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DTF

Цены на iPhone в России с начала «военной операции» выросли до 34%, а на MacBook — до 142% Статьи редакции

Меньше всего подорожали iPad.

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Об изменениях цен пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, который изучил стоимость продукции Apple 23 февраля и 15 марта.

iPhone

  • Стоимость iPhone выросла на на 24–34%. Больше всего подорожали iPhone 13 и 13 Pro на 128 ГБ — сейчас они стоят 96 и 125 тысяч рублей соответственно.
  • Меньше всего выросла цена на iPhone 11 — версию на 128 ГБ можно взять за 61 тысячу рублей.

MacBook

  • Среди устройств Apple сильнее всего подорожали ноутбуки — вплоть до 142%. Некоторые модели стоят теперь в два раза дороже. Такой рост объясняют тем, что многие работники в России из ИТ-сфер пользуются именно ноутбуками на базе ОС от Apple.
  • MacBook Pro MK1E3 стоит рекордные 480 тысяч рублей, а MacBook Z11B0004T — 302 тысячи рублей.
  • Среди ноутбуков меньше всех подорожал MacBook Air MGN63 — 15 марта он стоил 126 тысяч рублей.

iPad

  • Планшеты Apple меньше остальных устройств пострадали от резкого скачка цен. Их стоимость выросла на 13-34%.
  • iPad Pro 12.9 на 128 ГБ стоит 131 тысячу рублей, а iPad Pro 11 на 128 ГБ — 85 тысяч рублей.
МТС: продажи китайских смартфонов в РФ выросли…
Однако рост, вероятно, прекратится из-за дальнейшего повышения цен.
dtf.ru

#новость #apple #iphone #macbook #ipad

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93 комментария
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qwerty

Некоторые модели стоят теперь в два раза дороже. Такой рост объясняют тем, что многие работники в России из ИТ-сфер пользуются именно ноутбуками на базе ОС от Apple.
Нифига не понял где связь? Перекупы кукухой двинулись?

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42
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Denis Nichik

Ну да, просто у работников ИТ денег много, почему бы под шумок не поднять в 2 раза цены. Обычному человеку, в отличии от айфона, макбук не сильно нужен

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15
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qwerty

Раз у меня денег много, то это не значит, что я без мозгов пойду брать Mac вне рыночной цены.

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9
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Ware Wow

Мне очень жалко людей, которые покупают MacBook за 480k руб! Они просто потеряют свои деньги!

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39
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Академический мангал

Лично я подожду и куплю МакAir по 35к! (c)

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4
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Василий Степанофф

Там Apple в списке на национализацию.
Вот национализируют и будем Макбуки за наши родные рубли покупать подешевке

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0
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Pavel Pavel

Собранные из чугуна кувалдой

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2
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Почетный кавалер

Продал макбуки , сижу в рублях, откуплюсь обратно через месяц

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1
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Denis Nichik

Ну кому-то он необходим для работы, и если другой цены нет, то этот человек пойдёт брать судя по всему. Ну или компания в которой он работает пойдёт брать

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7
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qwerty

кому-то он необходим для работы
Значит скорее всего он у тебя уже есть.

компания в которой он работает пойдёт брать
Тут не всё так однозначно. Обычно - это крупные компании дают технику Apple. У них есть запас. Плюс сейчас с политикой приоритет разработки не в пользу iOS.

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–2
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Марат Шайхутдинов

Так цена блин рыночная если в доллары переводить.
Я считал что тут на авито купить, что бандеролькой +- то на то и выходит

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1
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qwerty

Так цена блин рыночная если в доллары переводить
Ещё раз персонально для тебя. Если по курсу, то что за курс 75 -> 150?

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–2
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Командный меч

Риски.

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ЯжПрограммист

Макбуки нужны только для разработки непосредственно под iOS или MacOS для всего остального они нах не нужны, и спокойно заменяются линуксовой машиной.

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–2
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Николай Владимирович Грудинин

очень смешно, продолжай

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1
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Andrew Coldfan

Запас макбуков в сотни раз меньше, чем айфонов, поэтому я так понимаю макубки с прошлого завоза быстро раскупили, и те что продаются сейчас - уже заходят по новому курсу и новым затратам на завоз. Поэтому они в 2 раза дороже.

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3
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Всвиторе

А смысл их тогда покупать? Тем более судя по отзывам у каждого пятого гарантийный случай, а ремонтировать куда они его понесут?

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1
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Denis Bystruev

В Стамбуле хороший сервис и даже официальный Apple Store.

Цель поездки? — Отремонтировать MacBook, товарищ майор.

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0
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Всвиторе

Нуда, нуда. Ехать в стамбул ремонтировать макбук. Смешно.

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0
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Для Сохранения

я без мозгов
 Он уже дал подсознательный сигнал

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–1
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qwerty

Поэтому они в 2 раза дороже.
Если по курсу, то что за курс 75 -> 150?

