Техника
Таня Боброва

Производитель «умных» колонок Sonos запланировал выпустить наушники весной 2024 года — Bloomberg Статьи редакции

Компания также работает над ТВ-приставкой, говорят источники.

  • Sonos, выпускающая «умные» колонки и звуковые панели, готовится представить наушники весной 2024 года, рассказали знакомые с ситуацией источники Bloomberg. По данным агентства, их стоимость может составить от $400 до $500. Компания отказалась от комментариев.
  • Накладные наушники под кодовым названием Duke будут конкурировать с AirPods Max, а также предложениями от Sony и Bose, отмечает издание. По его данным, модель сможет синхронизироваться с другими устройствами Sonos и получит поддержку голосового управления.
  • По словам источников, также Sonos изучает возможность выпустить наушники в стиле AirPods. Но компания не пытается превзойти Apple технически, в маркетинговых материалах она будет делать акцент на возможности «тонкой настройки звука», говорят собеседники. При разработке Sonos использует некоторые технологии RHA Audio, которую купила в 2021 году, отмечает Bloomberg.
  • По данным агентства, к концу 2024 года или началу 2025-го Sonos планирует выйти ещё в одну новую для себя категорию и выпустить ТВ-приставку по цене $150-200. Устройство под кодовым названием Pinewood будет работать на собственной ОС на базе Android.
  • Производитель планирует сотрудничать со стримингами, в том числе Netflix, и кабельными компаниями, а также рассматривает возможность запуска собственного видеосервиса. Также Sonos работает над новыми устройствами для домашнего кинотеатра, колонками и другой техникой.
Источник: Phil Barker / Future Publishing / Getty Images

#новости #sonos

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3 комментария
Виктор Бодренков

Ничего себе, а что за цена? Будут конкурировать с AirPods, но не конкурируют же еще, а как будто превзошли всех производителей.

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Дмитрий Зима

в маркетинговых материалах она будет делать акцент на возможности «тонкой настройки звука»

а если там не будет нормальной настройки звука, то зачем они нужны за 500$?

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Griby Lenina
Производитель «умных» колонок Sonos запланировал выпустить наушники весной 2024 года

*Наушники, в которых не будет слышно их проклятую колонку.

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