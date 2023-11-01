Техника
Евгения Евсеева

Bloomberg: Apple работала над совместимостью Apple Watch с Android, но передумала — часы помогают продажам iPhone Статьи редакции

«Деловые соображения» возобладали над возможностью предоставить доступ к устройству большему количеству людей, пишет издание.

  • Bloomberg выпустил текст об истории усилий Apple в области технологий здоровья — в нём издание в том числе рассказывает про разработку «умных» часов Apple Watch.
  • В тексте Bloomberg говорит о возможных проектах, которые компания отменила: например, она планировала продавать совместимые с часами устройства — «умные» весы и манжету для измерения артериального давления. Сейчас Apple работает над встроенным тонометром и добавлением в Apple Watch неинвазивного измерителя сахара в крови.
  • Какое-то время инженеры Apple работали и над возможностью совместимости Apple Watch и приложения «Здоровье» с устройствами на Android. Проект назывался Project Fennel, но когда работа над ним почти завершилась, — компания его отменила.
  • На решение повлияли «деловые соображения». Часы невозможно активировать без iPhone, поэтому Apple Watch служит «драйвером» для продаж смартфонов — отчасти поэтому проект не стали продвигать.
Глава Apple Тим Кук представляет первые Apple Watch в 2014 году. Фото: Bloomberg
  • Apple неоднократно обвиняли в «затягивании» пользователей в свою экосистему: например, Epic Games утверждала, что компания могла бы сделать версию iMessage для Android, но якобы посчитала, что это навредит ей. Стандартизировать систему сообщений между iOS и Android призывала и Google.

#новость #apple

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114 комментариев
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 drapeg

Ух ты, какое откровение, частная компания руководствуется своим бизнес-интересом.

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Dee

Подонки!

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Екатерина Зибарева

Не понимаю весь хайп с умными часами. Мне подарили на др сей агрегат, первое время было любопытно с ними, но потом продала за ненадобностью

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Гоги Твардовски

Ты не понимаешь, зато другие понимают.

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Score of Doom

Календарь, секундомер, напоминания, музыка, запись заметок голосом, будильник, ну и просто просмотр времени — и это всё умещено на твоём запястье.

Я уже забыл когда в последний раз брал смартфон на прогулку.
Единственный недостаток умных часов, что их надо заряжать, а так идеальные штуки, что самсунг вотчи, что эплы.

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The Dude

Это модно, статусно, престижно, ылитно.

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13 комментариев
Градибор Пожарский

Всё верно, если не заниматься спортом — смысла никакого.

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Maxim Demin

Многие реально пользуются функционалом. Ставят таймеры, переключают музыку и тд. Я тоже побаловался месяц и лежат теперь на полке, покрываются слоем пыли

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Хэппи милф

Не таскать с собой по офису лопату, а если будет звонок, то часы предупредят, и сразу будет видно, кто - семья или спамеры

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Илья Дёмин

Согласен, по мне так умные браслеты типа Amazfit гораздо лучше. Прежде всего из-за автономности. Можно заряжать один раз в 14-21 день.

Как носить часы Apple, которые требуют зарядки каждый день, я не представляю. Мне было бы тупо лень их снимать\одевать...

Ещё функционал у смарт-часов сильно избыточен. По мне так от этот класс устройств нужен чтобы просто показывать уведомления, считать шаги, пульс, показывать время. Можно ещё будильник. Собственно, ничего больше не требуется. Зачем пихать полноценную ОС в часы я никак не могу понять.

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3 комментария
Бабунов

Я ношу классические например часы. Они еще менее функциональны, но как аксессуар очень даже. С умными часами аналогично.

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Я сказал свое имя машине

Вот это ничего себе!
Apple оказались обычными капиталистами. Ничего себе)))

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Score of Doom

Но если самсунг вотчи отключают поддержку яблока с 4 серии — это другое)))

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Родитель 2

Сколько же в комментариях неразбирающихся людей 🤦‍♂️
Apple Watch даже с iPad нельзя активировать. Активация нужна для привязки часов к вашему аккаунту iCloud и для проверки статуса lost mode.
Сами часы нужны для удобства - посмотреть уведомления, ответить на звонок, если руки заняты или грязные. Я ещё таймер с них ставлю голосом, очень удобно.
Заряжаются они не всю ночь, как кто-то написал, а 30 минут - пока ужинаешь, часы подзарядились.

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The Dude

Бля, ору. Нужен телефон, чтобы активировать часы...
До чего же офигенная компания

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Victor

Ну а что? Айфон — нормальная труба (если в России не пользоваться), лишней точно не будет. Люди, которые пользуются Андроидом и Маком одновременно признают, что «химии» между этими двумя устройствами нет. Поэтому Apple считай предусмотрела этот момент. Их экосистема стоит того.

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11 комментариев
Вадим Д.

Всё логично. Вот если бы хоть один девайс у них вышел за пределы экосистемы — была бы новость и всяческое удивление.

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умный человек

Кто их покупает

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Дрюс Уилис

Покупатели ¯\_(ツ)_/¯

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Лена Куртасова

Люди, у которых деньги карман жмут

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Griby Lenina

IPhone 16. Теперь на Андроиде.

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Rafa Ramazanoff

"Та давно уже"

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Кирилл Спинер-Вейпов

Теперь с антенной

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неформат

можно подумать кто то в здравом уме планировал их часы дружить с дроидом прям желанием горел, а тут такой облом

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Mila Mashkova

"Какое-то время инженеры Apple работали и над возможностью совместимости Apple Watch и приложения «Здоровье» с устройствами на Android."-как здорово было бы совместись категорию здоровья с андроидом

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Rafa Ramazanoff

Но, практически все смарт часы/браслеты совмещаются с iPhone.
Замечал людей с iPhone и mi bend"ом
А года 5-6 назад "один киборг вообще убил меня"
У него были эпл вотч, ми бенд + айфон.
На вопрос нафига тебе ми бенд ? Ответил я там сон отслеживаю. Первая мысль которая в голову пришла "technology"
П.С надеюсь никого не обижу, а то бывают тут ранимые, особенно со стереотипами "с айфоном значит успешный, богатый"

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Дрюс Уилис

C часами спать действительно не так удобно, как с mi браслетом.

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5 комментариев
A. Romanova

Простой капитализм на лицо, даже и не сомневалась, что Apple свернет данный проект

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Антон Большаков
Apple неоднократно обвиняли в «затягивании» пользователей в свою экосистему: например, Epic Games утверждала, что компания могла бы сделать версию iMessage для Android, но якобы посчитала, что это навредит ей.

Эта та самая эпик геймс, которая делала/делает то же самое со своим игровым стором. Лучше бы молчали )

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Zoringer

Успокойтесь кибер-онанисты
Я вас мудрым словом одарю:
Apple - это точно сатанисты
Я вам это - в Apple - говорю)

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Михаил

Ну сделали и сделали, частная кампания имеет полное право, все еще одна из самых успешных кампаний в плане прибыли, значит для своих акционеров все делает правильно или тут кто-то верит что хотя бы одна кампания из форчун 500 существует что бы заботится о матери природе и быть за все хорошее против всего плохого, как они любят писать в своих агитках

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Unknown

Отлично помогает, да. Поэтому часы я купил на букву х, потому что они работают и с эппл и с андроид))

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Илья Разбашин

"но когда работа над ним почти завершилась, — компания его отменила"-интересно по каким причинам

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