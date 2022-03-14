Техника
Таинственный кот

Asus сообщила, что поставки в Россию «практически замерли» из-за проблем с логистикой Статьи редакции

Компания заявила, что сожалеет о кризисе в Украине и поддерживает своих сотрудников в стране.

  • Asus объяснила, что «всегда следует международным предписанием», но из-за кризиса в Украине столкнулась с «серьёзными проблемами по всей цепочке поставок», в том числе в логистике и банковских услугах.
  • В итоге поставки на российский рынок сейчас «практически замерли», добавили в Asus.
  • 14 марта министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа сообщила, что Asus разработает план «эвакуации» своих сотрудников и бизнеса из России. Сама компания не комментировала планы уйти с российского рынка.
Источник: Telegram-канал Asus в России

#новость #asus

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Новый Женя

Да че там поставки. У меня сердце замерло с февраля.

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40
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Всероссийский корабль

Отказалось запускаться на территории РФ?

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3
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Джон Картошкин

- Уёбываете?
- Проблемы с логистикой
- Красивое...

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10
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Pavel Petel

Дык:

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Единая Россия в ближайшее время подготовит поправки в законодательство, предусматривающие…
www.rbc.ru
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3
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Lev al' Aaraf

В теории мы их нотбукики и моноблоки можем в сборе завозить через торговые хабы в Шанхае (Алик) и БЕЗ их офисов на территории РФ.
Одно дело, когда ты не хочешь торговать.
Другое дело, когда ты испытываешь ненависить к народам всей Гипербореи и не хочешь торговать.

Есть проблема с поставкой товара с Китая во Владик из-за отказа европеревозчика контейнеровоза (забухали). Но такие проблемы решаемы (одного уволить, другого нанять).

Плюс, покупать видеокарты по 333.333 рублей в эпоху, когда одна плата с процессором и вентилятором может тянуть всё от графики в Фортнаут 1080p 60 фпс до многопотоков вычислений и 50 незакрытых вкладок в браузере.
21й век, технологии.
Надо разбираться - не хотят торговать эти, захотят торговать другие. Всё равно эти асусы, мси, палиты есть частные толкования Аксиомы Эскобара. Одно можно и на другое поменять, разницы не заметить.

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Герман Воронов

Гарантийный ремонт не? В Китай отправлять?

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Lev al' Aaraf

отправлять в Китай, с полным возвратом. Даже можно себе брак оставить. Так и сейчас многие уважающие себя производители делают.
Но у Самсунга, например, сервисы продолжают работать во многих городах. Не смотря на "сложности с логистикой".

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Герман Воронов

Сомневаюсь, что если у меня через пару месяцев ноут сломается, его можно будет с полным возвратом в Китай отправить 🤔

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Lev al' Aaraf

год гарантии так-то. Вроде даже два, но на смарты стали 1 год давать с покупки.
На опыте своего слабенького Acer с 1080ti картой, за 1 год он начинает чудить в обоих кулерах (шум). Остальное если сломано - проявит себя раньше. Если не сломано, будет 5 лет пахать нон стоп.

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Герман Воронов

А какой механизм возврата? Кто платит за пересылку? Что делать, если продавец исчезнет? (Или возврат не продавцу?)

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Lev al' Aaraf

если ты хочешь отправить товар - то за пересылку будешь платить сам, по тарифу курьерки которой ты выбираешь отправлять.
Я этим почти никогда не пользовался за рубеж, только внутри страны. Почтой РФ в коробке отправляешь. Стоимость лучше не объявлять, за это +тариф. Рублей 200 с небольшим за отправку посылки.
Бывает шмоток наберёшь на тысяч 20-30, а они не подошли. Интернет. Кладёшь всё максимально аккуратно обратно, с коробками и на почту. А дальше молись. Продавец получает товар через 2-3 дня или через недельку. Пишет тебе в вайбер или на телефон смской или на почту. Через неделю деньги возвращаются, иногда раньше, иногда позже.
Ты в минусе только за обратный пересыл. Продавцы обычно экономят, т.к. на подписке с поставщиком и тариф для них льготный.

