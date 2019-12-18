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Техника
Татьяна Боброва
3981

Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance договорились о разработке единого стандарта для устройств «умного» дома Материал редакции

Проект позволит упростить разработку для производителей и повысить совместимость между устройствами для потребителей.

61 комментарий
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Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance (объединяет Comcast, IKEA, Samsung и других) объявили о создании рабочей группы, которая займётся разработкой единого стандарта для работы устройств «умного» дома. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Цель проекта Connected Home over IP — упрощение разработки для производителей и повышение совместимости устройств для «умного» дома между собой, мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant и другими.

«Проект основан на общем убеждении, что устройства для “умного” дома должны быть безопасными, надёжными и совместимыми между собой», — говорится в сообщении компаний.

Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнёры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для «умного» дома присоединиться к проекту.

Сначала группа сосредоточится на устройствах для «умного» дома, связанных с безопасностью — например, датчиках дыма, розетках и «умных» замках, уточняет CNBC. Группа планирует представить первые наработки в 2020 году. Когда на рынке появятся первые продукты, пока неизвестно.

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что внимательно изучат инициативу, но в целом поддерживают идею открытого стандарта.

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61 комментарий
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Никита Викторов

8

Держите в курсе, маякните когда все заработает ))

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Игорь Рачук

Никита
34

Тебе твой пылесос скажет про это

Ответить

Bulat Ziganshin

Игорь
2

"многоуважаемый пылесос..."

Ответить

Вася Пражкин

Bulat
1

- Чего тебе, глупый кожаный мешок? Сам убрать пыль уже не можешь? А придется..

Ответить

Michael Bur

Никита
0

Хорошо, откладывай пока деньги на умные устройства )

Ответить

dikobraz

14

Безумно крутая новость! Буду ждать

Ответить

Artem Demyanov

10
Стандарты - xkcd по-русски
Стандарты - xkcd по-русски
xkcd.ru
Ответить

Alexander Zhikh

Artem
0

Шутка в тему, но мне кажется здесь будет иначе. В конце концов достаточно крупные и влиятельные игроки на рынке.

Ответить

NotFop

8

Наконец-то

Ответить

Павел Скиннер

6

Дивно.
Действительно важные новости собирают до странного малого внимания в виде комментов и плюсов. Хотя, возможно, контингент, для которого подобные вещи имеют реальное значение, идет не комментить, а сразу реализовывать ;) 

Ответить

Alexey Remizov

Павел
1

непонятно чем текущие zwave и zigbee не устроили, и зачем рынку еще один...

Ответить

Павел Скиннер

Alexey
3

Вероятно, потенциально крупных игроков не все в них устраивает – естественный ход вещей 

Ответить

Pavel Gurov

Alexey
1

попробуйте сами собрать умный дом, и найдите для начала хотя бы два устройства одного протокола - сразу поймете

Ответить

Alexey Remizov

Pavel
1

у меня на zwave 5 лет дом.

Ответить

Mikhail

Alexey
0

Посоветуйте zwave датчики на температуру и влажность, чтобы они не стоили $40+

Ответить

Alexey Remizov

Mikhail
0

не знаю.. меня самого это удивляет... с другой стороны, его достаточно 1 штуки в комнату, и у меня еще ни один не сдох.. 

массово померли диммеры фибаро первой версии.

по сравнению с падением цены на те же айфоны в течении года-двух, датчики по 2.000 рублей на 5 лет - не так кусается.

Ответить

Mikhail

Alexey
–1

Я дам ответ: датчики от xiaomi по $12. Но они работают через BLE, а не дурацкие zvawe или zigbee.

Большая часть моего умного дома построена на обычном wifi, потому что так проще и надёжнее.

Ответить

Alexey V

Pavel
0

Эээ...

Так все просто usb-стик Z-Wave управляемый OpenHub.

