Стартап бывших менеджеров «Яндекс.Еды» и Busfor работает около года, и в его портфеле уже больше 1000 продуктов. Максим Фирсов и Николай Тузенко рассказали vc.ru, как выбирают бренды, что с ними делают и возможно ли модель повторить в России.