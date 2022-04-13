Meta* запланировала выпустить свои первые AR-очки в 2024 году — The Verge Статьи редакции
Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.
Первое поколение AR-очков Project Nazare выйдет в 2024 году, более лёгкое и усовершенствованное устройство — в 2026 году, третьей версия — в 2028 году, пишет The Verge со ссылкой на источники среди сотрудников Meta*. В компании отказались комментировать информацию.
Цукерберг считает, что AR-очки сделают метавселенную доступней, поэтому разработка сейчас в приоритете, говорят источники. Он видит в ней устройство, которое перевернёт мир также, как когда-то iPhone.
Планируется, что первая версия Nazare будет работать независимо от телефона с помощью специального беспроводного устройства. Компания работает над технологией, которая позволит через очки видеть голограмму собеседника, например, чтобы заменить обычные видеозвонки.
Команда проекта планировала представить очки с углом обзора в 70 градусов — это намного шире действующих устройств на рынке. Скорее всего, цель не будет достигнута, говорят источники в Meta.
Дизайн очков напоминает оправу Кларка Кента из «Супермена», пишет издание. Они весят 100 гр, это в примерно в четыре раза больше, чем обычные очки. Meta* также разрабатывает операционную систему на основе Android для устройства.
Пока время автономной работы прототипа — четыре часа, очки предназначены для использования в помещении. Первая версия будет иметь функцию отслеживание взгляда и фронтальную камеру.
Meta* потратила на разработку «миллиарды», но ожидает только несколько десятков тысяч проданных устройств первой версии. Цена не определена, но устройство будет дороже, чем VR-гарнитура Oculus Quest 2 за $299.
На 2024 год также запланирован выпуск более дешевых «умных» очков Hypernova. Они будут работать в связке с телефоном, отображать уведомления и другую информацию с экрана.
В комплекте с Nazare и Hypernova компания планирует разработать браслет, который измеряет импульсы мозга, чтобы управлять AR-очками без рук. Технология основана на разработках стартапа CTRL-Labs, который Meta* купила в 2019 году за $1 млрд.
Компания расширила подразделение для работы над программами и устройствами для метавселенной до 18 тысяч человек, она переманивала сотрудников у Microsoft, Apple, Google, пишет издание. За 2021 год компания потратила на штат $10 млрд.
Meta* выпустила первые «умные» очки совместно с Ray-Ban в сентябре 2021 года. Компания продала около 120 тысяч пар за четыре месяца, хотя планировала 300 тысяч. К концу 2022 года Meta* планирует представить очки Cambria с возможностью смотреть видео в дополненной реальности.
*Meta признана экстремистской организацией на территории России.
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.
Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.
Представляю - вся жизнь с рекламным баннером перед фэйсом. )) Нафик нафик.
Даже радуюсь, что в Россию этот скам не завезут
Только выиграли !
Конечно: экстремистов выявили, страну с колен подняли, пятая колонна сама сбежала
(рофл если что)
Буква Ю - ПОХУ.
"Хватит смотреть на мир сквозь эйаровые очки".
Вижу тонны пессимизма по поводу VR и AR на этом сайте, но я то же самое видел когда Тесла только стартовала, поэтому ничего удивительного. Думаю, это следующий этап технологической эволюции.
Основания для пессимизма есть, для начала, Цукерберг далеко не Маск, создал всего один продукт, и я не бы не сказал, что особо инновационный, уж точно не Тесла или Фалкон со Старшипом.
Над очками AR работают много компаний - помните Google Glasses, которые толком так и не вышли. Зато вышли Microsoft HoloLens и продукты других производителей, но революции они не произвели.
AR вполне может оказаться нишевой технологией, типа 3D-фильмов. Кому-то нравится, но большинство уже забыли.
один и тот спиздил
Судя по плохим знаниям о HoloLens, вы мыслите узковато
Тесла вам крутит рекламные баннеры на планшете ?
Где Тесла, как инструмент, который уменьшает выбросы в атмосферу, и делает машину тише, как минимум. И вот эта иллюзия перед глазами - Мета. Разные вещи. Нельзя сравнивать.
Это как сравнить молоток и порно. Тесла и Мета.
Красивые цифры по выбросам в атмосферу покажете?
И что на максимуме у Теслы ещё?
В дурке таких фантастов разговаривающих с виртуальными галограммами полна палата, и с очками и без очков
У этой компании такая медленная скорость выпуска чего-либо, словно там чиновники взяточники работают
Это чудо! Вершина эволюции и разработки! 🤗 и мы делаем свою маленькую часть метамира
Ок
беспомощный дурачек
Я тоже не верю в метавселенные и в VR/AR. То же самое 3D-кино в своей сути появилось еще в 50ые с анаглифом. IMAX появился в 70ые. Digital IMAX в 2008ом. И что, все массово смотрят только 3D? Нет, меньше половины.
Видел тут сравнения Мета-вселенных с Интернетом. Мол, тоже никто не верил. Но имхо, вообще разные вещи. От интернета мир получил миллион полезных вещей. А что нового и полезного (а не развлекательного) даст VR/AR? Что на текущий момент полезного дали AR и VR? Идей применения придумывали тоже тыщи, только ни одной в нашем быту так и не реализовалось.
Покемонов половили, наигрались и всё.
Технологии еще не доросли для нормального VR/AR. Чтобы кто-то хотел делать контент под эти устройства, они должны стать массовыми и простыми в использовании.
А пока, все это дорого, оборудование неудобно в бытовом использовании и малофункционально.
Если брать те же смарт ТВ, то телевизоры со встроенным компьютером появились очень давно... Но только, то системы, которые стали реально использоваться людьми вместо эфирного телевидения, появились ну лет 5 назад, а комфортно на них стало сидеть, всего пару лет назад. Точно тоже произойдет и с VR/AR или умными часами.
Уже двое сравнили вр и ар с 3д-кино. Спасибо, что не со стереограммами.
Имхо мир заждался альтернативной реальности, новой цифровой среды, где человек не просто текстовый отзыв на irecommend, а что-то более осязаемое. Есть ощущение, что поколение альфа станет первым активным юзером этой новой реальности. Жаль для контакта с такими средами *пока* не предвидится ничего более рабочего чем треклятые ар/виар-очки. Но, знаете ли, первые мышки и мониторы тоже были далеки от совершенства 👀