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Техника
Дневной Даниль

Первые часы Pixel, наушники Buds Pro и анонс Pixel 7 — о чём рассказала Google на открытии I/O 2022 Статьи редакции

Из новых устройств также компания анонсировала планшет и очки дополненной реальности.

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11 мая началась ежегодная конференция Google I/O для разработчиков. традиционно во время вступительной речи компания представляет новые продукты и сервисы или их обновления.

Устройства

  • Google анонсировала линейку смартфонов Pixel 7. Устройства планируют выпустить осенью 2022 года, они будут работать на операционной системе Android 13 и процессоре Tensor второго поколения.
  • Бюджетный смартфон Pixel 6a — упрощённая версией Pixel 6, представленного осенью 2021 года. Стоит $449, будет продаваться в США.
  • Наушники Pixel Buds Pro с активным шумоподавлением и поддержкой пространственного звука. Они поддерживают режим «прозрачности» и функцию, которая автоматически уменьшает громкость, если фиксирует шум. Её можно отключить. Стоят $199.
  • Компания работает над планшетом Pixel Tablet, который планирует выпустить в 2023 году. Он будет работать на процессоре Tensor под управлением Android 12L.
  • «Умные» часы Google Pixel Watch. Они выйдут осенью, вместе с новой линейкой смартфонов и получат интеграцию с приложением Fitbit. Цена устройства неизвестна.
  • Очки дополненной реальности. Они могут в режиме реального времени переводить с одного языка на другой и выводить текст на экран.

Другие обновления

  • Осенью начнёт работать стандарт для устройств «умного» дома Matter.
  • Обновление функции «мультипоиска» — она позволяет искать одновременно по тексту и картинке. Теперь пользователь может ограничить результаты поиска, чтобы, например, найти товар в местном магазине.
  • В «Переводчике» появилось 24 новых языка, включая языки коренных народов США.
  • «Карты» получили функцию «иммерсивного просмотра»: компания объединила просмотр улиц и аэрофотоснимки. Пользователь сможет «парить» над улицами, чтобы изучить их сверху, или опуститься на уровень ниже, чтобы заглянуть внутрь ресторана.
  • Сначала функция будет доступна в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио, позже добавят и другие города.
  • Голосовой помощник получит новые функции. Первая для Google Nest: нужно посмотреть на устройство и произнести запрос, оно само его распознает.
  • Вторая — поддержка быстрых фраз. Можно попросить поставить таймер или включить свет без слов «Эй, Google». Также помощник научился распознавать естественную речь с заминками и повторами. Если пользователь запнётся, он подождёт, пока фразу не закончат.
  • В Chrome появится функция, которая позволит маскировать номер кредитной карты, заменяя его номером виртуальной. Это поможет защититься от мошенников или утечек данных из-за взломов онлайн-магазинов.
  • Приложение Google Wallet для хранения банковских карт и карт лояльности. В некоторых странах, где уже работает Google Pay, он автоматически обновится до Wallet, в других будут работать оба приложения.
  • Компания откроет в Бруклине свой второй офлайн-магазин. В нём можно будет посмотреть устройства компании и попробовать их.
  • Обновлённая версия Android 12L для устройств с большим экраном. Панель с уведомлениями разделится на две части: слева кнопки управления устройством, справа — сами уведомления.
  • Также под новую ОС оптимизируют и приложения. Например, в «Google Фото» на одной части экрана будут находиться папки, на другой — фото.

#новость #google

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43 комментария
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Константин Пронин

Хочу такие очки с "телесуфлером". Крутая штука

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YCbluKOBPbl

Пользуюсь 6 , все гуд 🤟 буду менять на 7

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Максим Неплох

Аналогично, до сих пор в восторге от своей шестерки. Менять пока не планирую, но уже ловил себя на мысли, что следующим телефоном хочу только пиксель.

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William Rathburn

Какие способы покупки для России посоветуете?

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Westy

Я с рук лично брал. Много магазинов серых по типу Цифрус, биг гик и т.д. которые продают новые пиксели с гарантией. Способов куча и маленькое ведёрко.

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Денис Евграфов

Авито

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Максим Неплох

Мне привезли друзья из США, не могу посоветовать, к сожалению

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Alexey Shabolkin

Через прокси сервис можно спокойно покупать где дешевле в США (очень часто бонусом наушники идут или ещё что-то), например prostobox.com или Shopfans.

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Denis

А я фанат 5, новый дизайн вообще не зашёл

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Westy

На 6 беда с 12 андроидом. Слишком кривой получился. На руках 2 есть, с 11. Работает шустрее 4хл с бетой 13 и стабильным 12. Может на 6 линейке все починили, но на 4 все не так радужно.

