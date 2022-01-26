Программа отправляла данные компаний на почту злоумышленников.

Вирусы попали в код на этапе доработки модулей программистами на аутсорсинге, которых нанимали клиенты «1С» для себя, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование экспертов по кибербезопасности из RTM Group.

Модули в системе «1С» содержат различные данные компаний. Например, информацию о клиентах, платежах и другое. Если в стандартном модуле нет нужных функций для бизнеса, компания отправляет его на доработку ИТ-специалистам.