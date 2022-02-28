Техника
Маша Цепелева

Глава DNS объявил о снижении цен на «большой перечень товаров» Статьи редакции

Накануне ФАС начала проверять, насколько обосновано повышение цен в сети до 30%.

  • Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook также написал, что стоимость некоторых товаров в сети не изменилась. В пример он привёл робот-пылесос Mamibot, часы Huawei GT3, микроволновую печь и пылесос Samsung и другую технику.
  • 25 февраля DNS увеличил цены на технику до 30%, за день до этого продажи в сети выросли в два раза.
  • В тот же день ФАС начала проверку обоснованности повышения цен в DNS и выдала компании предостережение.
  • 26 февраля Алексеев рассказал, что участвовал в совещании в Минпромторге и договорился, что DNS подготовит план для снижения волатильности на рынке. «Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок», — добавил он.

#новость #dns

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Komopot Baster

ДНС снизил цены на фоне продажи банками доллара по 150р за штуку. Лучшая новость!

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5
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Traffic Digger

Я не понял только, почему именно к ДНС прицепились? Потому что он один не принадлежит тем, кого трогать нельзя? Вроде все ритейлеры электроники повысили цены примерно на столько же.

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4
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Легендарный глобус

Предупреждение для крупного ретейлера, чтобы другие обратили внимание

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2
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evilnw

Потому что DNS заявил об этом публично.

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2
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Grigory Gustov

быстро переобулся

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1
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Комментарий удален

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Евгений Торанов

Подняли на 30%, снизили на 3%

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Дмитрий Звягин

Они снизили по сравнению с пятницей, но смотрю на заказ сделанный сегодня утром - на тот же холодильник цена выросла на 9 тысяч. Прошло всего часа 4.

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L A

Это были самые странные 48 часов российского ритейла.
В ДНС было существенно дороже чем в эльдовидео. на один и тотже рз 15s-eq1315ur 34к против 50к в днс. Сейчас стало 40к/45к но всё равно странно.

Замечу, что стратегия DNS может и не лишена смысла: скорее всего эдьдовидео столкнётся с кучей невыкупов таких эмоциональных покупок сделанных в первые пару дней волны.

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Снять Деньги

rf200_now - все просто

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Константин Рогов

я как раз присматривал в днс на прошлой неделе робот пылесос поэтому могу сказать точно что Mamibot и Dexp на которые он снизил цены это хлам который и раньше никто не брал даже на распродажах. сяомивские пылесосы вернули прежним значениям самые дешевые. на все остальное цены остались повышенными.

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Дмитрий Александрович

У них на сайте сейчас половины ассортимента из того, что с утра еще было доступно, нет в продаже. Жестких дисков, например, вообще нет - разделы целиком скрыты. Причем с утра цены на часть ассортимента (но далеко не на все) действительно были снижены до прежнего уровня, тут не соврали.

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