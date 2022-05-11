Первые часы Pixel, наушники Buds Pro и анонс Pixel 7 — о чём рассказала Google на открытии I/O 2022 Статьи редакции
Из новых устройств также компания анонсировала планшет и очки дополненной реальности.
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11 мая началась ежегодная конференция Google I/O для разработчиков. традиционно во время вступительной речи компания представляет новые продукты и сервисы или их обновления.
Устройства
- Google анонсировала линейку смартфонов Pixel 7. Устройства планируют выпустить осенью 2022 года, они будут работать на операционной системе Android 13 и процессоре Tensor второго поколения.
- Бюджетный смартфон Pixel 6a — упрощённая версией Pixel 6, представленного осенью 2021 года. Стоит $449, будет продаваться в США.
- Наушники Pixel Buds Pro с активным шумоподавлением и поддержкой пространственного звука. Они поддерживают режим «прозрачности» и функцию, которая автоматически уменьшает громкость, если фиксирует шум. Её можно отключить. Стоят $199.
- Компания работает над планшетом Pixel Tablet, который планирует выпустить в 2023 году. Он будет работать на процессоре Tensor под управлением Android 12L.
- «Умные» часы Google Pixel Watch. Они выйдут осенью, вместе с новой линейкой смартфонов и получат интеграцию с приложением Fitbit. Цена устройства неизвестна.
- Очки дополненной реальности. Они могут в режиме реального времени переводить с одного языка на другой и выводить текст на экран.
Другие обновления
- Осенью начнёт работать стандарт для устройств «умного» дома Matter.
- Обновление функции «мультипоиска» — она позволяет искать одновременно по тексту и картинке. Теперь пользователь может ограничить результаты поиска, чтобы, например, найти товар в местном магазине.
- В «Переводчике» появилось 24 новых языка, включая языки коренных народов США.
- «Карты» получили функцию «иммерсивного просмотра»: компания объединила просмотр улиц и аэрофотоснимки. Пользователь сможет «парить» над улицами, чтобы изучить их сверху, или опуститься на уровень ниже, чтобы заглянуть внутрь ресторана.
- Сначала функция будет доступна в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио, позже добавят и другие города.
- Голосовой помощник получит новые функции. Первая для Google Nest: нужно посмотреть на устройство и произнести запрос, оно само его распознает.
- Вторая — поддержка быстрых фраз. Можно попросить поставить таймер или включить свет без слов «Эй, Google». Также помощник научился распознавать естественную речь с заминками и повторами. Если пользователь запнётся, он подождёт, пока фразу не закончат.
- В Chrome появится функция, которая позволит маскировать номер кредитной карты, заменяя его номером виртуальной. Это поможет защититься от мошенников или утечек данных из-за взломов онлайн-магазинов.
- Приложение Google Wallet для хранения банковских карт и карт лояльности. В некоторых странах, где уже работает Google Pay, он автоматически обновится до Wallet, в других будут работать оба приложения.
- Компания откроет в Бруклине свой второй офлайн-магазин. В нём можно будет посмотреть устройства компании и попробовать их.
- Обновлённая версия Android 12L для устройств с большим экраном. Панель с уведомлениями разделится на две части: слева кнопки управления устройством, справа — сами уведомления.
- Также под новую ОС оптимизируют и приложения. Например, в «Google Фото» на одной части экрана будут находиться папки, на другой — фото.
Хочу такие очки с "телесуфлером". Крутая штука
Пользуюсь 6 , все гуд 🤟 буду менять на 7
Аналогично, до сих пор в восторге от своей шестерки. Менять пока не планирую, но уже ловил себя на мысли, что следующим телефоном хочу только пиксель.
Какие способы покупки для России посоветуете?
Я с рук лично брал. Много магазинов серых по типу Цифрус, биг гик и т.д. которые продают новые пиксели с гарантией. Способов куча и маленькое ведёрко.
Авито
Мне привезли друзья из США, не могу посоветовать, к сожалению
Через прокси сервис можно спокойно покупать где дешевле в США (очень часто бонусом наушники идут или ещё что-то), например prostobox.com или Shopfans.
