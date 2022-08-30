«М.Видео» запустил в продажу сертификат для предзаказа iPhone 14 — по цене 50 тысяч рублей Статьи редакции
Покупателям нужно будет доплатить остаток стоимости смартфона, но она пока неизвестна.
- О том, что в сети электроники «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи сертификатов для предзаказа iPhone следующего поколения, ритейлер объявил 30 августа.
- Виртуальный сертификат на предзаказ iPhone 14 стоит 50 тысяч рублей. Владельцы купонов смогут первыми приобрести смартфоны, когда они поступят в продажу в России.
- Тем, кто купит сертификат на предзаказ, нужно будет доплатить остаток стоимости iPhone, которая пока неизвестна.
- Владельцы сертификатов получат «дополнительные преимущества от ритейлера», в том числе гарантию в течение года, кешбэк бонусами до 8% и возможность сдать купленный товар обратно в течение 30 дней после покупки.
- Apple представит смартфоны из линейки iPhone 14 на презентации 7 сентября. Согласно данным инсайдеров, цена устройств вырастет по сравнению с предыдущим поколением.
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– У вас есть айфон?
– Лучше! У меня есть рисунок айфона!
*Сертификат за 50 кусков
М.Видео торгуют местом в очереди в виртуальный AppStore? Ну это мощно.
Фючерсом без фиксированной цены и срока поставки. 🤷♂️
Доверять МВидео не зная окончательной цены это как в русскую рулетку играть.
Сделают сертификаты невозвратными, а стоимость телефонов овер 100500 рублей) Не хочешь покупать - покупай что-то другое в рамках суммы сертификата)
Мвидео даже зная цену доверия быть не может, а тут комбо для не мамонтов ))
С полным барабаном.
Да, она будет выше рынка процентов на 20. МВидео момент.
На 20? Это не серьезно. Процентов 40
Скоро в приемной:
"Купил сертификат в МВидео но нашел дешевле на Горбушке. МВидео не хочет возвращать деньги. Помогите!"
Мне кажется те, кто купит этот сертификат, в принципе уже не будут рассматривать вариант горбушки)
Обычная практика предзаказа, и то оплата лишь частичная, что за колхозный токс нищенок в комментариях?
Продам квартиру, предоплата всего 200 тысяч. Цену скажу через неделю после предоплаты.
а сертификат на место в очереди тыщ за 200 будут продавать?
По сути это он и есть😂
Все мы помним истории про предзаказ приставок в приемной.
Как и все остальные истории про мвидео ))
Да кому он нужен 🤔
Сначала прочитал так, что можно предзаказать iphone 14 за 50к (((
По сути - можете
(Только потом придётся доплатить)
Интересно, а он невозвратный?
Там же написано-можно вернуть в течение 30 дней.
а отказаться от этого "фьючерса" можно и деньги вернуть? а то цена уверен будет в 3 раза выше чем у "серовозов"
по закону да, но МВидео часто забывают про него
Возвращаемся к истокам, когда афон был роскошью
В России теперь все будет роскошью
Это вместо очереди что ли? Ну разумисты, ну бизнесмены.
Кушать хотят, а делать ничего не умеют вот и придумывают.
у вас есть айфон?
@
у меня есть кое-что получше, это сертификат на него!
Бизнес по российски... цену не скажем - предоплату возьмём.
А почему не 100 тр. Врятли 14 будет дешевле стоить ;))
А вдруг Эпл решат снова революцию на рынке телефонов произвести и будут продавать новые айфоны по сто баксов?
Нормас нормам
Без лоха жизнь плоха (с) м видео
Никогда не понимал, смысла стоять в очереди часами и днями ради того чтобы воспользоваться на 3-5 дней раньше устройством который от предыдущего отличается на 20-30% 🤷🏼♂️
Интересно наблюдать как рынок сходит с ума, но пусть уже это заканчивается поскорее)
М.Видео продает то, за что банят на Авито?
Всмисли сколько будет стоить?
По комфортному курсу для МВ.
1$ - 150₽ +ндс.
Хахаха! Да какие вам айфоны??? Сяоми вам!!!
Товары по талонам. Кхм, на что-то это похоже, а нет показалось 😅
Фьючерс теперь и на айфоны
Нормальная идея, вроде, для подарка. 1. Айфон каждого поколения не будет сильно отличаться от предыдущего- предсказуемость. 2. Цена примерно известная и возрастёт на 100 баксов примерно. 3. Если это дороже перекупов, то и покупать надо у перекупов, это две разные аудитории покупателей. Хз кароч с чего смехопанорама.
В России теперь техника в два раза дороже, чем в других странах.
Маркетологи и продажники от бога - фьючерс на айфон. И пару облигаций за чехол заверните тоже.
Владельцы сертификатов получатвозможность сдать купленный товар обратно в течение 30 дней после покупки.
А разве это не всем покупателям доступно?
Очень хитро. Думаю, маневр рассчитан на то, что в М.Видео цена будет завышенной, а сертификаты будет сложно/невозможно вернуть за 50тыр. И от безысходности люди будут доплачивать и переплачивать
будет так...стоимость с сертификатом 200 000 рублей, стоимость без сертификата в другой рознице 150 000
Прикол в том, что раньше само Мвидео не продавало Эппл по своим же подарочным сертификатам.
Называется "берите кота в мешке"))))
Trade in интересно можно…
Вы условия почитайте для начала.