Meta* открыла предзаказ на шлем виртуальной и смешанной реальности Quest 3 по цене от $499 Статьи редакции
В продаже с 10 октября 2023 года.
- Компания объявила, что открыла предзаказ на Quest 3 на мероприятии Meta* Connect. Поставки начнутся 10 октября 2023 года, пишет TechCrunch. Гарнитура будет стоить $499 за версию на 128 ГБ и $649 на 512 ГБ. Для сравнения, Quest 2 на 128 ГБ теперь стоит $299.
- Quest 3 выглядит компактнее Quest 2, отмечает The Verge. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon XR2 второго поколения. Гарнитура получила два дисплея с разрешением 2064х2208 пикселей на каждый глаз против 1832х1920 пикселей у предыдущей модели.
- Устройство чуть тяжелее Quest 2 — 515 против 503 граммов, но «довольно удобное», пишет TechCrunch. Хотя журналист признаётся, что для тестов у него было немного времени. У гарнитуры есть колёсико фокусировки, которое позволяет регулировать расстояние между линзами во время носки, и кнопки, чтобы менять расстояние до лица (например для тех, кто носит очки).
- У Quest 3 также имеет датчик глубины, который позволяет сканировать окружающее физическое пространство с большей точностью. Время автономной работы такое же, как и у Quest 2, — около двух часов. Столько же времени понадобится для полной зарядки.
- Обновили контроллеры с технологией тактильного отклика: они стали меньше и эргономичнее. Как заявила компания, пользователь сможет «испытать реалистичные ощущения — будто действительно держит лук или карабкается по небоскрёбам». Контроллеры весят 126 граммов включая батарею.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Ваша реальность слишком виртуальна =)))
Ваша виртуальность слишком не реальная
За окулусом не поспеть. Уже куча игр и приложух не идет на первом квесте который еще в 2020 вышел.
Я предзаказал квест 3 только посмотреть насколько MR прокачали.