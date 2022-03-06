Nvidia приостановит продажи в России — PCMag Статьи редакции
Вслед за AMD и Intel, которые остановили поставки в страну в начале марта.
- Производитель чипов приостановил продажу своей продукции в России из-за «военной операции» в Украине, пишет PCMag. Повлияет ли это на видеокарты компаний-партнёров — неясно. Сама Nvidia официально о приостановке не сообщала.
- 4 марта AMD и Intel официально подтвердили остановку всех поставок в Россию и Белоруссию, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
Ждём 3090 по цене однушки.
Причем движение будет с обеих сторон - хаты будут дешеветь тк жить люди ушли в лес. А видеокарты дорожать, тк их будет мало и дефицит. Так что может вы и правы!
Так уже давно 3090 по цене однушки в провинции
Ого, я смог по 89 взять свои две 3090 от палит.
Однушка в провинции 3.2, держу в курсе
в 2016 брал за 1.8
Провинция - понятие неоднозначное) На циане можно найти квартиру и за 300к, правда жить в ней вряд ли можно будет
Я понимаю, но все же. Опять же, эта хата в относительно новом доме, который сдался в 2016)
Сейчас Россия и жить, становятся разными понятиями.
Угу, я все хотел машину взять, цивик х, но увы. Плюс работа удаленно, но зп не могу получить, мб ща с Китайскими картами получится
Так и это не последняя цена на карты
В центре Москвы
Ну ничего страшного, щас Рогозин таксу в какую-то жидкость окунет, и появятся отечественный видео-карты, господа можно не бояться(Сарказм)
Порекомендуйте какие - нибудь отчественные игровые видеокарты)
Блин, глаза разбегаются от выбора, а говорят в стране нет своей электроники
И не говорите😄
Они в военкоматах стоят.
Графика говорят улёт, ток игроки почему-то перестают выходить на связь...
...
У них собственных продаж видеокарты было не много FOUNDERS EDITION, в основном все карты были от их партнеров, которые закупали у них чипы. Надо узнать на сколько это распространяется и на них. Потом можно и паниковать, а не наоборот, хотя тут последнее время так не принято)
Зачем видюхи, если всё равно денег больше нет?
Надеюсь хоть через пару месяцев до ватничков дойдёт
Я ватник. Че дойдёт?
Если 3090 дойдет - отпишитесь, я бы тоже тогда в ватники записался)
Что ковач идиот?
Последствия аполитичности граждан рф и не выученные уроки недавней истории. Но судя по вашему гонору смешному, не до всех)
Завтра создадут компании прокладки через которые будут продавать. Не будут они лишаться рынка.
Именно, санкции — фикция.
Байден доволен — санкции ввёл.
Компании честны — подчиняются санкциям.
Посредники радуются — бизнес через них идёт.
И сколько к прокладке будет липнуть...
И не накинут ли на них санкции...
А цена доставки...
За такие риски никто не возьмётся, а даже если и выйдет у россиян не будет таких денег их брать.
Они (Nvidia) сами создадут, уверен в этом. Они прекрасно понимают,что правительство заставляет их действовать по двойным стандартам. Сша кого то бомбят - это норм, как то по другому - нет. Поэтому как и швейцарские сыры мы увидели, так и карты увидим
Интересно, Раха до лета доживёт вообще?
Вспоминается лозунг из 90х: Меняю видеомагнитофон на квартиру
Сложное было десятилетие. Майнеры, перекупы, вирусы и кризис полупроводников. С последним мириться было нельзя и за дело принялся знающий человек - Наш военком!
Пам-пам, занавес опускается
Блин жаль. В РФ недорогое электричество и куча холодных регионов. Идеально для майнинга.
Ога! В Казахстане потихоньку накрывают, теперь майнить очередь РФ, но кто-то все испортил 😂
а что изменилось?
Они что-то в РФ поставляли вообще?
У нас же видюхи не собирают вроде.
2 года не видел карт от нвидии, а она оказывается только сейчас продажи приостановила.
Нигде официально это неподтвержденно, ни на сайте Nvidia, ни в их соцсетях.
Первые меры направлены на снижение рисков возможного дефолта у малого и среднего бизнеса из-за разрыва логистических цепочек и кредитной нагрузки, говорит источник.
Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.
Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».