Ответить

Айдар Бариев

Alexey
0

 Речь не о низкоуровневом стандарте передачи данных, а о командах контроля устройств. Сейчас у большинства устройств свой собственный формат, в который команды преобразуются в облаке из команд посылаемых Alexa/Google Home/... Эта стандартизация должная обеспечить легкость в локализации работы ассистентов, когда вся работа выполняется на самих устройствах и запрос не уходит за пределы.

Ответить

Alexey Remizov

Айдар
0

если высоуровневый, то не понятно как их доставлять? у каждой лампочки появится обязательно wifi ? или если лампочка все же через гейт, то чем это отличается от текущих гейтов? у них api есть...  н

Ответить

Andrei Samuilik

Павел
0

Чем эта новость важна простому пользователю, вот мне интересно .

Ответить

Mikhail

Andrei
2

Вы не видели той боли, с которой сейчас строится умный дом. У меня сейчас 4 разных gateway девайса дома, чтобы всё поддерживать, что мне нужно

Ответить

Дмитрий Айстражник

3

Ждите иска от Рамблера 

Ответить

Pixel Lens

Дмитрий
0
Ответить

NotFop

1

Интересно, Apple будет поддерживать этот протокол или как всегда, будет дальше продвигать свой собственный.

Ответить

Yaroslav Brandtner

NotFop
0

логично, что поддерживать. Блютус и тундерболд у них же есть

Ответить

Денис Файзулин

Yaroslav
0

тундерболд они пропихивали как альтернативу ЮСБ

Ответить

Mark Rapida Gromov

Денис
0

и правильно пропихивают

Ответить

Денис Файзулин

Mark
0

чета не взлетает

Ответить

Bulat Ziganshin

Денис
0

usb4=tb

Ответить

Mark Rapida

Денис
0

хз, почти все девайсы перевел на tb3 и других пересаживаю. Понятное дело, что не показатель, и останется пласт староверов, у которых клавомышь до сих пор на PS/2, потому что «так надежнее».

Ну и сама Apple несколько противоречит самой себе, кладя в комплект к imac pro обычный USB/Lightning-кабель, хотя ничто не мешает им положить Type-C/Lightning

Ответить

Bulat Ziganshin

Mark
0

старомыслы не нутрят TB

Ответить

Mikhail

NotFop
0

Apple Home уже сейчас неплохо совместим с home assistant

Ответить

Yeni Benim

0

Яндекс с Алисой не позвали?

Ответить

lakoros

Yeni
0

У Яндекса вроде нет своего умного дома. Алиса голосовой ассистент.

Ответить

Zoibana

lakoros
4

Вы отстали от жизни. У них и устройства даже свои есть для умного дома.

И к нему можно подцепить устройства других производителей.

Я уже прямо сейчас могу сказать «Алиса, я дома» и у меня включится свет в коридоре и комнате

Ответить

Alexey Remizov

Zoibana
0

а тот же  свет обычным выключателем тоже включится?

Ответить

Zoibana

Alexey
0

Да. У меня основное требование было чтобы все могло управляться в первую очередь штатными средствами, без интернета, без локальной сети и т.д.

То есть это обычные выключатели, но которыми можно управлять через телефон, через интернет, голосом, а также чтобы все это можно было автоматизировать. Например, я встаю на работу в 7 утра, автоматом включается свет в коридоре, в ванной, на кухне и т.д.
Или я прихожу домой и по открытию двери включается свет в коридоре. Или ухожу, забыл выключить где-то свет, он сам выключится.

И т.д.

Ответить

Alexey Remizov

Zoibana
0

проводка к ним трехпроводная? нейтраль проводили? проводка скрытая?

Ответить

Zoibana

Alexey
1

Проводка штатная без нейтрали в выключателях, в разрыв фазы, как обычно. Только один вайфайный выключатель с диммером требовал нейтраль, я пробросил с соседней розетки.
И добавил беспроводные выключатели для ребёнка на уровне 80-100 см от пола (штатные стоят на уровне 170см). Они дублируют встроенные.

