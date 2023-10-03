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Техника
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В Бангладеше нашли похожий на отечественный «Р-Фон» смартфон — в России утверждают, что это разные устройства Статьи редакции

Схожесть действительно есть.

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  • В начале октября 2023 года издание Mobiltelefon обратило внимание, что российский смартфон «Р-Фон» от компании «Рутек» внешне практически не отличается от модели Helio 80 от бангладешского бренда Symphony. Многие комплектующие устройств, включая процессор и аккумулятор, оказались идентичными.

«Р-Фон» / Источник: НТЦ / «Ведомости»

Helio 80

  • После публикаций СМИ ситуацию прокомментировали в компании «Рутек» — производителе «Р-Фона». Её представители заявили, что у них нет информации об устройстве из Бангладеша. В компании подчеркнули, что «Р-Фон» и Symphony Helio 80 — «два совершенно разных устройства».

Сегодня появилась информация про визуальную схожесть «Р-Фона» с бангладешским. Так вот, официальная позиция.

У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что «Р-Фон» и иностранный смартфон — это два совершенно разных устройства.

«Р-Фон» — это смартфон, созданный на российской операционной системе Rosa Mobile. Для его изготовления использовались иностранные комплектующие.

Мы мониторим данный рынок, однако нам не известно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах.

Компания «Рутек» производит поверхностный монтаж и сборку «Р-Фона» в Саранске на собственных мощностях. Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом. Сейчас мы проходим процедуры по включению нас в соответствующий реестр.

«Рутек»

  • В Mobiltelefon предположили, что производители «Р-Фона» и Helio 80 могли лицензировать одну и ту же модель смартфона, которую выпускают в Китае. Ранее авторы издания обнаружили, что в нотификации устройства российской компании в качестве производителя указана компания Bopel Mobile Technology из Китая. В «Рутек» отрицают подобные догадки.

  • Фотографии «Р-Фона» показали в августе 2023 года. Выход на потребительский рынок запланирован на 2024 год.

#рфон #росамобайл

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5 комментариев
Дмитрий Руханов

Никогда такого не было, и вот опять!

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Цифровые комплексы
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Алекс Ввв

зачем эта клоунада ?
если реально ничего за 25 лет не сделано для развития электроники и микроэлектроники. и делать не планируется. какой смысл в бестолковой показухе ??

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Антошка Гармошка

Не многие комплектующие, а все кроме оперативной памяти. У рфона 8 оперативки будет. Но тип памяти тот же.

Камера та же 50мп, но бангладешцы софтом интерполяцию запилили до 108мп

Кстати, есть ещё турецкий "аналог"(читаем, копия), General Mobile GM 24 Pro)

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Одинокий Кринжер

Они разные, разве не видно?
Надписи сзади отличаются во всем, а остальное не столь принципиально.

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