В Бангладеше нашли похожий на отечественный «Р-Фон» смартфон — в России утверждают, что это разные устройства Статьи редакции
Схожесть действительно есть.
В начале октября 2023 года издание Mobiltelefon обратило внимание, что российский смартфон «Р-Фон» от компании «Рутек» внешне практически не отличается от модели Helio 80 от бангладешского бренда Symphony. Многие комплектующие устройств, включая процессор и аккумулятор, оказались идентичными.
После публикаций СМИ ситуацию прокомментировали в компании «Рутек» — производителе «Р-Фона». Её представители заявили, что у них нет информации об устройстве из Бангладеша. В компании подчеркнули, что «Р-Фон» и Symphony Helio 80 — «два совершенно разных устройства».
В Mobiltelefon предположили, что производители «Р-Фона» и Helio 80 могли лицензировать одну и ту же модель смартфона, которую выпускают в Китае. Ранее авторы издания обнаружили, что в нотификации устройства российской компании в качестве производителя указана компания Bopel Mobile Technology из Китая. В «Рутек» отрицают подобные догадки.
- Фотографии «Р-Фона» показали в августе 2023 года. Выход на потребительский рынок запланирован на 2024 год.
Никогда такого не было, и вот опять!
зачем эта клоунада ?
если реально ничего за 25 лет не сделано для развития электроники и микроэлектроники. и делать не планируется. какой смысл в бестолковой показухе ??
Не многие комплектующие, а все кроме оперативной памяти. У рфона 8 оперативки будет. Но тип памяти тот же.
Камера та же 50мп, но бангладешцы софтом интерполяцию запилили до 108мп
Кстати, есть ещё турецкий "аналог"(читаем, копия), General Mobile GM 24 Pro)
Они разные, разве не видно?
Надписи сзади отличаются во всем, а остальное не столь принципиально.