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YCbluKOBPbl

Я с нексуса 5го пользуюсь . 5 пиксель пролетел . 6рка после апрельского патча - настоящий пиксель 🤟

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Westy

Я только как 3 месяца перешёл с OnePlus 8. У того походу брак был. Вис постоянно и лагал. Когда удалось подержать его же, но Европ. Версию, то все работало как часы. Сейчас на руках 4xl, желаю взять 6 про, ну вот думаю что по ценам после выхода 6а и 7 линейки будет.

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YCbluKOBPbl

Ну уже проще 7 дождаться. ТК работают , так что пофиг на траблы внутреннего рынка, в этом плане )

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Westy

Ну не знаю. Может и привезут, но не будет ли у него опять косяков как у 6 линейки на старте? Плохая работа беспроводной зарядки, у некоторых отвал wifi был. Не хочется ловить такие приколы на флагмане за 800-1000$.

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Sergey N

А как же поддержка VoLTE и VoWiFi на наших сетях - так и не завезли?

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Юлия Баранова

"Наушники поддерживают функцию, которая автоматически уменьшает громкость, если фиксирует шум"

А если в метро планируешь ехать? Можно ли отключить?

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Дневной Даниль

да, можно! добавила

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Андрей

новости из параллельной вселенной

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RomanistHere

Гугл разростается и запускает свои продукты всё в большее количество ниш. Интересно, хорошо это или плохо

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Oleg Samoil

Ну конкуренция это всегда хорошо особенно сейчас когда неисчего выбрать нормальный андроид. А пиксель хороший вариант.

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Николай Орлов

Нет из чего выбрать нормальный андроид только любителям айфона

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Oleg Samoil

Никогда небыло айфона. Всегда блевать тянуло от этой челки. А так по сути только Самсунг и пиксель из топ сегмента. Но ещё один Самсунг я марально не вынесу, а пиксель думаю вскоре куплю.

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RomanistHere

а oneplusы? у меня самый первый был и до сих пор работает после 7 лет службы

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Aleksey Bobkov

всё это жалко и нелепо

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Sergey Vasiliev

Карты фантастические у Гугла, в России таких конечно же не ждать никогда. Даже на шпиль можно из дома посмотреть

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Westy

В россии лучше яндекс карты. Они показывают транспорт в реальном времени. Я уверен, что гугл может и лучше, но жалко, что основной их рынок однозначно не Россия.

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Sergey Vasiliev

Ваще не про то. Открываешь на компе допустим Париж, слой спутник, режим 3D и вуаля

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Антон Штадлер

Проблема в том, что Earth по какой-то причине они не встроили в мэпс. В мэпс жалкое подобие 3Д из Earth

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Мария Никитина

А ещё приложение Earth всегда слетает и отметки из него не перетащить в обычные гугл карты(( там так-то много крутого, тот же рельеф в 3D - для планирования маршрутов по незнакомым горам супер удобно. Но пользоваться просто невозможно, импортировать маршруты из earth никуда не выходит и пользоваться им самим по себе тоже 🤷🏼‍♀️

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Местный кран
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Александр Медведев

Эмейзинг!

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Aleksey Bobkov

нет

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Miha

Красивое.

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Сергей Алексеев

Очень хочется гуглофон с флагманскими плюшкам, но в формфакторе iPhone mini(экраном не больше 6")

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GreyMustDie

Как же понимаю...

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Вадим Д.

Красивое. Показывают. Продают, но не нам.
Сарказм. Всем продают, но нам чуть сложнее купить. И дороже наверняка.

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Westy

Естественно. Потому что официально тут не представлены. Да и купить легче легкого. На авито забил интересующий девайс этой компании, и тебе выдаёт кучу объявлений от магазинов с разной ценой, памятью и др. Есть и офлайн магазины по типу биг гик, Цифрус, 1клик, которые также продают пиксели и другую технику гугла с гарантией.

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Саша Долинов

чёткие часики, захотелось их приобрести)

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Max Kuznetsov

С одной стороны круто, с другой degoogle набирает популярность.
Все эти крутые свистелки и перделки подсаживают пользователей, также как бесконечные ленты в соцсетях и прочих тиктоках.

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Denis

Хера они вывалили

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Антон Штадлер

Очки и обновления в Картах выглядят довольно интересно

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Kirill Guzikov

[данные удалены]

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Давний волк

Я не понимаю, почему у них вся рекламная графика выглядит как старая выцветшая пожелтевшая бумага с жирными пятнами?

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