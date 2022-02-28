Глава DNS объявил о снижении цен на «большой перечень товаров» Статьи редакции
Накануне ФАС начала проверять, насколько обосновано повышение цен в сети до 30%.
- Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook также написал, что стоимость некоторых товаров в сети не изменилась. В пример он привёл робот-пылесос Mamibot, часы Huawei GT3, микроволновую печь и пылесос Samsung и другую технику.
- 25 февраля DNS увеличил цены на технику до 30%, за день до этого продажи в сети выросли в два раза.
- В тот же день ФАС начала проверку обоснованности повышения цен в DNS и выдала компании предостережение.
- 26 февраля Алексеев рассказал, что участвовал в совещании в Минпромторге и договорился, что DNS подготовит план для снижения волатильности на рынке. «Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок», — добавил он.
ДНС снизил цены на фоне продажи банками доллара по 150р за штуку. Лучшая новость!
Я не понял только, почему именно к ДНС прицепились? Потому что он один не принадлежит тем, кого трогать нельзя? Вроде все ритейлеры электроники повысили цены примерно на столько же.
Потому что DNS заявил об этом публично.
быстро переобулся
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Подняли на 30%, снизили на 3%
Они снизили по сравнению с пятницей, но смотрю на заказ сделанный сегодня утром - на тот же холодильник цена выросла на 9 тысяч. Прошло всего часа 4.
Это были самые странные 48 часов российского ритейла.
В ДНС было существенно дороже чем в эльдовидео. на один и тотже рз 15s-eq1315ur 34к против 50к в днс. Сейчас стало 40к/45к но всё равно странно.
Замечу, что стратегия DNS может и не лишена смысла: скорее всего эдьдовидео столкнётся с кучей невыкупов таких эмоциональных покупок сделанных в первые пару дней волны.
rf200_now - все просто
я как раз присматривал в днс на прошлой неделе робот пылесос поэтому могу сказать точно что Mamibot и Dexp на которые он снизил цены это хлам который и раньше никто не брал даже на распродажах. сяомивские пылесосы вернули прежним значениям самые дешевые. на все остальное цены остались повышенными.
У них на сайте сейчас половины ассортимента из того, что с утра еще было доступно, нет в продаже. Жестких дисков, например, вообще нет - разделы целиком скрыты. Причем с утра цены на часть ассортимента (но далеко не на все) действительно были снижены до прежнего уровня, тут не соврали.
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