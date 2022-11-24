Техника
Полный американец

Foxconn извинилась перед протестующими сборщиками iPhone и пообещала около $1400 компенсации желающим уволиться Статьи редакции

А также начала выплачивать обещанные сверхурочные.

  • Foxconn извинилась перед протестующими рабочими завода в китайском Чжэнчжоу, пишет BBC. На нём работает около 200 тысяч человек, они производят последние модели iPhone и большинство iPhone 14 Pro.
  • Протесты начались из-за невыплат бонусов и сверхурочных для новых сотрудников. Компания пояснила, что это случилось из-за «технического сбоя», который уже исправили.
  • По словам самих протестующих, они уже начали получать деньги — пришло 8 тысяч юаней ($1117), ещё должны заплатить 2 тысячи юаней ($279). Также многие сотрудники решили вернуться к работе.
  • Кроме того, такую же сумму — 10 тысяч юаней ($1397) — компания предложила тем, кто захочет уволиться, пишут Bloomberg и CNN. Из них 8 тысяч юаней они получат после увольнения, ещё 2 тысячи юаней — когда покинут территорию завода.

#новость #foxconn #iphone #китай

959 просмотров
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11 комментариев
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 Аня Деревянко

Купят себе по айфону

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п/п-к Алексей Андрейченко

Подарят кошка-жене, и вновь на работу за миска рис.

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flash

Ааххахааззвхвхв

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flash

Они купят на эти деньги самсунг!

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Alice

Ага, да-да 😅

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Цифровые комплексы

Ох уж мне эти технические сбои..

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segamega

и бесплатные йогурты

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Ragnar Lodbrok

Оштрафовать Foxconn нано, а то рабство какое-то развели. Решили сэкономить, а могут многомиллиардные штрафы и убытки на ровном месте получить, это вам не Россия... Суперменеджеры Foxconn. Apple 🍎 🍏 на бирже упадёт ещё.. Жадность фраера сгубила, простите за Мой французский 🙏

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Вадим Д.

У нас тоже такие технические сбои бывают, только вообще ничего не компенсируют.

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морда наглая

Айфоны уже не те.

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Оперативный Илья

зарплату выдали чехлами и lightning-ами на шее

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