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–1
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Для Сохранения

новым затратам на завоз
 Вы потеряли.
И что за "по курсу" ты в курсе какие сейчас проблемы с валютой в принципе? (кроме самого курса)

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–1
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qwerty

ты в курсе какие сейчас проблемы с валютой в принципе
Ага, ты такой умник. Они как физики берут с комиссией в 12-30%.

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Komopot Baster

Да и где они увидели iPhone 13 Pro на 128 ГБ за 125к.

ДНС

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2
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Александр Соколов

Помимо днс есть другие, сейчас как раз 13й смотрю на 128, как раз 100+-2к можно взять в онлайн магазинах

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0
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Daria Keyno

А ссылочку на магазине, где так дёшево продают можно?

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0
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Александр Соколов

https://market.yandex.ru/product--smartfon-apple-iphone-13/1414986413?sku=101446177751&offerid=Fmu6y6ELU01eUTkTff3FNA

Предложений много

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0
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Komopot Baster

Это не версия Pro

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0
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Александр Соколов

Так я же и написал 13й без про) не вижу прям особой разницы для переплаты в 20к+

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–2
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Komopot Baster

Без про столько и стоит по версии коммерсанта.

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1
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John Eastwood

Ого подорожало, а чего так? Что-то случилось?)

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15
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Александр Добриневский

Украина напала на Россию

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10
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John Eastwood

Серьезно? А то у нас по ТВ говорят, что у вас все хорошо, все богаты и рады

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6
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Александр Добриневский

Сам в шоке

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6
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Perastikos

Только Байкалы с Эльбрусами! Только хардкор! Ну и AYYA T1 на «Авроре», конечно.

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11
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Дон Борщ

Я бы назвал смартфон, у которого ОС Аврора, "Гусли" или "Лапоть". Так патриотичнее.

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1
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Michael C

Шутки шутками, лично я уже давно жду Эльбрус на гражданском рынке! С удовольствием себе бы рабочую станцию на нем сделал, заодно может и портированием софта бы занялся.👍

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0
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Tsoy Victor

Как бы сказать... Можете уже не ждать...

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1
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Michael C

Ну почему так категорично. Изделие стратегической важности найдут как производить, даже если тсмц не переобуется

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0
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Георгий Карасёв

Пе^иТсмс фактически в одиночку дешево производии процы иоир

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0
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Max Cage

Автор, отрою небольшой секрет. Цены на всю технику выросли))

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7
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CRY CRYSTAL

Что за заголовок? Может не "до 34%", а "на 34%"?

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5
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Артём Калинин

Заголовок означает, что максимальное повышение на телефоны apple до 34%, на некоторые модели повышение было менее 34%. Это означает что не все модели были повышены НА 34%.

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1
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Семен Смирнов

Что очень удобно

Указываем максимум для драматизма, пофиг что среднее повышение может быть 10%

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–2
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Evgeniy Kostrov

Покупал MBP 13" TB M1 в конце января за 135к.
25 февраля его цена скаканула до 170к.
Сейчас он же в том же магазине 215к. 💁‍♂️

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4
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Василий Степанофф

Покупал 01 декабря с Ситилинке за 189
Сейчас такой 299

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2
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Svyatoslav Serbin

Ребята, какие нах*ф цена на айфоны. Русские войска в Гостомеле и Буче настлуют наших девочек, убивают их мужиков. Обстреливают города называя всех нацистами. А вы тут цены считаете. У вас все нормально с кукухой?

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2
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Blackrock

Тем временем ты строчишь в тут комментариях....

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0
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Svyatoslav Serbin

И что ?? У вас когда начнётся тотальная мобилизация, я посмотрю как ты себя вести будешь смельчак. Украинцы мирный народ, у нас тут воинов не много было до 24 февраля.

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0
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Svyatoslav Serbin

Кто не верит, просто посмотри Инстаграм у кого ещё работает. Там сейчас много вышло по гуманитарным коридорам из этого района, и такое пишут. Что немцы в ВОВ отдыхают.

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–2
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Сергей

я щас тебе такого напишу ахуеешь, это не повод будет верить мне.

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0
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Svyatoslav Serbin

Товарищ бот зарегистрированный месяц назад, там с видео и фото. Они не могли выложить этого потому что там нет света, воды, электричества, газа. А как выбрались в Киев начали сообщать. Тысячи людей сидели в подвалах 2-3 недели под оккупацией русских.
Пойди найди аккаунты с тех геометок и ты увидишь правду . А не смотри русских новости, которые живут в параллельной реальности.

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–1
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scromno tak

Это не вопрос веры. Все всё понимают. Просто конкретно этот пост и дискуссии в нём посвящены ценам на высокотехнологичный товар. Люди так устроены, что их волнует то, что их касается прямо здесь и сейчас. Но это не означает то, что они равнодушны.

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0
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Викторович

На авторынке, будто все норм ) Тот же Логан теперь от 1,1 млн., как C-класс )) Duster от 1,6 млн. почти уже как бюджетный "рамник" стал, коим не является. Ну и "Крузак" 200 от 7,6 млн., тут даже выбор либо квартиру , либо машину ))

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3
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Александр Соколов

Зато налог на роскошь от 10млн подняли!!!