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Герман Воронов

Не оч удобно. Но за информацию спасибо.

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Lev al' Aaraf

неудобно, но по нам били, бьют и будут бить независимо от обстоятельств. Так что надо искать выходы, если хочется что-то для себя решить, получить или изменить.

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Lev al' Aaraf

вот я на алике купил уши, Разер, а они чудить стали. Гарантия работает. Пишу продавцу так и так. Продавец "а, ниче не знаю, Вася, пересылай за свой счет". Пишу в Алик администрацию, спор, дескать "гавно! обратно отправлять дорого! у вас практика возврата есть без отправки товара, я знаю!". Пишут, да, есть, всё решим. Решили, тупо вернули уплаченные деньги обратно на карту и заказ убрали из истории покупок, как-то там "возврат".
А уши те так и лежат, одно работает, второе нет.
Гарантия же.

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Герман Воронов

Вроде там возможность спора закрывается через какое-то время, нет?
Нужно специально при выборе товара искать, чтобы гарантия была?
Доказательства какие-то спрашивали?

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Lev al' Aaraf

фото и описание дефектов своими словами.
Спор закрывается через месяц что-ли.
НО его можно открыть, если продавец указывал именно свои гарантийные обязательства на какой-то срок.
В Алике том же всякая электроника "с гарантией" часто продаётся.
ТМАЛЛ всякие тем более.
Но это Алик, а у нас так-то компоненты и целые сборки даже Казань Экспресс возит и WB.
У них есть момент правда, отправят разбираться по гарантии с самим продавцом в случае с железом. Потому-что "сложна".

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- -

Ну а какая логика? Навести сюда товаров за валюту чтобы продать за деревянные тугрики? И чего дальше? Оплатить всему руководству АСУС санаторий в анапе? Начать экспорт матрешек и деревянных ложек?

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Артём Палённый

можно нефти купить) ну или еды)

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Cергей Павлихин

Отмазка засчитана!
Вроде как не приостанавливали, просто фура на таможне застряла)
Расслабьтесь, никто никуда не уйдет)

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Павел Шестаков

"просто фура на таможне застряла)" - тююю, так это ж решается проще простого. Сейчас человечек кабанчиком подскочет, все нужные вопросики с таможней обкашляет.

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Сергей Я

Ну вроде норм, в плане, что не планируют окончательно свалить из РФ.

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Степан Бандера

госпади, откуда такая наивность? ))) на росии не будет никого ближайшие годы

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Сергей Я

Бандер не спрашивали.

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Андрей Смирнов

Пока радует, что хотябы уходят не с корнями

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Андрей Николаев

Слава богу. Такое говно делают.

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Евгений Ткаченко

Есть лучше?

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Андрей Николаев

конечно, что угодно, кроме hp. А то такая же хрень.

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Никита Павлов

Продавцов тоже эвакуируют?

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Paul Brezcuu

Да пора бы давно эвакуировать, а то в заложники возьмут

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Павел Ро

Плакал мой новый зефирус

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Алексей Чекуров

Asus тайваньская фирма? Acer китайская там проблем нет?

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Lev al' Aaraf

Acer продают, но они все частники, им класть на потребителя, пока лично на ковёр не вызовут в Пекин для разъяснений. А это бывает редко.
Китайцы изворотливые барыжники, но не психопаты с дырявым чердаком.

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Danil

Acer Inc. is a Taiwanese multinational hardware and electronics corporation specializing in advanced electronics technology, headquartered in Xizhi, New Taipei City.

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Чит Чат

не хотели уходить, но Российские чиновники сами все просрали .... - typical

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Stanislav

Сотрудников российского офиса бы главное не кинули.
А что с логистикой у них? Пока что не видел ни одной статьи на эту тему. Какие там проблемы?

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