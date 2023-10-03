Сегодня появилась информация про визуальную схожесть «Р-Фона» с бангладешским. Так вот, официальная позиция.

У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что «Р-Фон» и иностранный смартфон — это два совершенно разных устройства.

«Р-Фон» — это смартфон, созданный на российской операционной системе Rosa Mobile. Для его изготовления использовались иностранные комплектующие.

Мы мониторим данный рынок, однако нам не известно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах.

Компания «Рутек» производит поверхностный монтаж и сборку «Р-Фона» в Саранске на собственных мощностях. Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом. Сейчас мы проходим процедуры по включению нас в соответствующий реестр.