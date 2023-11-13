Правительство одобрило экспериментальный правовой режим для испытания грузовых дронов в Самарской области Статьи редакции
Он будет действовать три года.
- В Самарской области протестируют лёгкие и «тяжёлые» беспилотники (БАС) массой более 30 кг, планируется около 18 тысяч полётов, сообщили в Минэкономразвития.
- По проекту, беспилотники применят для коммерческой перевозки грузов, обработки сельскохозяйственных угодий, работы МЧС, мониторинга инфраструктуры и другого.
- Оператор проекта — компания «Транспорт будущего», занимается разработкой гражданских БАС. В апреле 2023-го она анонсировала строительство завода в Тольятти для производства грузовых дронов.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежит ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко», производителем майонеза «Слобода».
- С марта 2022 года экспериментальный правовой режим для испытания дронов действует в Томской области, Камчатском крае, в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. С апреля 2023-го — в Башкирии, а с ноября — в Московской и Тверской области.
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ООО «Транспорт будущего» на 50% принадлежит ООО «Взлетит» и на 50% — ООО «Не взлетит».
Гоовоооряяят не повезёооот, а конструктор говорит что повезёт,
повезёт - не повезёт, пам пам парам парам пам пам, если очень повезёт, то повезёт! ©
Я решил поменять бизнес - теперь буду продавать ромашки. Думаю взлетит.
1% - в пользу казино должно быть
+50 - 50 = 0
Вы хотите сказать, что результат нулевой, не делают нихрена?
Хорошая вилка
Очень плохо, зря сделали. Сейчас узнаем от местных экспертов, как это ужасно.
Вам письмо из Хогвартса!
Это повесточка и Военкогвартса.
Это почта..
Кродёться...
так по всей стране проблемы с использованием дронов в т.ч. и над своей землей.
Аграрии давно бы уже обрабатывали химией с коптеров, если бы не было рисков под статью попасть
https://fedpress.ru/news/63/economy/3280294
Сейчас такая программа действует в 12 регионах и дроны в сельхозе уже тестируют.
А.. собственно новость в посте о том же, просто написано про разное)
В целом это ещё несколько месяцев назад правительство разрешила в некоторых регионах тестировать дроны для сельхоза.
https://ria.ru/20230919/bpla-1897130301.html
Майонез заказывали?!
Комментарий удален автором поста
На фото огромная хреновина, такая если по стопам дрона Почты России полетит, то мы увидим разрушенные дома!
Надеемся, что эти дроны будут более правильные маршруты выстраивать
Дома - это ещё не так плохо, как отрубленные головы!
Самарскую область вычеркнули из планов на будущее?
Почему, уже кипит?
Дронами забросают...
"Экспериментальный правовой режим" прочитал как Экспериментальный ПРАВЫЙ режим... Испугался, куда правее еще... И чем Самара провинилась
Ох то самое видео со стеной и дроном..
Посылки будут отправлять на так называемые "новые территории", как пить дать..
Сегодня они будут перевозить грузы дронами, а завтра и до людей доберутся. Если раньше у нас было хоть чистое небо и можно было смотреть на него хоть днём, хоть ночью...То скоро уже на небо страшно будет смотреть. Того и гляди, что пизд@нётся что нибудь на голову...)))
Их ПВО'шники посбивают.
Чем Самарская область так провинилась?
А ружжом его можно будет в чистом поле "сковырнуть" и посылки залутать? Аирдроп своего рода.
А вдруг он сгущёнку везёт?
Вы ни себе, ни людям!
сомнительная идея
Разве в текущей ситуации есть смысл дронов?
Че за дрон такой, который более 30 кг может поднять