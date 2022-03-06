Техника
Слава Шегай

Nvidia приостановит продажи в России — PCMag Статьи редакции

Вслед за AMD и Intel, которые остановили поставки в страну в начале марта.

  • Производитель чипов приостановил продажу своей продукции в России из-за «военной операции» в Украине, пишет PCMag. Повлияет ли это на видеокарты компаний-партнёров — неясно. Сама Nvidia официально о приостановке не сообщала.
  • 4 марта AMD и Intel официально подтвердили остановку всех поставок в Россию и Белоруссию, включая клиентские, серверные и графические процессоры.

#intel #nvidia #новость

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Reoptima

Ждём 3090 по цене однушки.

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Ватник Наизнанку Ненастоящий

Причем движение будет с обеих сторон - хаты будут дешеветь тк жить люди ушли в лес. А видеокарты дорожать, тк их будет мало и дефицит. Так что может вы и правы!

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6
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Gorbun iz Notr Dama

Так уже давно 3090 по цене однушки в провинции

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2
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Reoptima

Ого, я смог по 89 взять свои две 3090 от палит.

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0
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Биба и Боба

Однушка в провинции 3.2, держу в курсе
в 2016 брал за 1.8

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Gorbun iz Notr Dama

Провинция - понятие неоднозначное) На циане можно найти квартиру и за 300к, правда жить в ней вряд ли можно будет

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2
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Биба и Боба

Я понимаю, но все же. Опять же, эта хата в относительно новом доме, который сдался в 2016)

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Breitson Live

Сейчас Россия и жить, становятся разными понятиями.

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Биба и Боба

Угу, я все хотел машину взять, цивик х, но увы. Плюс работа удаленно, но зп не могу получить, мб ща с Китайскими картами получится

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eugene gusev

Так и это не последняя цена на карты

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0
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Paul Denisevich

В центре Москвы

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S S

Ну ничего страшного, щас Рогозин таксу в какую-то жидкость окунет, и появятся отечественный видео-карты, господа можно не бояться(Сарказм)

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Хрупкий Гоша

Взяли и разрушили бизнес перекупов.

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Виктор Ляшенко

Порекомендуйте какие - нибудь отчественные игровые видеокарты)

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5
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Alex Shevchenko
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11
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Родион Сопин

Блин, глаза разбегаются от выбора, а говорят в стране нет своей электроники

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6
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Alex Shevchenko

И не говорите😄

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1
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Breitson Live

Они в военкоматах стоят.

Графика говорят улёт, ток игроки почему-то перестают выходить на связь...

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1
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Викторович

...

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Заходил вчера

У них собственных продаж видеокарты было не много FOUNDERS EDITION, в основном все карты были от их партнеров, которые закупали у них чипы. Надо узнать на сколько это распространяется и на них. Потом можно и паниковать, а не наоборот, хотя тут последнее время так не принято)

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5
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Paul Denisevich

Зачем видюхи, если всё равно денег больше нет?

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3
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Дмитрий Ковач

Надеюсь хоть через пару месяцев до ватничков дойдёт

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Maxim Grin

Я ватник. Че дойдёт?

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Заходил вчера

Если 3090 дойдет - отпишитесь, я бы тоже тогда в ватники записался)

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3
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Алексей Кулаков

Что ковач идиот?

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Дмитрий Ковач

Последствия аполитичности граждан рф и не выученные уроки недавней истории. Но судя по вашему гонору смешному, не до всех)

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ЛЕВ МАНЬЕР

Завтра создадут компании прокладки через которые будут продавать. Не будут они лишаться рынка.

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Sergey Khohlachev

Именно, санкции — фикция.
Байден доволен — санкции ввёл.
Компании честны — подчиняются санкциям.
Посредники радуются — бизнес через них идёт.

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3
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Breitson Live

И сколько к прокладке будет липнуть...
И не накинут ли на них санкции...
А цена доставки...

За такие риски никто не возьмётся, а даже если и выйдет у россиян не будет таких денег их брать.

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ЛЕВ МАНЬЕР

Они (Nvidia) сами создадут, уверен в этом. Они прекрасно понимают,что правительство заставляет их действовать по двойным стандартам. Сша кого то бомбят - это норм, как то по другому - нет. Поэтому как и швейцарские сыры мы увидели, так и карты увидим

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Келлер

Интересно, Раха до лета доживёт вообще?

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–2
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ЛЕВ МАНЬЕР

Вспоминается лозунг из 90х: Меняю видеомагнитофон на квартиру

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lakoros

Сложное было десятилетие. Майнеры, перекупы, вирусы и кризис полупроводников. С последним мириться было нельзя и за дело принялся знающий человек - Наш военком!

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2
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Eugene

Пам-пам, занавес опускается

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1
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Ватник Наизнанку Ненастоящий

Блин жаль. В РФ недорогое электричество и куча холодных регионов. Идеально для майнинга.

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Alex Shevchenko

Ога! В Казахстане потихоньку накрывают, теперь майнить очередь РФ, но кто-то все испортил 😂

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Санти Воид

а что изменилось?

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Мимопрохожий

Они что-то в РФ поставляли вообще?
У нас же видюхи не собирают вроде.

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Roman Trubitsyn

2 года не видел карт от нвидии, а она оказывается только сейчас продажи приостановила.

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Alex Gurulli

Нигде официально это неподтвержденно, ни на сайте Nvidia, ни в их соцсетях.

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