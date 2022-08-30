Техника
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«М.Видео» запустил в продажу сертификат для предзаказа iPhone 14 — по цене 50 тысяч рублей Статьи редакции

Покупателям нужно будет доплатить остаток стоимости смартфона, но она пока неизвестна.

Концепт iPhone 14
  • О том, что в сети электроники «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи сертификатов для предзаказа iPhone следующего поколения, ритейлер объявил 30 августа.
  • Виртуальный сертификат на предзаказ iPhone 14 стоит 50 тысяч рублей. Владельцы купонов смогут первыми приобрести смартфоны, когда они поступят в продажу в России.
  • Тем, кто купит сертификат на предзаказ, нужно будет доплатить остаток стоимости iPhone, которая пока неизвестна.
  • Владельцы сертификатов получат «дополнительные преимущества от ритейлера», в том числе гарантию в течение года, кешбэк бонусами до 8% и возможность сдать купленный товар обратно в течение 30 дней после покупки.
  • Apple представит смартфоны из линейки iPhone 14 на презентации 7 сентября. Согласно данным инсайдеров, цена устройств вырастет по сравнению с предыдущим поколением.
Техника
DTF
Apple проведёт презентацию iPhone 14 уже 7 сентября Статьи редакции

На мероприятии компания также должна показать Apple Watch Series 8.

#apple #iphone #новость

5168 просмотров
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72 комментария
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 Andre Macareno

– У вас есть айфон?
– Лучше! У меня есть рисунок айфона!

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Никита Мардюков

*Сертификат за 50 кусков

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Важный череп

М.Видео торгуют местом в очереди в виртуальный AppStore? Ну это мощно.

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Истинный теркин30см

Фючерсом без фиксированной цены и срока поставки. 🤷‍♂️

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Доверять МВидео не зная окончательной цены это как в русскую рулетку играть.

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ru.lucky

Сделают сертификаты невозвратными, а стоимость телефонов овер 100500 рублей) Не хочешь покупать - покупай что-то другое в рамках суммы сертификата)

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6 комментариев
Жуткий пришелец

Мвидео даже зная цену доверия быть не может, а тут комбо для не мамонтов ))

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Сергей Опанасенко

С полным барабаном.

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Французский инструмент
Тем, кто купит сертификат на предзаказ, нужно будет доплатить остаток стоимости iPhone, которая пока неизвестна.

Да, она будет выше рынка процентов на 20. МВидео момент.

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Serghei Maveriz

На 20? Это не серьезно. Процентов 40

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1 комментарий
Сидор

Скоро в приемной:
"Купил сертификат в МВидео но нашел дешевле на Горбушке. МВидео не хочет возвращать деньги. Помогите!"

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Никита Мардюков

Мне кажется те, кто купит этот сертификат, в принципе уже не будут рассматривать вариант горбушки)

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1 комментарий
Ava Lord

Обычная практика предзаказа, и то оплата лишь частичная, что за колхозный токс нищенок в комментариях?

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Сергей С.

Продам квартиру, предоплата всего 200 тысяч. Цену скажу через неделю после предоплаты.

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2 комментария
M-S-R

а сертификат на место в очереди тыщ за 200 будут продавать?

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Французский инструмент

По сути это он и есть😂

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Make Luv

Все мы помним истории про предзаказ приставок в приемной.

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Жуткий пришелец

Как и все остальные истории про мвидео ))

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Руслан Хаматнуров

Да кому он нужен 🤔

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Жуткий пришелец
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3 комментария
Hol

Сначала прочитал так, что можно предзаказать iphone 14 за 50к (((

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Никита Мардюков

По сути - можете

(Только потом придётся доплатить)

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Максим Першин

Интересно, а он невозвратный?

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Виталий Сорокин

Там же написано-можно вернуть в течение 30 дней.

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1 комментарий
Aleksei M

а отказаться от этого "фьючерса" можно и деньги вернуть? а то цена уверен будет в 3 раза выше чем у "серовозов"

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Сидор

по закону да, но МВидео часто забывают про него

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Кирилл Струк

Возвращаемся к истокам, когда афон был роскошью

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Alex R

В России теперь все будет роскошью

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Roman Missetskiy

Это вместо очереди что ли? Ну разумисты, ну бизнесмены.

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Необходимый звук

Кушать хотят, а делать ничего не умеют вот и придумывают.

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Dennis Prochko

у вас есть айфон?
@
у меня есть кое-что получше, это сертификат на него!

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Minimalist

Бизнес по российски... цену не скажем - предоплату возьмём.

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zhuk navoznyi

А почему не 100 тр. Врятли 14 будет дешевле стоить ;))

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Ильяс

А вдруг Эпл решат снова революцию на рынке телефонов произвести и будут продавать новые айфоны по сто баксов?

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4 комментария
Спокойный якорь

Нормас нормам

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Rafa Ramazanov

Без лоха жизнь плоха (с) м видео

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Rafa Ramazanov

Никогда не понимал, смысла стоять в очереди часами и днями ради того чтобы воспользоваться на 3-5 дней раньше устройством который от предыдущего отличается на 20-30% 🤷🏼‍♂️

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Sergey Tischenko

Интересно наблюдать как рынок сходит с ума, но пусть уже это заканчивается поскорее)

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Влад Светлый

М.Видео продает то, за что банят на Авито?

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Arartem

Всмисли сколько будет стоить?
По комфортному курсу для МВ.
1$ - 150₽ +ндс.

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Инкогнито

Хахаха! Да какие вам айфоны??? Сяоми вам!!!

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Роман Вельмакин

Товары по талонам. Кхм, на что-то это похоже, а нет показалось 😅

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Станислав Федоров

Фьючерс теперь и на айфоны

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Юрий Б.

Нормальная идея, вроде, для подарка. 1. Айфон каждого поколения не будет сильно отличаться от предыдущего- предсказуемость. 2. Цена примерно известная и возрастёт на 100 баксов примерно. 3. Если это дороже перекупов, то и покупать надо у перекупов, это две разные аудитории покупателей. Хз кароч с чего смехопанорама.

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Alex R

В России теперь техника в два раза дороже, чем в других странах.

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Viktor Mann

Маркетологи и продажники от бога - фьючерс на айфон. И пару облигаций за чехол заверните тоже.

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Никита Мардюков

Владельцы сертификатов получат

возможность сдать купленный товар обратно в течение 30 дней после покупки.

А разве это не всем покупателям доступно?

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Программный Денис

Очень хитро. Думаю, маневр рассчитан на то, что в М.Видео цена будет завышенной, а сертификаты будет сложно/невозможно вернуть за 50тыр. И от безысходности люди будут доплачивать и переплачивать

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Traderdzen

будет так...стоимость с сертификатом 200 000 рублей, стоимость без сертификата в другой рознице 150 000

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Analtoy Wasserschlang

Прикол в том, что раньше само Мвидео не продавало Эппл по своим же подарочным сертификатам.

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Виктор Гусев

Называется "берите кота в мешке"))))

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Быстрый Кирилл

Trade in интересно можно…

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Midcontrl

Вы условия почитайте для начала.

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