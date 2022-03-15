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Скучный микрофон

«Сбер» представил телевизоры под брендом Sber Статьи редакции

Их выпускает «М.Видео-Эльдорадо».

В сетях ««М.Видео» и «Эльдорадо», а также на «Сбермегамаркете» уже доступны четыре модели телевизоров. Они выходят под брендом Sber и оборудованы операционной системой «Салют ТВ» и голосовыми помощниками.

Качество изображения — 4K UHD, диагонали — 43, 50, 55, 65 дюймов. Цена — от 32 999 рублей.

Производством телевизоров занимается «М.Видео-Эльдорадо». В них встроен онлайн-кинотеатр Okko, можно включить музыку через «СберЗвук». Управлять им можно с помощью пульта или через приложение.

В Sber работает встроенный браузер. Через виртуального ассистента можно заказать продукты в Delivery Club и «Самокате» или записаться в салон красоты. Кроме того, доступен и сервис облачного гейминга SberPlay.

#новость #сбер #мвидео #эльдорадо

6749 просмотров
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Колтунова Е

Железо из каких стран!?

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19
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Семейный Даниль

Странный вопрос)) Китай конечно

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34
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Иван Шеметов

Неожиданно как то получилось

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8
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Pavel Petel

Значит Китай.

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9
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Артем П.

Цех рядом с бананами и креветками.

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1
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Юности вольная птица

Бананы как положено, зелёные?

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0
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Артем П.

И даже не кормовые!

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1
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deusgorg

👍😁👍

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0
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Jay Green

в РБ занимаются наклеечным производством на китайские мониторы/телики. т.е. даже не отверточным, а именно наклейка поверх логотипа.

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0
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Артем П.

Вспомнил РБ мониторы от интеграл)

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1
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Alex Shevchenko

И ОСь на чьей платформе? 😁

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2
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Михаил Зеленин

AOSP очевидно

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8
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Revenant

И какое оно. А то мой 55 дюймовый Harper хоть и имеет поддержку 4К, по факту железо не вытягивает его.

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0
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Трудящийся якорь

Дык тренд последних 30 лет - пользователь подождет.

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6
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Revenant

Они это называют "клиентоориентированность". :D

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1
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John Mit

Вопрос риторический?

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1
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Колтунова Е

Конечно)

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1
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Stas Vasilevskii

Ну это в принципе BBK с надписью Сбер. И напичканным приложухами и сервисами Сбера.

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0
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MAXIM PARKHOMENKO

Афганистан

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–1
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Vangelis

ну вот. импортозамещение подъехало
а вы все переживали. Операция ЗЕТ даже еще не закончилась, у нас уже телевизоры стали выпускать.

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22
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Alexander Veber

В Союзе тоже были свои цветные телевизоры, только люди мечтали о японских. Вспомним как оно было у наших предков

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16
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Александр Шустров

Я не знаю о чем у вас мечтали…в моем детстве если телевизор есть, то это уже круто, а если цветной то мечта.

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19
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Юности вольная птица

Неужто не мечталось о японской магнитоле?

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0
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Александр Шустров

Также как и с телевизором…если хоть какая-то появилась то уже событие. О брендах даже не думали.

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4
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Юности вольная птица

Не, ну Вега пела и плясала, но к соседям ходили "На Айву"

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1
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R-Globus

"Через виртуального ассистента можно заказать продукты в Delivery Club и «Самокате»"

Холодильник же. И продукты показывает. Настоящие, а не где-то "там"

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3
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Дмитрий Кедов

флешбеки про плоскогубцы

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2
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Юности вольная птица

У Вас предложение со звуком))

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0
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Anderson Silva

Что за телевизоры такие раньше были?)

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1
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Alexander Veber

Рубин, например

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1
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Юности вольная птица

Вот Пугачёва отпоёт, огонёк закроет и всё, дети спать, а для взрослых начинаются "мелодии и ритмы зарубежной эстрады"))

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0
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Ржавая вилка

То есть, то что эти телики были заказаны на производстве в китае минимум 4 месяца назад тебя не смущает?

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0
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Ильнар Сафин

На базе какого китайского телека они сделаны?

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13
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Almaz Kenzhebekov

Похоже на Haier визуально один в один

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1
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Михаил Гельм

примерно все современные телеки визуально 1 в 1

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2
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Руслан ФАЗЛИЕВ

Витязь

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0
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Артем Акшинцев

*На операционной системе "BolgenOS".

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7
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Betty Boop

Со встроенным «Антивирусом Попова»)

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2
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Андрей Воробьев

:)

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0
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Юности вольная птица

Пля, куда мы катимся...Какой в жопу салон красоты.
"Салют ТВ". А онлайн-библиотека фильмов будет "пятилетка 1", "пятилетка 2", "пятилетка 3"?

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4
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Михаил Горюнов

Спроси у бабушки, откуда надо брать контент )

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1
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Константин Гарин

Цветные?

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6
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Маргарита Куприянова

«Сбер» представил телевизоры под брендом Sber - ранее представленных под фирмой DEXP?

