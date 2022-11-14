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Техника
Артур Томилко

Компания MelGeek собрала $680 тысяч на Kickstarter на производство клавиатуры-конструктора Статьи редакции

Её можно собирать из разных по форме и цвету деталей — как в Lego.

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  • В конце октября 2022 года компания MelGeek открыла на Kickstarter сбор средств на производство механической клавиатуры Pixel. Её внешний вид можно изменять с помощью пластмассовых «кирпичиков» Lego, а дополнительные подложки позволяют регулировать уровень наклона устройства.
  • Колпачки для клавиш представлены в нескольких вариантах — с нанесением раскладки и без, а также разные по высоте. Благодаря специальным прокладкам, в состав которых входит силикон, кнопки издают более приглушённый звук и мягче нажимаются.
  • Клавиатура оснащена RGB-подсветкой и индикаторами включения и совместима с macOS, Windows, Linux, iOS и Android, а подключить её можно по USB-C или Bluetooth. Она поддерживает до восьми устройств (смартфоны, планшеты, компьютеры), переключаться между которыми можно с помощью «горячих» клавиш.
Переключение между устройствами
Под панели из Lego можно спрятать Bluetooth-адаптер
  • Изначально MelGeek хотела собрать $50 тысяч, но к 14 ноября привлекла $680 тысяч — при том, что кампания кончится только 9 декабря.
  • В ноябре 2022 года компания должна запустить производство Pixel, а в январе 2023-го — поставить клавиатуры первым покупателям. Их стоимость начинается от $189. Cмоделировать дизайн будущей клавиатуры можно бесплатно на сайте MelGeek.

#клавиатура #lego

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3 комментария
Анна Семенова

я представляю сколько она будет стоить эта клава

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Isoprene

"В ноябре 2022 года компания должна запустить производство Pixel, а в январе 2023-го — поставить клавиатуры первым покупателям. Их стоимость начинается от $189."

Не знаю, насколько "от", но нижняя планка есть

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Эдуард

Молодцы, если будет качественная и пальцы не будут уставать, то гениальная реализация интересной идеи

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