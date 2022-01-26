Исследователи обнаружили вредоносный код в нескольких модулях «1C», которые дорабатывали сторонние компании Статьи редакции
Программа отправляла данные компаний на почту злоумышленников.
Вирусы попали в код на этапе доработки модулей программистами на аутсорсинге, которых нанимали клиенты «1С» для себя, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование экспертов по кибербезопасности из RTM Group.
Модули в системе «1С» содержат различные данные компаний. Например, информацию о клиентах, платежах и другое. Если в стандартном модуле нет нужных функций для бизнеса, компания отправляет его на доработку ИТ-специалистам.
RTM Group считает, что сторонние программисты могли сами встроить вредоносное ПО в доработанные модули — при их запуске данные «утекли» на заранее записанный в коде злоумышленниками адрес электронной почты.
Известно о нескольких десятках таких случаев — в основном страдают торговые компании и разработчики программ. Исследователи отправили материалы в правоохранительные органы.
В «1С» рассказали изданию, что модули действительно могут доработать и использовать мошенники. Компания посоветовала обращаться только к сертифицированным партнёрам.
- В 2020 году «1С» заняла 39,2% на рынке корпоративного ПО в России, а на её языке программирования разрабатывают программы около 300 тысяч ИТ-специалистов, приводит издание данные международной консалтинговой компании IDC и вспоминает слова главы «1С» Бориса Нуралиева.
код которого нельзя взломать
Поржал, спасибо.
В недавней статье про crm прочитал такой коммент. Улыбнулся тогда с беспечной уверенности комментатора, что его компьютер «неуловим» с настольной 1с.
Улыбаетесь над тем, о чем понятия не имеете? «Беспечной уверенности»? Ну давайте, расскажите мне в чем именно беспечность, может в том, что делаете ничем не обоснованные выводы?:)
Ну и соблюдаем их приватность не отдавая никакой информации на сторону (в «облака»)
Две самые популярные отечественные CRM принадлежат 1С – если вы не доверяете работе облачного решения от этой же компании, то странно полагаться на остальные виды продукции. Хотя они себя зарекомендовали с хорошей стороны в этом вопросе.
Другой момент, вы доверяете машине, которую контролируете отчасти. И у этой машины есть связь с внешним миром. Плюс та документация, которая генерируется – она же как то отправляется вашим партнерам.
Ну хоть какая-то конкретика. Иногда вопросы могут быть сложнее, чем кажется на первый взгляд, а именно:
Мы предоставляем довольно специфический набор услуг (и инфобез - одна из основополагающих), условия нашей работы с заказчиками предполагают невозможность передачи информации третьим сторонам, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством. Также я рекомендую вам прочитать договор любого из этих «облачных» провайдеров - он все быстро расставит на места. Да, мы не отдаем никому никаких данных, кроме необходимых налоговой.
Машины на которых идет обработка мы контролируем не отчасти, а полностью. Может вы привыкли, что любая станция имеет неограниченный доступ за пределы локальной сети, но обычно это свойственно лишь микробизнесу который вообще не думает о безопасности. В нашем случае доступ открывается конкретному приложению по указанным портам указанного протокола, обычно это доступ файрфокса по хттпс и только. И да, мы инспектируем этот протокол, мимикрировать под него тоже не выйдет. Используем для этого MS TMG, и в строю он уже лет 12.
И последний момент - обмен данными. Используем собственный почтовик и партнеры в 99% случаев тоже. Коммуникации между ними априори шифрованы. Заказчики же в половине случаев предпочитают бумажный документооборот.
Схема кажется как минимум странной. Это ведь не в анонимной рассылке вирус словить. Если исполнитель по договору с заказчиком подсовывает заказчику вредоносный код в конкретном модуле конкретной системы, то такой исполнитель-диверсант наверное вычисляется "на раз" и после первого же обнаружения такого кода его легко найдет полиция.
Думаю, дело в том, что компании могут обращаться ко всякого рода «подозрительным конторам». Оттуда и ноги растут
А что реально 1с нельзя взломать ?
Это тот случай когда просто нужно тянуть, а не толкать
можно
Элементарно.
Просто 1С кому-то помешал. Ждём дальнейшего развития)
Поэтому код должен быть открыт и лежать на гитхабе, чтобы потом санными трусами по морде давать за такое 😂
Посоветуйте курсу по 1с пожалуйста)
Судя по тому, что данные утекают в момент проверки лицензий у всех этих контор стоит патченный модуль скачаннный с какого-нибудь руборда. Я бы на месте 1С выяснил, что это за конторы и подал на них в суд за использование нелицензионного софта
Проверка лицензии может быть не только ядра, но и доработанного модуля. И доработанный модуль так же может быть куплен официально, но его разработчики зачем-то собирают левые данные.
Михаил, написал Вам в личные сообщения.
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