МТС перезапустил продажу смартфонов по подписке — вместо «МТС Банка» этим займётся лизинговая компания Статьи редакции
Пока по подписке доступны только iPhone.
- МТС запустил программу «МТС Upgrade» совместно с Forward Leasing. Оставить заявку на участие в ней можно в розничном магазине МТС или на сайте Forward Leasing.
- Новый сервис — перезапуск сервиса, созданного в 2018 году, пояснили vc.ru в МТС. Например, оператор отказался от необходимости оформлять подписку с определённым тарифом и списанием средств со счёта мобильного телефона. В МТС ожидают, что подписка до конца 2022 года займёт около 10% от всех оформленных у оператора рассрочек.
- Участником может стать любой россиянин старше 18 лет, платить за подписку можно в любом банке. Платежи ежемесячные, по программе участник выплачивает 60% от цены устройства, а затем может поменять его на другой смартфон. Также устройство можно полностью выкупить в свою собственность, заплатив его оставшуюся стоимость.
- Пока по программе можно купить почти все модели iPhone — от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE. В течение пары месяцев в сервисе появятся смартфоны Samsung, а также другие бренды и категории товаров. Также в программу включена замена экрана телефона.
- Сервисы подписки на технику есть, например, у re:Store, производителя бытовой техники Whirlpool и «ВКонтакте». В октябре 2021 года МТС запустил сервис помесячной аренды смартфонов.
Я чуть смузи не поперхнулся...
Правильно ли я понимаю, то схема МТС не хочет работать с кредитованием физиков из-за ограничений ЦБ через ПСК и использует обходную схему через лизинг?
Какое интересное разводилово. Спасибо.
Что-то даже непонятно, в чём я тут выгоду должен видеть
Самсунги на Forward Leasing уже есть.
Стартап бывших менеджеров «Яндекс.Еды» и Busfor работает около года, и в его портфеле уже больше 1000 продуктов. Максим Фирсов и Николай Тузенко рассказали vc.ru, как выбирают бренды, что с ними делают и возможно ли модель повторить в России.
И что ждёт сервис в 2022
Все что случилось с экосистемами за две недели
Пока по подписке доступны только iPhone.
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В декабре программу лояльности «Яндекс.Плюс» закрыл «Тинькофф».
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