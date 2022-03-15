«Сбер» представил телевизоры под брендом Sber Статьи редакции
Их выпускает «М.Видео-Эльдорадо».
В сетях ««М.Видео» и «Эльдорадо», а также на «Сбермегамаркете» уже доступны четыре модели телевизоров. Они выходят под брендом Sber и оборудованы операционной системой «Салют ТВ» и голосовыми помощниками.
Качество изображения — 4K UHD, диагонали — 43, 50, 55, 65 дюймов. Цена — от 32 999 рублей.
Производством телевизоров занимается «М.Видео-Эльдорадо». В них встроен онлайн-кинотеатр Okko, можно включить музыку через «СберЗвук». Управлять им можно с помощью пульта или через приложение.
В Sber работает встроенный браузер. Через виртуального ассистента можно заказать продукты в Delivery Club и «Самокате» или записаться в салон красоты. Кроме того, доступен и сервис облачного гейминга SberPlay.
И будет доставлять в основном продукты.
Предложений аренды становится больше — может из-за весны, а может из-за эмиграции.
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
Железо из каких стран!?
Странный вопрос)) Китай конечно
Неожиданно как то получилось
Значит Китай.
Цех рядом с бананами и креветками.
Бананы как положено, зелёные?
И даже не кормовые!
👍😁👍
в РБ занимаются наклеечным производством на китайские мониторы/телики. т.е. даже не отверточным, а именно наклейка поверх логотипа.
Вспомнил РБ мониторы от интеграл)
И ОСь на чьей платформе? 😁
AOSP очевидно
И какое оно. А то мой 55 дюймовый Harper хоть и имеет поддержку 4К, по факту железо не вытягивает его.
Дык тренд последних 30 лет - пользователь подождет.
Они это называют "клиентоориентированность". :D
Вопрос риторический?
Конечно)
Ну это в принципе BBK с надписью Сбер. И напичканным приложухами и сервисами Сбера.
Афганистан
ну вот. импортозамещение подъехало
а вы все переживали. Операция ЗЕТ даже еще не закончилась, у нас уже телевизоры стали выпускать.
В Союзе тоже были свои цветные телевизоры, только люди мечтали о японских. Вспомним как оно было у наших предков
Я не знаю о чем у вас мечтали…в моем детстве если телевизор есть, то это уже круто, а если цветной то мечта.
Неужто не мечталось о японской магнитоле?
Также как и с телевизором…если хоть какая-то появилась то уже событие. О брендах даже не думали.
Не, ну Вега пела и плясала, но к соседям ходили "На Айву"
"Через виртуального ассистента можно заказать продукты в Delivery Club и «Самокате»"
Холодильник же. И продукты показывает. Настоящие, а не где-то "там"
флешбеки про плоскогубцы
У Вас предложение со звуком))
Что за телевизоры такие раньше были?)
Рубин, например
Вот Пугачёва отпоёт, огонёк закроет и всё, дети спать, а для взрослых начинаются "мелодии и ритмы зарубежной эстрады"))
То есть, то что эти телики были заказаны на производстве в китае минимум 4 месяца назад тебя не смущает?
На базе какого китайского телека они сделаны?
Похоже на Haier визуально один в один
примерно все современные телеки визуально 1 в 1
Витязь
*На операционной системе "BolgenOS".
Со встроенным «Антивирусом Попова»)
:)
Пля, куда мы катимся...Какой в жопу салон красоты.
"Салют ТВ". А онлайн-библиотека фильмов будет "пятилетка 1", "пятилетка 2", "пятилетка 3"?
Спроси у бабушки, откуда надо брать контент )
Цветные?
«Сбер» представил телевизоры под брендом Sber - ранее представленных под фирмой DEXP?
Удобно) взял кредит в Сбере, купил на эти деньги в магазине Сбера телевизор Сбер и смотришь платное ТВ от Сбера за который оплачиваешь в Сбер))
Когда я 2 недели всех просила вспомнить слово "монополия", меня никто не слушал.
