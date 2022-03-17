Цены на iPhone в России с начала «военной операции» выросли до 34%, а на MacBook — до 142% Статьи редакции
Меньше всего подорожали iPad.
Об изменениях цен пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, который изучил стоимость продукции Apple 23 февраля и 15 марта.
iPhone
- Стоимость iPhone выросла на на 24–34%. Больше всего подорожали iPhone 13 и 13 Pro на 128 ГБ — сейчас они стоят 96 и 125 тысяч рублей соответственно.
- Меньше всего выросла цена на iPhone 11 — версию на 128 ГБ можно взять за 61 тысячу рублей.
MacBook
- Среди устройств Apple сильнее всего подорожали ноутбуки — вплоть до 142%. Некоторые модели стоят теперь в два раза дороже. Такой рост объясняют тем, что многие работники в России из ИТ-сфер пользуются именно ноутбуками на базе ОС от Apple.
- MacBook Pro MK1E3 стоит рекордные 480 тысяч рублей, а MacBook Z11B0004T — 302 тысячи рублей.
- Среди ноутбуков меньше всех подорожал MacBook Air MGN63 — 15 марта он стоил 126 тысяч рублей.
iPad
- Планшеты Apple меньше остальных устройств пострадали от резкого скачка цен. Их стоимость выросла на 13-34%.
- iPad Pro 12.9 на 128 ГБ стоит 131 тысячу рублей, а iPad Pro 11 на 128 ГБ — 85 тысяч рублей.
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Некоторые модели стоят теперь в два раза дороже. Такой рост объясняют тем, что многие работники в России из ИТ-сфер пользуются именно ноутбуками на базе ОС от Apple.
Нифига не понял где связь? Перекупы кукухой двинулись?
Ну да, просто у работников ИТ денег много, почему бы под шумок не поднять в 2 раза цены. Обычному человеку, в отличии от айфона, макбук не сильно нужен
Раз у меня денег много, то это не значит, что я без мозгов пойду брать Mac вне рыночной цены.
Мне очень жалко людей, которые покупают MacBook за 480k руб! Они просто потеряют свои деньги!
Лично я подожду и куплю МакAir по 35к! (c)
Там Apple в списке на национализацию.
Вот национализируют и будем Макбуки за наши родные рубли покупать подешевке
Собранные из чугуна кувалдой
Продал макбуки , сижу в рублях, откуплюсь обратно через месяц
Ну кому-то он необходим для работы, и если другой цены нет, то этот человек пойдёт брать судя по всему. Ну или компания в которой он работает пойдёт брать
кому-то он необходим для работы
Значит скорее всего он у тебя уже есть.
компания в которой он работает пойдёт брать
Тут не всё так однозначно. Обычно - это крупные компании дают технику Apple. У них есть запас. Плюс сейчас с политикой приоритет разработки не в пользу iOS.
Так цена блин рыночная если в доллары переводить.
Я считал что тут на авито купить, что бандеролькой +- то на то и выходит
Так цена блин рыночная если в доллары переводить
Ещё раз персонально для тебя. Если по курсу, то что за курс 75 -> 150?
Риски.
Макбуки нужны только для разработки непосредственно под iOS или MacOS для всего остального они нах не нужны, и спокойно заменяются линуксовой машиной.
очень смешно, продолжай
Запас макбуков в сотни раз меньше, чем айфонов, поэтому я так понимаю макубки с прошлого завоза быстро раскупили, и те что продаются сейчас - уже заходят по новому курсу и новым затратам на завоз. Поэтому они в 2 раза дороже.
А смысл их тогда покупать? Тем более судя по отзывам у каждого пятого гарантийный случай, а ремонтировать куда они его понесут?
В Стамбуле хороший сервис и даже официальный Apple Store.
Цель поездки? — Отремонтировать MacBook, товарищ майор.
Нуда, нуда. Ехать в стамбул ремонтировать макбук. Смешно.
я без мозгов
Он уже дал подсознательный сигнал
Поэтому они в 2 раза дороже.
