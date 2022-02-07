Техника
Евгения Евсеева

МТС перезапустил продажу смартфонов по подписке — вместо «МТС Банка» этим займётся лизинговая компания Статьи редакции

Пока по подписке доступны только iPhone.

  • МТС запустил программу «МТС Upgrade» совместно с Forward Leasing. Оставить заявку на участие в ней можно в розничном магазине МТС или на сайте Forward Leasing.
  • Новый сервис — перезапуск сервиса, созданного в 2018 году, пояснили vc.ru в МТС. Например, оператор отказался от необходимости оформлять подписку с определённым тарифом и списанием средств со счёта мобильного телефона. В МТС ожидают, что подписка до конца 2022 года займёт около 10% от всех оформленных у оператора рассрочек.
  • Участником может стать любой россиянин старше 18 лет, платить за подписку можно в любом банке. Платежи ежемесячные, по программе участник выплачивает 60% от цены устройства, а затем может поменять его на другой смартфон. Также устройство можно полностью выкупить в свою собственность, заплатив его оставшуюся стоимость.
  • Пока по программе можно купить почти все модели iPhone — от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE. В течение пары месяцев в сервисе появятся смартфоны Samsung, а также другие бренды и категории товаров. Также в программу включена замена экрана телефона.
  • Сервисы подписки на технику есть, например, у re:Store, производителя бытовой техники Whirlpool и «ВКонтакте». В октябре 2021 года МТС запустил сервис помесячной аренды смартфонов.

#новость #мтс

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BLVCK SQUARE

Я чуть смузи не поперхнулся...

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Алексей Дымов

Правильно ли я понимаю, то схема МТС не хочет работать с кредитованием физиков из-за ограничений ЦБ через ПСК и использует обходную схему через лизинг?

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ЯжПрограммист

Какое интересное разводилово. Спасибо.

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Nikolay Ganin

Что-то даже непонятно, в чём я тут выгоду должен видеть

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Привычный Валера

Выгода для потребителя ни в чьи планы и не входила)))

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Михаил Ероховец

Самсунги на Forward Leasing уже есть.

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