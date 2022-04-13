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Техника
Маша Цепелева

Meta* запланировала выпустить свои первые AR-очки в 2024 году — The Verge Статьи редакции

Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.

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Первое поколение AR-очков Project Nazare выйдет в 2024 году, более лёгкое и усовершенствованное устройство — в 2026 году, третьей версия — в 2028 году, пишет The Verge со ссылкой на источники среди сотрудников Meta*. В компании отказались комментировать информацию.

Цукерберг считает, что AR-очки сделают метавселенную доступней, поэтому разработка сейчас в приоритете, говорят источники. Он видит в ней устройство, которое перевернёт мир также, как когда-то iPhone.

Демонстрация возможностей AR-очков Meta*  во время презентации в октябре 2021 года

Планируется, что первая версия Nazare будет работать независимо от телефона с помощью специального беспроводного устройства. Компания работает над технологией, которая позволит через очки видеть голограмму собеседника, например, чтобы заменить обычные видеозвонки.

Команда проекта планировала представить очки с углом обзора в 70 градусов — это намного шире действующих устройств на рынке. Скорее всего, цель не будет достигнута, говорят источники в Meta.

Дизайн очков напоминает оправу Кларка Кента из «Супермена», пишет издание. Они весят 100 гр, это в примерно в четыре раза больше, чем обычные очки. Meta* также разрабатывает операционную систему на основе Android для устройства.

Пока время автономной работы прототипа — четыре часа, очки предназначены для использования в помещении. Первая версия будет иметь функцию отслеживание взгляда и фронтальную камеру.

Meta* потратила на разработку «миллиарды», но ожидает только несколько десятков тысяч проданных устройств первой версии. Цена не определена, но устройство будет дороже, чем VR-гарнитура Oculus Quest 2 за $299.

На 2024 год также запланирован выпуск более дешевых «умных» очков Hypernova. Они будут работать в связке с телефоном, отображать уведомления и другую информацию с экрана.

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В комплекте с Nazare и Hypernova компания планирует разработать браслет, который измеряет импульсы мозга, чтобы управлять AR-очками без рук. Технология основана на разработках стартапа CTRL-Labs, который Meta* купила в 2019 году за $1 млрд.

Компания расширила подразделение для работы над программами и устройствами для метавселенной до 18 тысяч человек, она переманивала сотрудников у Microsoft, Apple, Google, пишет издание. За 2021 год компания потратила на штат $10 млрд.

Meta* выпустила первые «умные» очки совместно с Ray-Ban в сентябре 2021 года. Компания продала около 120 тысяч пар за четыре месяца, хотя планировала 300 тысяч. К концу 2022 года Meta* планирует представить очки Cambria с возможностью смотреть видео в дополненной реальности.

*Meta признана экстремистской организацией на территории России.

#новость #meta

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22 комментария
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Igor Novák

Представляю - вся жизнь с рекламным баннером перед фэйсом. )) Нафик нафик.

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Бублик

Даже радуюсь, что в Россию этот скам не завезут

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Екатерина Продавцова

Только выиграли !

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Бублик

Конечно: экстремистов выявили, страну с колен подняли, пятая колонна сама сбежала
(рофл если что)

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Aleksandr

Буква Ю - ПОХУ.

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Ivan Zamorev
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Денис Смирнов

"Хватит смотреть на мир сквозь эйаровые очки".

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Jack Sparrow

Вижу тонны пессимизма по поводу VR и AR на этом сайте, но я то же самое видел когда Тесла только стартовала, поэтому ничего удивительного. Думаю, это следующий этап технологической эволюции.

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Медицинский коктейль

Основания для пессимизма есть, для начала, Цукерберг далеко не Маск, создал всего один продукт, и я не бы не сказал, что особо инновационный, уж точно не Тесла или Фалкон со Старшипом.

Над очками AR работают много компаний - помните Google Glasses, которые толком так и не вышли. Зато вышли Microsoft HoloLens и продукты других производителей, но революции они не произвели.

AR вполне может оказаться нишевой технологией, типа 3D-фильмов. Кому-то нравится, но большинство уже забыли.

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Aleksey Bobkov

один и тот спиздил

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John Doe

Судя по плохим знаниям о HoloLens, вы мыслите узковато

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Igor Novák

Тесла вам крутит рекламные баннеры на планшете ?

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Nice Man

Где Тесла, как инструмент, который уменьшает выбросы в атмосферу, и делает машину тише, как минимум. И вот эта иллюзия перед глазами - Мета. Разные вещи. Нельзя сравнивать.

Это как сравнить молоток и порно. Тесла и Мета.

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kir.st

Красивые цифры по выбросам в атмосферу покажете?

И что на максимуме у Теслы ещё?

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Roman Kotov

В дурке таких фантастов разговаривающих с виртуальными галограммами полна палата, и с очками и без очков

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Николай Щеклачев

У этой компании такая медленная скорость выпуска чего-либо, словно там чиновники взяточники работают

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Ivan Zamorev

Это чудо! Вершина эволюции и разработки! 🤗 и мы делаем свою маленькую часть метамира

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Nice Man

Ок

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Aleksey Bobkov

беспомощный дурачек

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Заметный фитиль

Я тоже не верю в метавселенные и в VR/AR. То же самое 3D-кино в своей сути появилось еще в 50ые с анаглифом. IMAX появился в 70ые. Digital IMAX в 2008ом. И что, все массово смотрят только 3D? Нет, меньше половины.
Видел тут сравнения Мета-вселенных с Интернетом. Мол, тоже никто не верил. Но имхо, вообще разные вещи. От интернета мир получил миллион полезных вещей. А что нового и полезного (а не развлекательного) даст VR/AR? Что на текущий момент полезного дали AR и VR? Идей применения придумывали тоже тыщи, только ни одной в нашем быту так и не реализовалось.
Покемонов половили, наигрались и всё.

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Ted

Технологии еще не доросли для нормального VR/AR. Чтобы кто-то хотел делать контент под эти устройства, они должны стать массовыми и простыми в использовании.

А пока, все это дорого, оборудование неудобно в бытовом использовании и малофункционально.

Если брать те же смарт ТВ, то телевизоры со встроенным компьютером появились очень давно... Но только, то системы, которые стали реально использоваться людьми вместо эфирного телевидения, появились ну лет 5 назад, а комфортно на них стало сидеть, всего пару лет назад. Точно тоже произойдет и с VR/AR или умными часами.

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Andrey Svetlov

Уже двое сравнили вр и ар с 3д-кино. Спасибо, что не со стереограммами.

Имхо мир заждался альтернативной реальности, новой цифровой среды, где человек не просто текстовый отзыв на irecommend, а что-то более осязаемое. Есть ощущение, что поколение альфа станет первым активным юзером этой новой реальности. Жаль для контакта с такими средами *пока* не предвидится ничего более рабочего чем треклятые ар/виар-очки. Но, знаете ли, первые мышки и мониторы тоже были далеки от совершенства 👀

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