«Тинькофф» добавил в приложение «умную» камеру: можно отсканировать животное и отправить деньги на благотворительность Статьи редакции
В ней же есть ранее доступные сканеры телефонных номеров для денежных переводов и QR-кодов для оплаты в магазинах.
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- Чтобы воспользоваться камерой, нужно перейти в приложении в «Платежи», нажать на значок сканера в верхнем правом углу, навести камеру на объект и совершить действие. В будущем она появится на главном экране.
- Камера доступна в приложении «Тинькофф» для Android и DocStorage для iOS.
- До этого в сервисе были доступны сканеры телефонных номеров и QR-кодов. Теперь они объединены в камере вместе с дополнительными функциями: возможностью распознавать движущиеся или статичные объекты в окружающем мире для совершения финансовых действий.
- Камера умеет распознавать банковские реквизиты — QR-код для этого не требуется. При наведении на документ (например, квитанцию ЖКХ) сканер анализирует изображение, находит область с данными, определяет информацию, которая не относится к реквизитам, а нужную вносит в поле для платежа.
- Также можно сканировать номер телефона для перевода, в том числе написанный от руки. Можно платить по QR-коду на кассе в магазине в офлайне и онлайне.
- Камера обучена распознавать сложные объекты. На первом этапе она умеет определять кошек и собак, попавших в объектив. Например, при наведении на животное можно перевести деньги в благотворительный фонд помощи бездомным животным. Они будут выпадать пользователям случайным образом.
- В будущем камера будет распознавать людей, автомобили, а также другие сложные движущиеся и неподвижные объекты для идентификации или совершения какого-либо платёжного действия.
- Также в планах добавить сканирование чеков из ресторанов — чтобы разделить счёт, чеков из магазинов — для проверки цены и кешбэка, распознавание любых QR-кодов, сканирование номеров банковских карт — в том числе рукописных.
Отсканирую член, пусть смотрят
Тогда предложат отправить деньги муравьям 🤔
Змеям))
Питонистам!
Это самая странная фича, которую ждешь от банка. Да еще и отдельной новостью выводить.
Там про то, что в будущем будет всякое сканировать
Да лучшеб ипотеку льготную прикрутили
не плохой слоган для них: Тинькофф сканируй животное
Тинькофф. Сканируй, животное
Хотел спросить к чему это, но потом зашёл в профиль и все вопросы отпали
Рекламная кампания ГТА 6 запущена
Они бы лучше безопасностью занялись. У их мобильного оператора до сих пор нет нормальной защиты от угона сим-карт (запрет на смену симки по доверенности)
Таких тоже? Куда благотворительность пошлёт?
В ночлежку
Отсканировал чинуушу, штраф автоматически списался
Себя отсканировал, предложил подкинуть денег малоимущему
Заодно и биометрию подтвердить))))
Хочу быть животным