Если по курсу, то что за курс 75 -> 150?
новым затратам на завоз
Вы потеряли.
И что за "по курсу" ты в курсе какие сейчас проблемы с валютой в принципе? (кроме самого курса)
ты в курсе какие сейчас проблемы с валютой в принципе
Ага, ты такой умник. Они как физики берут с комиссией в 12-30%.
Да и где они увидели iPhone 13 Pro на 128 ГБ за 125к.
ДНС
Помимо днс есть другие, сейчас как раз 13й смотрю на 128, как раз 100+-2к можно взять в онлайн магазинах
А ссылочку на магазине, где так дёшево продают можно?
https://market.yandex.ru/product--smartfon-apple-iphone-13/1414986413?sku=101446177751&offerid=Fmu6y6ELU01eUTkTff3FNA
Предложений много
Это не версия Pro
Так я же и написал 13й без про) не вижу прям особой разницы для переплаты в 20к+
Без про столько и стоит по версии коммерсанта.
Ого подорожало, а чего так? Что-то случилось?)
Украина напала на Россию
Серьезно? А то у нас по ТВ говорят, что у вас все хорошо, все богаты и рады
Сам в шоке
Только Байкалы с Эльбрусами! Только хардкор! Ну и AYYA T1 на «Авроре», конечно.
Я бы назвал смартфон, у которого ОС Аврора, "Гусли" или "Лапоть". Так патриотичнее.
Шутки шутками, лично я уже давно жду Эльбрус на гражданском рынке! С удовольствием себе бы рабочую станцию на нем сделал, заодно может и портированием софта бы занялся.👍
Как бы сказать... Можете уже не ждать...
Ну почему так категорично. Изделие стратегической важности найдут как производить, даже если тсмц не переобуется
Пе^иТсмс фактически в одиночку дешево производии процы иоир
Автор, отрою небольшой секрет. Цены на всю технику выросли))
Что за заголовок? Может не "до 34%", а "на 34%"?
Заголовок означает, что максимальное повышение на телефоны apple до 34%, на некоторые модели повышение было менее 34%. Это означает что не все модели были повышены НА 34%.
Что очень удобно
Указываем максимум для драматизма, пофиг что среднее повышение может быть 10%
Покупал MBP 13" TB M1 в конце января за 135к.
25 февраля его цена скаканула до 170к.
Сейчас он же в том же магазине 215к. 💁♂️
Покупал 01 декабря с Ситилинке за 189
Сейчас такой 299
Ребята, какие нах*ф цена на айфоны. Русские войска в Гостомеле и Буче настлуют наших девочек, убивают их мужиков. Обстреливают города называя всех нацистами. А вы тут цены считаете. У вас все нормально с кукухой?
Тем временем ты строчишь в тут комментариях....
И что ?? У вас когда начнётся тотальная мобилизация, я посмотрю как ты себя вести будешь смельчак. Украинцы мирный народ, у нас тут воинов не много было до 24 февраля.
Кто не верит, просто посмотри Инстаграм у кого ещё работает. Там сейчас много вышло по гуманитарным коридорам из этого района, и такое пишут. Что немцы в ВОВ отдыхают.
я щас тебе такого напишу ахуеешь, это не повод будет верить мне.
Товарищ бот зарегистрированный месяц назад, там с видео и фото. Они не могли выложить этого потому что там нет света, воды, электричества, газа. А как выбрались в Киев начали сообщать. Тысячи людей сидели в подвалах 2-3 недели под оккупацией русских.
Пойди найди аккаунты с тех геометок и ты увидишь правду . А не смотри русских новости, которые живут в параллельной реальности.
Это не вопрос веры. Все всё понимают. Просто конкретно этот пост и дискуссии в нём посвящены ценам на высокотехнологичный товар. Люди так устроены, что их волнует то, что их касается прямо здесь и сейчас. Но это не означает то, что они равнодушны.
