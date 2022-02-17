{"id":11973,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0443\u0437\u0435\u0435\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=11973&url=https:\/\/vc.ru\/russpass\/359482-kak-turservisu-rabotat-s-lichnym-kabinetom-chtoby-ot-etogo-byl-profit&placeBit=1&hash=5ff0c54b7135b2d0022f2df0409d31c78a0a6b5a71389b9cb5b155716cad73a0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
DTF

В Windows 11 появится возможность перетаскивать файлы и иконки на панель задач — этой опции не было с релиза ОС Статьи редакции

А также обновлённый «Диспетчер задач» с поддержкой тёмной темы.

10 10 комментариев
855 просмотров

16 февраля Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider, использующим канал Dev.

Некоторые изменения Windows 11 Insider Preview Build 22557

  • «Панель задач» получила поддержку функций drag-and-drop, на отсутствие которых массово жаловались пользователи Windows 11. После установки обновления на неё можно перетаскивать файлы и иконки для того, чтобы открыть их в запущенных программах или закрепить на панели. Эта возможность была в большинстве предыдущих версий ОС, но в Windows 11 её первоначально убрали.
  • В меню «Пуск» появилась возможность создавать папки с иконками программ.
  • В разделе «Быстрый доступ» в «Проводнике» теперь можно закреплять файлы.
  • Microsoft добавила режим «Не беспокоить», который отключает все всплывающие уведомления на неограниченный срок. Управлять им можно в «Центре уведомлений».
  • Режим «Фокусировка внимания», в свою очередь, изменился и стал отключать не только оповещения, но и другие отвлекающие факторы вроде индикаторов на панели задач. Функция позволяет фокусироваться на конкретное время, а также синхронизируется с «Часами» и Microsoft To Do.
  • Появилось пять жестов для сенсорных экранов, позволяющих управлять меню «Пуск» и «Центром уведомлений».
  • Окна запущенных программ теперь можно перетаскивать на конкретные макеты прикрепления Snap Layouts для того, чтобы перемещать их в нужную зону экрана.
  • В настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению для пользователей, у которых выключены переход в спящий режим и отключение экрана во время бездействия ПК. В Microsoft надеются, что это поможет сократить выбросы углекислого газа.
  • В «Диспетчере задач» произошёл редизайн в соответствии с оформлением Windows 11 и в том числе появилась поддержка тёмной темы. Среди прочего, в утилите стало больше настроек, изменилась навигационная панель и стал доступен «Режим эффективности», который позволяет ограничить потребление ресурсов ПК конкретным приложениям.
  • Поиск по системе улучшили. Он стал работать быстрее и находить файлы и программы более точно.

Когда состоится релиз этого обновления для всех пользователей ПК под управлением Windows 11, неизвестно. 15 февраля Microsoft выпустила первый крупный апдейт для системы с переработанным «Блокнотом».

Вышло первое крупное обновление для Windows 11 с…
В апдейте также появилась предварительная версия Amazon Appstore с Android-приложениями — пока…
dtf.ru

#новость #windows #microsoft

10 10 комментариев
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Kaly Stainless

Они бы убрали в первую очередь убогую всплывашку при переключении языка ...

Ответить
5
Развернуть ветку
Илья Лукьяненко

Реально бесит)

Ответить
0
Развернуть ветку
Thanh Nguen

А кто нибудь знает как полностью удалить обновление?

А то я его удаляю по инструкциям из интернета, а он потом опять скачивается 👿
Не могу из-за этого поставить другие обновления (при перезагрузке опять поставится 11 винда)

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Владимирович

если не хотите на вин10 получать автомататическое обновление до вин11 - самое простое - отключить модуль tpm в биосе. После этого система будет удивлена, что ваш комп больше неподходит для вин11 и угомонится.

Ответить
1
Развернуть ветку
Thanh Nguen

Спасибо за наводку))

А отключение модуля ни на что еще не повлияет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Владимирович

нет, не переживайте.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Off

@Инспектор клик на "Развернуть" в уведомлениях периодически не работает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dzan Yang

Это в корне все меняет!

Продам Mac book или обменяю на ноут с виндовс 11 (инсайдер)

Ответить
0
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Верните перетаскивание файлов напрямую из папки в программы, ибо это совсем пиз**ц

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Frantsuzov

Вызов Task Manager в контекстное меню панели задач вернули? :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
БКС Мир инвестиций
Главные ошибки в поведении инвестора. Что советуют психологи. Часть 1
0 Обсудить
0
Еда
TJ
Курьера Delivery Club уволили за невыход на смену из-за похорон матери — в соцсетях объявили бойкот компании Статьи редакции

В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.

359 359 комментариев
309
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Тинькофф
Делегировать текучку и взяться за стратегические задачи

Сотрудник «Тинькофф» рассказывает, как карьерный коучинг помог ему расставить приоритеты и вырасти в профессии.

4 4 комментария
11
GenerationS
#20вопросов Наталье Голенковой, International team lead в Mindset Consulting

Иногда мы слышим от стартапов фразу: "Мне не нужен пиар, о моем проекте и так все узнают." Но спешим с этим не согласиться. Пиар нужен любому начинающему стартапу и абсолютно любой компании – тут не играет роли, сколько лет ты на рынке. Это важный репутационный инструмент, которому иногда придают не такое большое значение, как стоило бы, или же,…

0 Обсудить
2
Маркетинг
Анна
Как мы увеличили средний чек в своём магазине одежды за счёт бутылок вина, которые нам ничего не стоили

Всем привет! Меня зовут Анна. В этой статье поделюсь тремя идеями для увеличения продаж, которые мы внедрили с мужем в моём магазине. Берите и применяйте у себя.

115 115 комментариев
52
Утконос Онлайн
Фуд-фотостудия для онлайн-магазина: как продвигать товары с помощью рецептов

Фуд-фотография — уже достаточно устоявшееся направление. С тех пор как появились книги с рецептами с красочными разворотами, картинки в меню кафе и ресторанов, онлайн-магазины продуктов, спрос на фуд-съемку продолжает расти. При этом не все держат штатного фотографа или целую команду, но, когда новые снимки нужны регулярно, это становится…

3 3 комментария
9
Газпромбанк
Газпромбанк начал работать с Цифровым профилем

Мы начали работать с Цифровым профилем. Рассказываем, что это такое, зачем нужно и почему с ним проще.

5 5 комментариев
0
Маркетинг
Александр Леханов
Как получать целевые заявки на объекты недвижимости в 2022 году

Статья от маркетингового агентства REDHEAD, в которой основатель агентства Александр Леханов дает ответы на вопросы:

0 Обсудить
1
Финансы
FinKit.Pro
Как мы вернули 300 тысяч рублей, которые ФНС списала по ошибке

И почему не стоит бояться налоговой.

Кадр из фильма «Расплата»
0 Обсудить
2
Сервисы
ArtemKa
Большая подборка Telegram ботов 2022

Всем привет. Я админ Telegram каналов/ботов и меня зовут АртемКа. В телеграме я провожу 70% своего времени. Специально для читателей vc.ru, я собрал большую подборку Telegram ботов, актуальных на начало 2022 года.

7 7 комментариев
25
Больше статей
null