МТС запустил продажу смартфонов по подписке — этим займётся лизинговая компания Статьи редакции
Пока по подписке доступны только iPhone.
- МТС запустил программу «МТС Upgrade» совместно с Forward Leasing. Оставить заявку на участие в ней можно в розничном магазине МТС или на сайте Forward Leasing.
- У МТС уже есть сервис продажи смартфонов по подписке, созданный в 2018 году. Они отличаются между собой моделями: с «МТС Банком» нужно заключать договор в рассрочку, а у Forward Leasing — лизинговая программа, пояснили vc.ru в МТС. Первая подписка временно приостановлена, оператор собирается её перезапускать.
- Также в программе с Forward Leasing оператор отказался, например, от необходимости оформлять подписку с определённым тарифом и списанием средств со счёта мобильного телефона. В МТС ожидают, что подписка до конца 2022 года займёт около 10% от всех оформленных у оператора рассрочек.
- Участником может стать любой россиянин старше 18 лет, платить за подписку можно в любом банке. Платежи ежемесячные, по программе участник выплачивает 60% от цены устройства, а затем может поменять его на другой смартфон. Также устройство можно полностью выкупить в свою собственность, заплатив его оставшуюся стоимость.
- Пока по программе можно купить почти все модели iPhone — от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE. В течение пары месяцев в сервисе появятся смартфоны Samsung, а также другие бренды и категории товаров. Также в программу включена замена экрана телефона.
- Сервисы подписки на технику есть, например, у re:Store, производителя бытовой техники Whirlpool и «ВКонтакте». В октябре 2021 года МТС запустил сервис помесячной аренды смартфонов.
Я чуть смузи не поперхнулся...
Ноутбук Dell XPS 15 9510 [9510-1618] цена на форварде 322340, в лизинг 11939 в месяц... на екаталоге данная модель стоит от 180 до 220 тыс руб., воняет киадловом
Правильно ли я понимаю, то схема МТС не хочет работать с кредитованием физиков из-за ограничений ЦБ через ПСК и использует обходную схему через лизинг?
Какое интересное разводилово. Спасибо, нет.
Почему разводилово?? Приложением форвард пользуюсь второй год. Беру новые айфоны 12 и 13. Плачу от 6 до 7 тысяч. После года, меняю на новый смартфон. Учитывая что за год батарея сдыхает, это просто потрясающая возможность постоянно иметь новый телефон. Но за него нужно ежемесячно платить и если не платить, конечно можно лишиться телефона. Но тут ситуация в том, что они новые постоянно. Новые. Грубо говоря это как каждый год покупать айфоны
Проблема в том, что вы выплачиваете стоимость телефона, а всё что вы за это получаете - скидку на право выплатить стоимость ещё одного телефона. Купив тот же айфон, например, через год, да даже 2, его остаточная стоимость которую можно вернуть на вторичном рынке будет сильно выше чем то что предлагается.
Им было бы неплохо ввести какую-то скидку на последующие участие в лизинге, тогда может и был бы смысл пользоваться данным сервисом. А так это очень невыгодно, т.к. мне проще купить топовую модель айфона, попользоваться 2, а то и 3 года и продать на вторичке за 50% +/-.
если ребёнок будет спрашивать для чего ему учить математику, я буду показывать этот комментарий.
Последую вашей логике и сделаю это сегодня же!))
6 x 12 = 72 тыс. ₽ в год
7 x 12 = 84 тыс. ₽ в год
Вроде уже больше, чем стоимость нового, так ещё и остаточную стоимость выплачивать. Или у вас там навороченные модели?
Впрочем, если свободные деньги приносят вам 10% в месяц, может быть, и выгодно их не вкладывать.
Там 7250 берут за 13 Pro Max на 256 гигов. Так что далеко не больше стоимости нового. Но другое дело, что перепродавать каждый год гораздо выгоднее.
Учитывая что за год батарея сдыхает
Менять айфон каждый год из-за аккумулятора? Замена в АСЦ стоит ~100 долларов. Полгода назад интересовался лизингом, но в итоге посчитал и понял, что это очень невыгодно для людей, которые меняют смартфон раз в 2-3 года. Если меняешь раз в год, то может быть смысл брать лизинг вместо покупки есть — как минимум не нужно возиться с продажей б/у, есть одна бесплатная замена экрана.
Что-то даже непонятно, в чём я тут выгоду должен видеть
Прошёл по ссылке, глянул цены. Дешевле просто кредит взять. Платить по 7 тысяч каждый месяц за то, что я могу пойти в магазин и просто купить за 120 как-то нелогично. И они ещё предлагают типа пожизненно этим заниматься.
По сути аренда задорого )
Самсунги на Forward Leasing уже есть.
!
преимущество нам никогда не объяснят.
Это уже не банковский продукт? В кредитной истории не светится?
А, ну и совет на все времена - берите на свои :)
Весь мир:
Buy now pay later.
МТС:
Вот вам кредит 40% на телефон.
Пароли, коды для доступа, электронный пропуск. Если вы все еще помните эти термины – можете смело забывать о них. Они остаются в прошлом, уступая место новым биометрическим технологиям – многофункциональным, универсальным и гораздо более эффективным. Уже сегодня они внедряются и используются в самых разных сферах, в том числе, в HR, где они…
Все что случилось с экосистемами за две недели
Стартап увеличил оценку больше чем в два раза — в апреле 2021 года она составляла $436 млн.
В декабре программу лояльности «Яндекс.Плюс» закрыл «Тинькофф».
Пока по подписке доступны только iPhone.
Так регулятор хочет сделать рынок прозрачнее и увеличить доверие к нему.
Стартап бывших менеджеров «Яндекс.Еды» и Busfor работает около года, и в его портфеле уже больше 1000 продуктов. Максим Фирсов и Николай Тузенко рассказали vc.ru, как выбирают бренды, что с ними делают и возможно ли модель повторить в России.
Он может заменить 13-дюймовую модель на базе M1.