На авторынке, будто все норм ) Тот же Логан теперь от 1,1 млн., как C-класс )) Duster от 1,6 млн. почти уже как бюджетный "рамник" стал, коим не является. Ну и "Крузак" 200 от 7,6 млн., тут даже выбор либо квартиру , либо машину ))
Зато налог на роскошь от 10млн подняли!!!
Получается Туарег в средней комплектации, теперь роскошь ))
Налог от базовой стоимости смотрится, но учитывая что было ДО операции, скоро любая немецкая иномарка будет около этой стоимости
Да не только немцы Японцы, Англия, Шведы. Сейчас посмотрел Вольво xc90 -10,5 "мультов", вот те и роскошь. Раньше считал роскошью марки Бентли, "Ролсы", Майбахи - видимо, планка упала)
Ну будем на китайских, корейцах и наших значит ездим)) хотя я пока 2 года без машины в целом без проблем обхожусь
Если в мегаполисе, где метро есть. То без машины норм. В провинциях, где единственный транспорт рейсовый автобус, без машины тяжко.
У кого зп в долларах так и продолжают закупать ноуты заграницей, на Россиянский рынок даже смотреть не нужно
Что-то цены некорректные.
MacBook Air MGN63 на Горбушке от ≈140,000₽. О 126,000₽ даже речи не идёт.
Также как и Iphone 13 Pro на 128 ГБ за 125к
Спасибо, кэп
Это вы ещё не видели цены на PS5 👀
Спасибо Путкину
Часто возмущался тому, как быстро некоторые меняют технику, хотя она всё ещё пригодна.
Превращали добро в мусор.
Почему в мусор? Просто на б/у рынок оно идет и там живет дальше.
Нам и нахой ваши яблоки не нужны! За 300 тыс самогона куплю на год!
Вот, вот! Это яблоки только геям нужы. А нормальному русскому мужику достаточно самогонки
и зачем эта трехслойная бумага с запахом персика. Ясно, что только "дырявые" такой пользуются..Задницу надо подтирать исключительно лопухом.
Самогонка гей ген вообще говорят уничтожает. Поэтому и пьем!
IPad на 2 tb подорожал на 90т.р. почти.
Брала в 2021 макбук про за 140. Сейчас он 260-280. В шоке !
Вчера только подсчитывал. Купил 13 в декабре за 80к в re:store (фактически, зарядка + чехол, то 85к). Ок, если сейчас там уже моя модель "скоро в продаже", залез в X.видео, там цена - 113к. Итого получилось 29-30%.
В том году брал MacBook Pro M1 8/256 GB за 120к. Сейчас такой 180-200к
Покупал мак мини за 68 000 несколько месяцев назад.
Сейчас в ситилинке предлагают его же купить за 210 000.
Для сравнения.
Мне плевать на Iphone и прочую понтовую технику. Но Жадность наших поражает....В некоторых магазинах цены взлетели под 200 тыс.руб.
Жадность наших, или все же курс валюты?
+ дополнительные трудности, а значит и затраты на логистику
Интересно, сейчас евро откатывается, угадайте понизят ли цены? (Нет, потому что ох*шин перекупы)
Нет, их же нельзя купить.
Кто мешает юрлицам покупать валюту и расплачиваться по контрактам?
Толку только. Ничего не привезти сейчас.
Тот же Майрск все сгружает в Роттердаме и отказывается доставлять груз в Спб
Я думал айфоны самолетами из Китая возят, дорогая же техника что бы морем слать.
Да сейчас всякие ZIM и мелочь начнет навариваться время посредников начинается
все серое было из Европы и Австралии
Ну все надо брать, ждём репортажи о повышении спроса где то между покупкой квартир и машин.
Источник указан МТС. Вот их магазин. Стоимость 111 тыс на 13 128gb, а не 96к
Вот это магия, с чего бы цены поднялись при курсе $104
Тем временем доллар уже 105 руб на бирже, предполагаю будут снижать до 90 что бы импорт смягчить.
Это всё говорит о том, что после окончания войны и возврата курса к 60-65 рублям за доллар, техника apple опять будет доступна