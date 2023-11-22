Производитель «умных» колонок Sonos запланировал выпустить наушники весной 2024 года — Bloomberg Статьи редакции
Компания также работает над ТВ-приставкой, говорят источники.
- Sonos, выпускающая «умные» колонки и звуковые панели, готовится представить наушники весной 2024 года, рассказали знакомые с ситуацией источники Bloomberg. По данным агентства, их стоимость может составить от $400 до $500. Компания отказалась от комментариев.
- Накладные наушники под кодовым названием Duke будут конкурировать с AirPods Max, а также предложениями от Sony и Bose, отмечает издание. По его данным, модель сможет синхронизироваться с другими устройствами Sonos и получит поддержку голосового управления.
- По словам источников, также Sonos изучает возможность выпустить наушники в стиле AirPods. Но компания не пытается превзойти Apple технически, в маркетинговых материалах она будет делать акцент на возможности «тонкой настройки звука», говорят собеседники. При разработке Sonos использует некоторые технологии RHA Audio, которую купила в 2021 году, отмечает Bloomberg.
- По данным агентства, к концу 2024 года или началу 2025-го Sonos планирует выйти ещё в одну новую для себя категорию и выпустить ТВ-приставку по цене $150-200. Устройство под кодовым названием Pinewood будет работать на собственной ОС на базе Android.
- Производитель планирует сотрудничать со стримингами, в том числе Netflix, и кабельными компаниями, а также рассматривает возможность запуска собственного видеосервиса. Также Sonos работает над новыми устройствами для домашнего кинотеатра, колонками и другой техникой.
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Ничего себе, а что за цена? Будут конкурировать с AirPods, но не конкурируют же еще, а как будто превзошли всех производителей.
в маркетинговых материалах она будет делать акцент на возможности «тонкой настройки звука»
а если там не будет нормальной настройки звука, то зачем они нужны за 500$?
*Наушники, в которых не будет слышно их проклятую колонку.