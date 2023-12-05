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Техника
Евгения Евсеева

«Тинькофф» добавил в приложение «умную» камеру: можно отсканировать животное и отправить деньги на благотворительность Статьи редакции

В ней же есть ранее доступные сканеры телефонных номеров для денежных переводов и QR-кодов для оплаты в магазинах.

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  • Чтобы воспользоваться камерой, нужно перейти в приложении в «Платежи», нажать на значок сканера в верхнем правом углу, навести камеру на объект и совершить действие. В будущем она появится на главном экране.
  • Камера доступна в приложении «Тинькофф» для Android и DocStorage для iOS.
  • До этого в сервисе были доступны сканеры телефонных номеров и QR-кодов. Теперь они объединены в камере вместе с дополнительными функциями: возможностью распознавать движущиеся или статичные объекты в окружающем мире для совершения финансовых действий.
Фото: «Тинькофф»
  • Камера умеет распознавать банковские реквизиты — QR-код для этого не требуется. При наведении на документ (например, квитанцию ЖКХ) сканер анализирует изображение, находит область с данными, определяет информацию, которая не относится к реквизитам, а нужную вносит в поле для платежа.
  • Также можно сканировать номер телефона для перевода, в том числе написанный от руки. Можно платить по QR-коду на кассе в магазине в офлайне и онлайне.
Оплата квитанции. Видео: «Тинькофф»
  • Камера обучена распознавать сложные объекты. На первом этапе она умеет определять кошек и собак, попавших в объектив. Например, при наведении на животное можно перевести деньги в благотворительный фонд помощи бездомным животным. Они будут выпадать пользователям случайным образом.
Перевод в благотворительный фонд. Видео: «Тинькофф»
  • В будущем камера будет распознавать людей, автомобили, а также другие сложные движущиеся и неподвижные объекты для идентификации или совершения какого-либо платёжного действия.
Сканирование кота — без перевода денег. Видео: «Тинькофф»
  • Также в планах добавить сканирование чеков из ресторанов — чтобы разделить счёт, чеков из магазинов — для проверки цены и кешбэка, распознавание любых QR-кодов, сканирование номеров банковских карт — в том числе рукописных.

#новости #тинькофф

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19 комментариев
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 Pavel Chernev

Отсканирую член, пусть смотрят

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Kiril Khokhryakov

Тогда предложат отправить деньги муравьям 🤔

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mr g

Змеям))

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Kelerius

Питонистам!

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Andrey Vasilev

Это самая странная фича, которую ждешь от банка. Да еще и отдельной новостью выводить.

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Андрей

Там про то, что в будущем будет всякое сканировать

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Тарас Перещук

Да лучшеб ипотеку льготную прикрутили

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Tarki

не плохой слоган для них: Тинькофф сканируй животное

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Artem Suhenko

Тинькофф. Сканируй, животное

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debil
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Михаил Толстых

Хотел спросить к чему это, но потом зашёл в профиль и все вопросы отпали

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Gorbun iz Notr Dama

Рекламная кампания ГТА 6 запущена

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Oleg Izt

Они бы лучше безопасностью занялись. У их мобильного оператора до сих пор нет нормальной защиты от угона сим-карт (запрет на смену симки по доверенности)

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Вадим Д.

Таких тоже? Куда благотворительность пошлёт?

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Pivozavr

В ночлежку

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Digital Engineer

Отсканировал чинуушу, штраф автоматически списался

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Digital Engineer

Себя отсканировал, предложил подкинуть денег малоимущему

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Nag Champa

Заодно и биометрию подтвердить))))

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Никита Мардюков

Хочу быть животным

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16 комментариев
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