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6
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Константин Козырев

Удобно) взял кредит в Сбере, купил на эти деньги в магазине Сбера телевизор Сбер и смотришь платное ТВ от Сбера за который оплачиваешь в Сбер))

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5
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Юности вольная птица

Когда я 2 недели всех просила вспомнить слово "монополия", меня никто не слушал.

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2
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S.Z

Так монополия это яндекс и сбер идёт на их поле. Разбавляет монополию получается

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0
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Юности вольная птица

Я ответила на пост, в котором Яндекс не фигурирует вообще)
Про историю с душком, как поженились и развелись Сбер и Яндекс на "Деньгах", полаю, офф-топ.

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0
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S.Z

А в чём монополия-то? В чём угодно, что делает сбер есть конкуренты. Причём сильные

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0
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Юности вольная птица

О боже) Вы вообще сарказм у автора в посте "кругом Сбер" не считываете?)

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0
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Alex Shevchenko

Сбер головного мозга 😁

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1
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Рикардо Иванов

Сбер бы порядок хотя бы в банке навёл. Сколько у нас было всего этого "Русского" - Йотафон, Яндекс Телефон, Йомобиль...

Вызвать Ситимобил через телик уже не получится.
С такими успехами СберЗвук отвалится через полгода-год, а потом и все остальное потянется в бездну.

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4
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Vitaliy Komarov

Теперь в прямом эфире смогут закрашивать ведущих на первом канале, которым вздумается выступать против войны

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2
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Betty Boop

Del

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0
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

это же телекран

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3
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Николай Шелопугин

Год назад такой же брал, уже салют тв и прочее, но хэндай телек

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2
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S.Z

И как оно?

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0
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33_rublya

А вот и телекраны

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2
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R-Globus

Вообще Sber для телевизера так себе бренд конечно. Для техники в их исполнении нужно было развивать суб Greff. Чуете? Что-то немецкое улавливается (но это не точно)

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2
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Евгений Кузнецов

Спасибо за нейминг, напишите номер карты фамилию имя и проверочный код с обратной стороны, вам прийдет оплата.

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0
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Юности вольная птица

Да, действительно. Как же взяли и предали "приятную традицию" называть подвальную канцелярию немецкими мотивами, а косую плитку - итальянскими. На-нах, и в лоб - Sber. А потом где покупали - там и чините.

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0
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Alex Petrov

Скорее выпускало.

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1
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Сергей Я

Разок выпустило.

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1
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Станислав Севостьянов

Ну да обычное контрактное производство

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1
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Александр Добриневский

Не Sber, а Sper скорее, тк железо-то явно не импортозамещенное

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1
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Алексей Я.

Телекраны?

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1
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Евгений Кузнецов

Я бы хотел oled с сверхреалистичной графикой.

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Александр Шустров

Ну oled и стоить будет на уровне LG oled)

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1
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Александр Шустров

У китайцев есть хорошие телевизоры. Если на базе Xiaomi, то может быть что-то приличное, но надо понимать, что низкой цены ожидать наивно. А если цена низкая, то и получаем …

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Сергей Сергеев

Чем они лучше телевизоров "Витязь", тоже продающихся в М.Видео-Эльдорадо?

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0
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Евгений Кузнецов

Интересно, а ералаш ещё выпускают. А то не плохие бы серии можно было бы запилить)

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Юности вольная птица

Кругом и так сплошной ералаш) И фитиль, и городок)

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0
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R-Globus

а вот Крокодил запретят

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Юности вольная птица

Ну так...повторение - мать учения, видимо_)

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Jonathan Lynn

Кругом скорее фильм катастрофа

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Nasrula Nasrulaev

Представляю отдел продаж банка которых мучают вопросами: "У меня каналы пропали, что делать?"

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Максим Боев

Круто!

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Норрин Радд

3 компании, само название которых, антиреклама, брендировали какой-то китайский гаджет.

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Romario

А под наклеечкой Sber будет huawei

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Huawei не поставляет технику в Россию

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Иван Шеметов

Витязь

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Михаил Красовский

Очень похоже на спецоперацию от сбера.

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Математический турник

Список разрешённых передач и фильмов прилагается?

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Юности вольная птица

А зачем переписывать то, что и так, либо включается, либо нет?)

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Евгений Кузнецов

Реклама на продукты сбера и МВидео в подписке идёт бонусом. Но можно отключить за $ )))

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Математический турник

А за попытку отключить Киселева/Соловьева майоры берут на заметку))

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Евгений Кузнецов

А за просмотр новостных и рекламных каналов будут начислять бонусы, которыми можно оплатить TV подписку.

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Евгений Кузнецов
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Тимур Петров

Зачем устанавливать домой добровольно шпиона из Сбера? Я понимаю, если бы бесплатно раздавали, но платить за это...

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Gedevan

Кто разбирается в теме? Уже есть телевизор которым можно управлять голосом без пульта? А не эти бессмысленные клоны копий реплик один одинаковей другого, совершенно без каких либо инноваций.

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Sol

Не в тему телевизора, а в целом - туризм вырастет: все кто мечтал посмотреть на совок теперь смогут приезжать на туры Back to USSR 2.0. Если на Брайтоне время остановилось на 1991 году, то тут прям с погружением подальше может получиться (да, зарегался тут недавно, не бот, на фейсбуке лейбл top fan)

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