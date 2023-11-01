Bloomberg: Apple работала над совместимостью Apple Watch с Android, но передумала — часы помогают продажам iPhone Статьи редакции
«Деловые соображения» возобладали над возможностью предоставить доступ к устройству большему количеству людей, пишет издание.
- Bloomberg выпустил текст об истории усилий Apple в области технологий здоровья — в нём издание в том числе рассказывает про разработку «умных» часов Apple Watch.
- В тексте Bloomberg говорит о возможных проектах, которые компания отменила: например, она планировала продавать совместимые с часами устройства — «умные» весы и манжету для измерения артериального давления. Сейчас Apple работает над встроенным тонометром и добавлением в Apple Watch неинвазивного измерителя сахара в крови.
- Какое-то время инженеры Apple работали и над возможностью совместимости Apple Watch и приложения «Здоровье» с устройствами на Android. Проект назывался Project Fennel, но когда работа над ним почти завершилась, — компания его отменила.
- На решение повлияли «деловые соображения». Часы невозможно активировать без iPhone, поэтому Apple Watch служит «драйвером» для продаж смартфонов — отчасти поэтому проект не стали продвигать.
- Apple неоднократно обвиняли в «затягивании» пользователей в свою экосистему: например, Epic Games утверждала, что компания могла бы сделать версию iMessage для Android, но якобы посчитала, что это навредит ей. Стандартизировать систему сообщений между iOS и Android призывала и Google.
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Ух ты, какое откровение, частная компания руководствуется своим бизнес-интересом.
Подонки!
Не понимаю весь хайп с умными часами. Мне подарили на др сей агрегат, первое время было любопытно с ними, но потом продала за ненадобностью
Ты не понимаешь, зато другие понимают.
Календарь, секундомер, напоминания, музыка, запись заметок голосом, будильник, ну и просто просмотр времени — и это всё умещено на твоём запястье.
Я уже забыл когда в последний раз брал смартфон на прогулку.
Единственный недостаток умных часов, что их надо заряжать, а так идеальные штуки, что самсунг вотчи, что эплы.
Это модно, статусно, престижно, ылитно.
Всё верно, если не заниматься спортом — смысла никакого.
Многие реально пользуются функционалом. Ставят таймеры, переключают музыку и тд. Я тоже побаловался месяц и лежат теперь на полке, покрываются слоем пыли
Не таскать с собой по офису лопату, а если будет звонок, то часы предупредят, и сразу будет видно, кто - семья или спамеры
Согласен, по мне так умные браслеты типа Amazfit гораздо лучше. Прежде всего из-за автономности. Можно заряжать один раз в 14-21 день.
Как носить часы Apple, которые требуют зарядки каждый день, я не представляю. Мне было бы тупо лень их снимать\одевать...
Ещё функционал у смарт-часов сильно избыточен. По мне так от этот класс устройств нужен чтобы просто показывать уведомления, считать шаги, пульс, показывать время. Можно ещё будильник. Собственно, ничего больше не требуется. Зачем пихать полноценную ОС в часы я никак не могу понять.
Я ношу классические например часы. Они еще менее функциональны, но как аксессуар очень даже. С умными часами аналогично.
Вот это ничего себе!
Apple оказались обычными капиталистами. Ничего себе)))
Но если самсунг вотчи отключают поддержку яблока с 4 серии — это другое)))
Сколько же в комментариях неразбирающихся людей 🤦♂️
Apple Watch даже с iPad нельзя активировать. Активация нужна для привязки часов к вашему аккаунту iCloud и для проверки статуса lost mode.
Сами часы нужны для удобства - посмотреть уведомления, ответить на звонок, если руки заняты или грязные. Я ещё таймер с них ставлю голосом, очень удобно.
Заряжаются они не всю ночь, как кто-то написал, а 30 минут - пока ужинаешь, часы подзарядились.
Бля, ору. Нужен телефон, чтобы активировать часы...
До чего же офигенная компания
Ну а что? Айфон — нормальная труба (если в России не пользоваться), лишней точно не будет. Люди, которые пользуются Андроидом и Маком одновременно признают, что «химии» между этими двумя устройствами нет. Поэтому Apple считай предусмотрела этот момент. Их экосистема стоит того.
Всё логично. Вот если бы хоть один девайс у них вышел за пределы экосистемы — была бы новость и всяческое удивление.
Кто их покупает
Покупатели ¯\_(ツ)_/¯
Люди, у которых деньги карман жмут
IPhone 16. Теперь на Андроиде.
"Та давно уже"
Теперь с антенной
можно подумать кто то в здравом уме планировал их часы дружить с дроидом прям желанием горел, а тут такой облом
"Какое-то время инженеры Apple работали и над возможностью совместимости Apple Watch и приложения «Здоровье» с устройствами на Android."-как здорово было бы совместись категорию здоровья с андроидом
Но, практически все смарт часы/браслеты совмещаются с iPhone.
Замечал людей с iPhone и mi bend"ом
А года 5-6 назад "один киборг вообще убил меня"
У него были эпл вотч, ми бенд + айфон.
На вопрос нафига тебе ми бенд ? Ответил я там сон отслеживаю. Первая мысль которая в голову пришла "technology"
П.С надеюсь никого не обижу, а то бывают тут ранимые, особенно со стереотипами "с айфоном значит успешный, богатый"
C часами спать действительно не так удобно, как с mi браслетом.
Простой капитализм на лицо, даже и не сомневалась, что Apple свернет данный проект
Эта та самая эпик геймс, которая делала/делает то же самое со своим игровым стором. Лучше бы молчали )
Успокойтесь кибер-онанисты
Я вас мудрым словом одарю:
Apple - это точно сатанисты
Я вам это - в Apple - говорю)
Ну сделали и сделали, частная кампания имеет полное право, все еще одна из самых успешных кампаний в плане прибыли, значит для своих акционеров все делает правильно или тут кто-то верит что хотя бы одна кампания из форчун 500 существует что бы заботится о матери природе и быть за все хорошее против всего плохого, как они любят писать в своих агитках
Отлично помогает, да. Поэтому часы я купил на букву х, потому что они работают и с эппл и с андроид))
"но когда работа над ним почти завершилась, — компания его отменила"-интересно по каким причинам