А я фанат 5, новый дизайн вообще не зашёл
На 6 беда с 12 андроидом. Слишком кривой получился. На руках 2 есть, с 11. Работает шустрее 4хл с бетой 13 и стабильным 12. Может на 6 линейке все починили, но на 4 все не так радужно.
Я с нексуса 5го пользуюсь . 5 пиксель пролетел . 6рка после апрельского патча - настоящий пиксель 🤟
Я только как 3 месяца перешёл с OnePlus 8. У того походу брак был. Вис постоянно и лагал. Когда удалось подержать его же, но Европ. Версию, то все работало как часы. Сейчас на руках 4xl, желаю взять 6 про, ну вот думаю что по ценам после выхода 6а и 7 линейки будет.
Ну уже проще 7 дождаться. ТК работают , так что пофиг на траблы внутреннего рынка, в этом плане )
Ну не знаю. Может и привезут, но не будет ли у него опять косяков как у 6 линейки на старте? Плохая работа беспроводной зарядки, у некоторых отвал wifi был. Не хочется ловить такие приколы на флагмане за 800-1000$.
А как же поддержка VoLTE и VoWiFi на наших сетях - так и не завезли?
"Наушники поддерживают функцию, которая автоматически уменьшает громкость, если фиксирует шум"
А если в метро планируешь ехать? Можно ли отключить?
да, можно! добавила
новости из параллельной вселенной
Гугл разростается и запускает свои продукты всё в большее количество ниш. Интересно, хорошо это или плохо
Ну конкуренция это всегда хорошо особенно сейчас когда неисчего выбрать нормальный андроид. А пиксель хороший вариант.
Нет из чего выбрать нормальный андроид только любителям айфона
Никогда небыло айфона. Всегда блевать тянуло от этой челки. А так по сути только Самсунг и пиксель из топ сегмента. Но ещё один Самсунг я марально не вынесу, а пиксель думаю вскоре куплю.
а oneplusы? у меня самый первый был и до сих пор работает после 7 лет службы
всё это жалко и нелепо
Карты фантастические у Гугла, в России таких конечно же не ждать никогда. Даже на шпиль можно из дома посмотреть
В россии лучше яндекс карты. Они показывают транспорт в реальном времени. Я уверен, что гугл может и лучше, но жалко, что основной их рынок однозначно не Россия.
Ваще не про то. Открываешь на компе допустим Париж, слой спутник, режим 3D и вуаля
Проблема в том, что Earth по какой-то причине они не встроили в мэпс. В мэпс жалкое подобие 3Д из Earth
А ещё приложение Earth всегда слетает и отметки из него не перетащить в обычные гугл карты(( там так-то много крутого, тот же рельеф в 3D - для планирования маршрутов по незнакомым горам супер удобно. Но пользоваться просто невозможно, импортировать маршруты из earth никуда не выходит и пользоваться им самим по себе тоже 🤷🏼♀️
Эмейзинг!
нет
Красивое.
Очень хочется гуглофон с флагманскими плюшкам, но в формфакторе iPhone mini(экраном не больше 6")
Как же понимаю...
Красивое. Показывают. Продают, но не нам.
Сарказм. Всем продают, но нам чуть сложнее купить. И дороже наверняка.
Естественно. Потому что официально тут не представлены. Да и купить легче легкого. На авито забил интересующий девайс этой компании, и тебе выдаёт кучу объявлений от магазинов с разной ценой, памятью и др. Есть и офлайн магазины по типу биг гик, Цифрус, 1клик, которые также продают пиксели и другую технику гугла с гарантией.
чёткие часики, захотелось их приобрести)
С одной стороны круто, с другой degoogle набирает популярность.
Все эти крутые свистелки и перделки подсаживают пользователей, также как бесконечные ленты в соцсетях и прочих тиктоках.
Хера они вывалили
Очки и обновления в Картах выглядят довольно интересно
[данные удалены]
Я не понимаю, почему у них вся рекламная графика выглядит как старая выцветшая пожелтевшая бумага с жирными пятнами?