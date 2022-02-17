В Windows 11 появится возможность перетаскивать файлы и иконки на панель задач — этой опции не было с релиза ОС Статьи редакции
А также обновлённый «Диспетчер задач» с поддержкой тёмной темы.
16 февраля Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider, использующим канал Dev.
Некоторые изменения Windows 11 Insider Preview Build 22557
- «Панель задач» получила поддержку функций drag-and-drop, на отсутствие которых массово жаловались пользователи Windows 11. После установки обновления на неё можно перетаскивать файлы и иконки для того, чтобы открыть их в запущенных программах или закрепить на панели. Эта возможность была в большинстве предыдущих версий ОС, но в Windows 11 её первоначально убрали.
- В меню «Пуск» появилась возможность создавать папки с иконками программ.
- В разделе «Быстрый доступ» в «Проводнике» теперь можно закреплять файлы.
- Microsoft добавила режим «Не беспокоить», который отключает все всплывающие уведомления на неограниченный срок. Управлять им можно в «Центре уведомлений».
- Режим «Фокусировка внимания», в свою очередь, изменился и стал отключать не только оповещения, но и другие отвлекающие факторы вроде индикаторов на панели задач. Функция позволяет фокусироваться на конкретное время, а также синхронизируется с «Часами» и Microsoft To Do.
- Появилось пять жестов для сенсорных экранов, позволяющих управлять меню «Пуск» и «Центром уведомлений».
- Окна запущенных программ теперь можно перетаскивать на конкретные макеты прикрепления Snap Layouts для того, чтобы перемещать их в нужную зону экрана.
- В настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению для пользователей, у которых выключены переход в спящий режим и отключение экрана во время бездействия ПК. В Microsoft надеются, что это поможет сократить выбросы углекислого газа.
- В «Диспетчере задач» произошёл редизайн в соответствии с оформлением Windows 11 и в том числе появилась поддержка тёмной темы. Среди прочего, в утилите стало больше настроек, изменилась навигационная панель и стал доступен «Режим эффективности», который позволяет ограничить потребление ресурсов ПК конкретным приложениям.
- Поиск по системе улучшили. Он стал работать быстрее и находить файлы и программы более точно.
Когда состоится релиз этого обновления для всех пользователей ПК под управлением Windows 11, неизвестно. 15 февраля Microsoft выпустила первый крупный апдейт для системы с переработанным «Блокнотом».
Они бы убрали в первую очередь убогую всплывашку при переключении языка ...
Реально бесит)
А кто нибудь знает как полностью удалить обновление?
А то я его удаляю по инструкциям из интернета, а он потом опять скачивается 👿
Не могу из-за этого поставить другие обновления (при перезагрузке опять поставится 11 винда)
если не хотите на вин10 получать автомататическое обновление до вин11 - самое простое - отключить модуль tpm в биосе. После этого система будет удивлена, что ваш комп больше неподходит для вин11 и угомонится.
Спасибо за наводку))
А отключение модуля ни на что еще не повлияет?
нет, не переживайте.
@Инспектор клик на "Развернуть" в уведомлениях периодически не работает.
Это в корне все меняет!
Продам Mac book или обменяю на ноут с виндовс 11 (инсайдер)
Верните перетаскивание файлов напрямую из папки в программы, ибо это совсем пиз**ц
Вызов Task Manager в контекстное меню панели задач вернули? :)
В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.
Иногда мы слышим от стартапов фразу: "Мне не нужен пиар, о моем проекте и так все узнают." Но спешим с этим не согласиться. Пиар нужен любому начинающему стартапу и абсолютно любой компании – тут не играет роли, сколько лет ты на рынке. Это важный репутационный инструмент, которому иногда придают не такое большое значение, как стоило бы, или же,…
Фуд-фотография — уже достаточно устоявшееся направление. С тех пор как появились книги с рецептами с красочными разворотами, картинки в меню кафе и ресторанов, онлайн-магазины продуктов, спрос на фуд-съемку продолжает расти. При этом не все держат штатного фотографа или целую команду, но, когда новые снимки нужны регулярно, это становится…