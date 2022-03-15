Их выпускает «М.Видео-Эльдорадо».

В сетях ««М.Видео» и «Эльдорадо», а также на «Сбермегамаркете» уже доступны четыре модели телевизоров. Они выходят под брендом Sber и оборудованы операционной системой «Салют ТВ» и голосовыми помощниками.

Качество изображения — 4K UHD, диагонали — 43, 50, 55, 65 дюймов. Цена — от 32 999 рублей.

Производством телевизоров занимается «М.Видео-Эльдорадо». В них встроен онлайн-кинотеатр Okko, можно включить музыку через «СберЗвук». Управлять им можно с помощью пульта или через приложение.

В Sber работает встроенный браузер. Через виртуального ассистента можно заказать продукты в Delivery Club и «Самокате» или записаться в салон красоты. Кроме того, доступен и сервис облачного гейминга SberPlay.