Ответить

Сергей Сергеевич

lakoros
1

У меня алиса на "я дома" запускает кучу сценариев, свет, отопление, музыка, варится кофе.

Ответить

Alexey Remizov

Сергей
0

если не сложно, расскажите на каких девайсах это сделано?

Ответить

Zoibana

Alexey
0

У меня почти все устройства - aqara. Они прокидываются в Apple HomeKit, в Алису, в гуглхом. Ну или через родное приложение.

Ответить

Zoibana

Zoibana
1

Для погружения в тему охрененная статья https://vas3k.ru/blog/homesillyhome/

Ответить

Дмитрий

Yeni
0

Не тот уровень

Ответить

Alexey Remizov

Yeni
0

и redmond :) но ведь он типа открытый

Ответить

Bulat Ziganshin

Yeni
0

ага. вот так позовёшь яндекс. а через 20 лет окажется, что все лампочки в мире нарушают его права и должны быть отключены пока не выплатят по 5 лямов

Ответить

Michael Bur

0

Интересно, а phillips в деле?
Буквально недавно взял их лампы

Ответить

Mikhail

Michael
1

Они уже сейчас всё через допу делают. Доя того, чтобы их пульт работал не только с их лампами мне пришлось иметь hue bridge, apple home на appletv и home assistant:
Пульт заведен в hue, откуда интеграция уходит сразу в Apple Home. Там на кнопки назначаются действия из виртуальных выключателей, которые приходят из home assistant. Эти виртуальные выключатели дергают правильные команды, в том числе в hue bridge через их api для включения ламп.
Почему так сложно? Потому что в hue bridge нельзя подписаться на события нажатия кнопок, а нужно дергать rest интерфейс с текущим состоянием нажатости. В итоге получаются раздражающие задержки. А в Apple Home интеграция нормальная

Ответить

Alexey Remizov

0

еще один стандарт? отлично, надо много новых стандартов...

Ответить

Павел Скиннер

Alexey
0

А что, где-то уже принимались стандарты для подобных устройств?

Ответить

Mikhail

Павел
0

Основная проблема состоит в том, что Полно умных девайсов, которые работают только со своим приложением, поэтому нужно тщательно искать совместимость с home assistant. Последний - это негласный стандарт на рынке умных девайсов

Ответить

Азат Салихьянов

Mikhail
0

Так потому и делают собственные варианты, что нет общепринятого. Теперь, когда появится (и надеюсь, будет поддерживаться и обновляться) стандарт от крупных игроков, новые устройства будут совместимы с этим самым стандартом.

Ответить

Mikhail

Азат
1

Нужен даже не стандарт, а единный интерфейс куда можно свести девайсы от крупных производителей. Дальше все мелкие игроки тоже подтянутся.

Удивительно, но уже сейчас почти для всего его поддержка голосовых помошников, то есть какая-нибудь Алекса, как единый стандарт, уже есть, но этого мало.

Ответить

Alexey Remizov

Павел
0

zigbee, zwave это если устройство-устройство. если ip управление, то не хватает еще в разработчиках игроков уровня samsung, denon, yamaha, epson, sonos  ... т.е тв, звук, ресиверы,...

Ответить

Mikhail

Alexey
0

zigbee и zwave должны сдохнуть. У них нет нормальной поддержки уровня выше DIY нет.

Ответить

Alexey Remizov

Mikhail
0

в свободном рынке и сдохнут, как только чтото лучше появится... жду

Ответить

Mikhail

Alexey
0

BLE уже есть, который прекрасно заменяет эти low-voltage протоколы.

Ответить

Ivan

0

Можно начинать делать переходники старых умных устройств на новый стандарт :) Типа шлюза.

Ответить

Bezhan Nazaralizoda

0

Xiaomi MiHome шлюз и так же Aqara от них же норм работает уже

Ответить

Konstantin Voronov

0

Алиса, Олег и Маруся напряглись

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