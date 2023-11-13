Техника
Маша Цепелева

Правительство одобрило экспериментальный правовой режим для испытания грузовых дронов в Самарской области Статьи редакции

Он будет действовать три года.

  • В Самарской области протестируют лёгкие и «тяжёлые» беспилотники (БАС) массой более 30 кг, планируется около 18 тысяч полётов, сообщили в Минэкономразвития.
  • По проекту, беспилотники применят для коммерческой перевозки грузов, обработки сельскохозяйственных угодий, работы МЧС, мониторинга инфраструктуры и другого.
  • Оператор проекта — компания «Транспорт будущего», занимается разработкой гражданских БАС. В апреле 2023-го она анонсировала строительство завода в Тольятти для производства грузовых дронов.
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежит ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко», производителем майонеза «Слобода».
  • С марта 2022 года экспериментальный правовой режим для испытания дронов действует в Томской области, Камчатском крае, в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. С апреля 2023-го — в Башкирии, а с ноября — в Московской и Тверской области.
Грузовой дрон, фото «Транспорт будущего»

#новости #дроны

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35 комментариев
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 Griby Lenina

ООО «Транспорт будущего» на 50% принадлежит ООО «Взлетит» и на 50% — ООО «Не взлетит».

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Вадим Д.

Гоовоооряяят не повезёооот, а конструктор говорит что повезёт,
повезёт - не повезёт, пам пам парам парам пам пам, если очень повезёт, то повезёт! ©

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Илья Попов

Я решил поменять бизнес - теперь буду продавать ромашки. Думаю взлетит.

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Вася Пражкин

1% - в пользу казино должно быть

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Илья Попов

+50 - 50 = 0
Вы хотите сказать, что результат нулевой, не делают нихрена?

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КакЦапля

Хорошая вилка

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John Smith

Очень плохо, зря сделали. Сейчас узнаем от местных экспертов, как это ужасно.

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Отнюдь
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Griby Lenina

Вам письмо из Хогвартса!

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Иванов Иван

Это повесточка и Военкогвартса.

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Иван Серик

Это почта..

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Cargo

Кродёться...

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Иван Серик
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Илья Попов
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under construction

так по всей стране проблемы с использованием дронов в т.ч. и над своей землей.
Аграрии давно бы уже обрабатывали химией с коптеров, если бы не было рисков под статью попасть

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Иван Серик
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SanyaBlack

https://fedpress.ru/news/63/economy/3280294
Сейчас такая программа действует в 12 регионах и дроны в сельхозе уже тестируют.
А.. собственно новость в посте о том же, просто написано про разное)
В целом это ещё несколько месяцев назад правительство разрешила в некоторых регионах тестировать дроны для сельхоза.
https://ria.ru/20230919/bpla-1897130301.html

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Иван Серик

Майонез заказывали?!

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Комментарий удален автором поста

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Георгий Козырев

На фото огромная хреновина, такая если по стопам дрона Почты России полетит, то мы увидим разрушенные дома!

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Инло Макс

Надеемся, что эти дроны будут более правильные маршруты выстраивать

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Иван Серик

Дома - это ещё не так плохо, как отрубленные головы!

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Вадим Д.

Самарскую область вычеркнули из планов на будущее?

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Илья Попов

Почему, уже кипит?

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Вадим Д.

Дронами забросают...

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Эдуард Самойлов

"Экспериментальный правовой режим" прочитал как Экспериментальный ПРАВЫЙ режим... Испугался, куда правее еще... И чем Самара провинилась

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Газанова

Ох то самое видео со стеной и дроном..

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Вася Пражкин
массой более 30 кг

Посылки будут отправлять на так называемые "новые территории", как пить дать..

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тыр -пыр -дыр

Сегодня они будут перевозить грузы дронами, а завтра и до людей доберутся. Если раньше у нас было хоть чистое небо и можно было смотреть на него хоть днём, хоть ночью...То скоро уже на небо страшно будет смотреть. Того и гляди, что пизд@нётся что нибудь на голову...)))

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КакЦапля

Их ПВО'шники посбивают.

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Яэль

Чем Самарская область так провинилась?

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КакЦапля

А ружжом его можно будет в чистом поле "сковырнуть" и посылки залутать? Аирдроп своего рода.

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Яэль

А вдруг он сгущёнку везёт?
Вы ни себе, ни людям!

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Илья О.

сомнительная идея

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Глеб Цапля

Разве в текущей ситуации есть смысл дронов?

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Ярослав Богданов

Че за дрон такой, который более 30 кг может поднять

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32 комментария
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