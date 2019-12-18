Проект позволит упростить разработку для производителей и повысить совместимость между устройствами для потребителей.

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Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance (объединяет Comcast, IKEA, Samsung и других) объявили о создании рабочей группы, которая займётся разработкой единого стандарта для работы устройств «умного» дома. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Цель проекта Connected Home over IP — упрощение разработки для производителей и повышение совместимости устройств для «умного» дома между собой, мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant и другими.

«Проект основан на общем убеждении, что устройства для “умного” дома должны быть безопасными, надёжными и совместимыми между собой», — говорится в сообщении компаний.

Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнёры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для «умного» дома присоединиться к проекту.

Сначала группа сосредоточится на устройствах для «умного» дома, связанных с безопасностью — например, датчиках дыма, розетках и «умных» замках, уточняет CNBC. Группа планирует представить первые наработки в 2020 году. Когда на рынке появятся первые продукты, пока неизвестно.