркур

Ждемс Эпсона. Вот где демоны настоящие по "зашивке" своего продукта. У продукции Canon гораздо проще были варианты в 90% случаев

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