Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.

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Первое поколение AR-очков Project Nazare выйдет в 2024 году, более лёгкое и усовершенствованное устройство — в 2026 году, третьей версия — в 2028 году, пишет The Verge со ссылкой на источники среди сотрудников Meta*. В компании отказались комментировать информацию.

Цукерберг считает, что AR-очки сделают метавселенную доступней, поэтому разработка сейчас в приоритете, говорят источники. Он видит в ней устройство, которое перевернёт мир также, как когда-то iPhone.

Демонстрация возможностей AR-очков Meta* во время презентации в октябре 2021 года

Планируется, что первая версия Nazare будет работать независимо от телефона с помощью специального беспроводного устройства. Компания работает над технологией, которая позволит через очки видеть голограмму собеседника, например, чтобы заменить обычные видеозвонки.

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Команда проекта планировала представить очки с углом обзора в 70 градусов — это намного шире действующих устройств на рынке. Скорее всего, цель не будет достигнута, говорят источники в Meta.

Дизайн очков напоминает оправу Кларка Кента из «Супермена», пишет издание. Они весят 100 гр, это в примерно в четыре раза больше, чем обычные очки. Meta* также разрабатывает операционную систему на основе Android для устройства.

Пока время автономной работы прототипа — четыре часа, очки предназначены для использования в помещении. Первая версия будет иметь функцию отслеживание взгляда и фронтальную камеру.

Meta* потратила на разработку «миллиарды», но ожидает только несколько десятков тысяч проданных устройств первой версии. Цена не определена, но устройство будет дороже, чем VR-гарнитура Oculus Quest 2 за $299.

На 2024 год также запланирован выпуск более дешевых «умных» очков Hypernova. Они будут работать в связке с телефоном, отображать уведомления и другую информацию с экрана.

В комплекте с Nazare и Hypernova компания планирует разработать браслет, который измеряет импульсы мозга, чтобы управлять AR-очками без рук. Технология основана на разработках стартапа CTRL-Labs, который Meta* купила в 2019 году за $1 млрд.

Компания расширила подразделение для работы над программами и устройствами для метавселенной до 18 тысяч человек, она переманивала сотрудников у Microsoft, Apple, Google, пишет издание. За 2021 год компания потратила на штат $10 млрд.

Meta* выпустила первые «умные» очки совместно с Ray-Ban в сентябре 2021 года. Компания продала около 120 тысяч пар за четыре месяца, хотя планировала 300 тысяч. К концу 2022 года Meta* планирует представить очки Cambria с возможностью смотреть видео в дополненной реальности.