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2
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Викторович

Получается Туарег в средней комплектации, теперь роскошь ))

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1
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Александр Соколов

Налог от базовой стоимости смотрится, но учитывая что было ДО операции, скоро любая немецкая иномарка будет около этой стоимости

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1
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Викторович

Да не только немцы Японцы, Англия, Шведы. Сейчас посмотрел Вольво xc90 -10,5 "мультов", вот те и роскошь. Раньше считал роскошью марки Бентли, "Ролсы", Майбахи - видимо, планка упала)

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1
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Александр Соколов

Ну будем на китайских, корейцах и наших значит ездим)) хотя я пока 2 года без машины в целом без проблем обхожусь

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0
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Викторович

Если в мегаполисе, где метро есть. То без машины норм. В провинциях, где единственный транспорт рейсовый автобус, без машины тяжко.

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2
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dry9goincer
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0
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Павел Кузин

У кого зп в долларах так и продолжают закупать ноуты заграницей, на Россиянский рынок даже смотреть не нужно

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3
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Aleksei Menshikov

Что-то цены некорректные.
MacBook Air MGN63 на Горбушке от ≈140,000₽. О 126,000₽ даже речи не идёт.

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2
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Komopot Baster

Также как и Iphone 13 Pro на 128 ГБ за 125к

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3
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Сергей Я

Спасибо, кэп

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2
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1234

Это вы ещё не видели цены на PS5 👀

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2
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Евгений Кузнецов

Спасибо Путкину

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–2
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Для Сохранения

Часто возмущался тому, как быстро некоторые меняют технику, хотя она всё ещё пригодна.
Превращали добро в мусор.

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1
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Константин Приветов

Почему в мусор? Просто на б/у рынок оно идет и там живет дальше.

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1
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Philip Poteryahin

Нам и нахой ваши яблоки не нужны! За 300 тыс самогона куплю на год!

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–4
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Pavel Loginov

Вот, вот! Это яблоки только геям нужы. А нормальному русскому мужику достаточно самогонки

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0
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Василий Степанофф

и зачем эта трехслойная бумага с запахом персика. Ясно, что только "дырявые" такой пользуются..Задницу надо подтирать исключительно лопухом.

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4
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Philip Poteryahin

Самогонка гей ген вообще говорят уничтожает. Поэтому и пьем!

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0
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Евгений Кузнецов

IPad на 2 tb подорожал на 90т.р. почти.

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1
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Peachylol

Брала в 2021 макбук про за 140. Сейчас он 260-280. В шоке !

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1
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scromno tak

Вчера только подсчитывал. Купил 13 в декабре за 80к в re:store (фактически, зарядка + чехол, то 85к). Ок, если сейчас там уже моя модель "скоро в продаже", залез в X.видео, там цена - 113к. Итого получилось 29-30%.

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1
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Биба и Боба

В том году брал MacBook Pro M1 8/256 GB за 120к. Сейчас такой 180-200к

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1
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Mike Espoo

Покупал мак мини за 68 000 несколько месяцев назад.
Сейчас в ситилинке предлагают его же купить за 210 000.

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1
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Gleb Tyutikov

Для сравнения.

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1
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Andrei Grebenshchikov

Мне плевать на Iphone и прочую понтовую технику. Но Жадность наших поражает....В некоторых магазинах цены взлетели под 200 тыс.руб.

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–2
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Vladislav

Жадность наших, или все же курс валюты?

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1
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Александр Соколов

+ дополнительные трудности, а значит и затраты на логистику

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0
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Александр Соколов

Интересно, сейчас евро откатывается, угадайте понизят ли цены? (Нет, потому что ох*шин перекупы)

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–3
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1234

Нет, их же нельзя купить.

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1
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Blackrock

Кто мешает юрлицам покупать валюту и расплачиваться по контрактам?

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0
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Василий Степанофф

Толку только. Ничего не привезти сейчас.
Тот же Майрск все сгружает в Роттердаме и отказывается доставлять груз в Спб

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1
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Blackrock

Я думал айфоны самолетами из Китая возят, дорогая же техника что бы морем слать.
Да сейчас всякие ZIM и мелочь начнет навариваться время посредников начинается

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0
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Василий Степанофф

все серое было из Европы и Австралии

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0
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Дмитрий Косатиков

Ну все надо брать, ждём репортажи о повышении спроса где то между покупкой квартир и машин.

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0
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Андрей Василенко

Источник указан МТС. Вот их магазин. Стоимость 111 тыс на 13 128gb, а не 96к

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0
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Viktoria

Вот это магия, с чего бы цены поднялись при курсе $104

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0
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Blackrock

Тем временем доллар уже 105 руб на бирже, предполагаю будут снижать до 90 что бы импорт смягчить.

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0
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Алексей Дымов

Это всё говорит о том, что после окончания войны и возврата курса к 60-65 рублям за доллар, техника apple опять будет доступна

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–1
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