Так монополия это яндекс и сбер идёт на их поле. Разбавляет монополию получается
Я ответила на пост, в котором Яндекс не фигурирует вообще)
Про историю с душком, как поженились и развелись Сбер и Яндекс на "Деньгах", полаю, офф-топ.
А в чём монополия-то? В чём угодно, что делает сбер есть конкуренты. Причём сильные
О боже) Вы вообще сарказм у автора в посте "кругом Сбер" не считываете?)
Сбер головного мозга 😁
Сбер бы порядок хотя бы в банке навёл. Сколько у нас было всего этого "Русского" - Йотафон, Яндекс Телефон, Йомобиль...
Вызвать Ситимобил через телик уже не получится.
С такими успехами СберЗвук отвалится через полгода-год, а потом и все остальное потянется в бездну.
Теперь в прямом эфире смогут закрашивать ведущих на первом канале, которым вздумается выступать против войны
Del
это же телекран
Год назад такой же брал, уже салют тв и прочее, но хэндай телек
И как оно?
А вот и телекраны
Вообще Sber для телевизера так себе бренд конечно. Для техники в их исполнении нужно было развивать суб Greff. Чуете? Что-то немецкое улавливается (но это не точно)
Спасибо за нейминг, напишите номер карты фамилию имя и проверочный код с обратной стороны, вам прийдет оплата.
Да, действительно. Как же взяли и предали "приятную традицию" называть подвальную канцелярию немецкими мотивами, а косую плитку - итальянскими. На-нах, и в лоб - Sber. А потом где покупали - там и чините.
Скорее выпускало.
Разок выпустило.
Ну да обычное контрактное производство
Не Sber, а Sper скорее, тк железо-то явно не импортозамещенное
Телекраны?
Я бы хотел oled с сверхреалистичной графикой.
Ну oled и стоить будет на уровне LG oled)
У китайцев есть хорошие телевизоры. Если на базе Xiaomi, то может быть что-то приличное, но надо понимать, что низкой цены ожидать наивно. А если цена низкая, то и получаем …
Чем они лучше телевизоров "Витязь", тоже продающихся в М.Видео-Эльдорадо?
Интересно, а ералаш ещё выпускают. А то не плохие бы серии можно было бы запилить)
Кругом и так сплошной ералаш) И фитиль, и городок)
а вот Крокодил запретят
Ну так...повторение - мать учения, видимо_)
Кругом скорее фильм катастрофа
Представляю отдел продаж банка которых мучают вопросами: "У меня каналы пропали, что делать?"
Круто!
3 компании, само название которых, антиреклама, брендировали какой-то китайский гаджет.
А под наклеечкой Sber будет huawei
Huawei не поставляет технику в Россию
Витязь
Очень похоже на спецоперацию от сбера.
Список разрешённых передач и фильмов прилагается?
А зачем переписывать то, что и так, либо включается, либо нет?)
Реклама на продукты сбера и МВидео в подписке идёт бонусом. Но можно отключить за $ )))
А за попытку отключить Киселева/Соловьева майоры берут на заметку))
А за просмотр новостных и рекламных каналов будут начислять бонусы, которыми можно оплатить TV подписку.
Зачем устанавливать домой добровольно шпиона из Сбера? Я понимаю, если бы бесплатно раздавали, но платить за это...
Кто разбирается в теме? Уже есть телевизор которым можно управлять голосом без пульта? А не эти бессмысленные клоны копий реплик один одинаковей другого, совершенно без каких либо инноваций.
Не в тему телевизора, а в целом - туризм вырастет: все кто мечтал посмотреть на совок теперь смогут приезжать на туры Back to USSR 2.0. Если на Брайтоне время остановилось на 1991 году, то тут прям с погружением подальше может получиться (да, зарегался тут недавно, не бот, на фейсбуке лейбл top fan)