Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Проект позволит упростить разработку для производителей и повысить совместимость между устройствами для потребителей.
Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance (объединяет Comcast, IKEA, Samsung и других) объявили о создании рабочей группы, которая займётся разработкой единого стандарта для работы устройств «умного» дома. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.
Цель проекта Connected Home over IP — упрощение разработки для производителей и повышение совместимости устройств для «умного» дома между собой, мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant и другими.
«Проект основан на общем убеждении, что устройства для “умного” дома должны быть безопасными, надёжными и совместимыми между собой», — говорится в сообщении компаний.
Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнёры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для «умного» дома присоединиться к проекту.
Сначала группа сосредоточится на устройствах для «умного» дома, связанных с безопасностью — например, датчиках дыма, розетках и «умных» замках, уточняет CNBC. Группа планирует представить первые наработки в 2020 году. Когда на рынке появятся первые продукты, пока неизвестно.
В «Яндексе» рассказали vc.ru, что внимательно изучат инициативу, но в целом поддерживают идею открытого стандарта.
Держите в курсе, маякните когда все заработает ))
Тебе твой пылесос скажет про это
"многоуважаемый пылесос..."
- Чего тебе, глупый кожаный мешок? Сам убрать пыль уже не можешь? А придется..
Шутка в тему, но мне кажется здесь будет иначе. В конце концов достаточно крупные и влиятельные игроки на рынке.
Дивно.
Действительно важные новости собирают до странного малого внимания в виде комментов и плюсов. Хотя, возможно, контингент, для которого подобные вещи имеют реальное значение, идет не комментить, а сразу реализовывать ;)
непонятно чем текущие zwave и zigbee не устроили, и зачем рынку еще один...
Вероятно, потенциально крупных игроков не все в них устраивает – естественный ход вещей
попробуйте сами собрать умный дом, и найдите для начала хотя бы два устройства одного протокола - сразу поймете
у меня на zwave 5 лет дом.
не знаю.. меня самого это удивляет... с другой стороны, его достаточно 1 штуки в комнату, и у меня еще ни один не сдох..
массово померли диммеры фибаро первой версии.
по сравнению с падением цены на те же айфоны в течении года-двух, датчики по 2.000 рублей на 5 лет - не так кусается.
Речь не о низкоуровневом стандарте передачи данных, а о командах контроля устройств. Сейчас у большинства устройств свой собственный формат, в который команды преобразуются в облаке из команд посылаемых Alexa/Google Home/... Эта стандартизация должная обеспечить легкость в локализации работы ассистентов, когда вся работа выполняется на самих устройствах и запрос не уходит за пределы.
если высоуровневый, то не понятно как их доставлять? у каждой лампочки появится обязательно wifi ? или если лампочка все же через гейт, то чем это отличается от текущих гейтов? у них api есть... н
Чем эта новость важна простому пользователю, вот мне интересно .
Ждите иска от Рамблера
Интересно, Apple будет поддерживать этот протокол или как всегда, будет дальше продвигать свой собственный.
логично, что поддерживать. Блютус и тундерболд у них же есть
тундерболд они пропихивали как альтернативу ЮСБ
и правильно пропихивают
чета не взлетает
хз, почти все девайсы перевел на tb3 и других пересаживаю. Понятное дело, что не показатель, и останется пласт староверов, у которых клавомышь до сих пор на PS/2, потому что «так надежнее».
Ну и сама Apple несколько противоречит самой себе, кладя в комплект к imac pro обычный USB/Lightning-кабель, хотя ничто не мешает им положить Type-C/Lightning
Яндекс с Алисой не позвали?
а тот же свет обычным выключателем тоже включится?
Да. У меня основное требование было чтобы все могло управляться в первую очередь штатными средствами, без интернета, без локальной сети и т.д.
То есть это обычные выключатели, но которыми можно управлять через телефон, через интернет, голосом, а также чтобы все это можно было автоматизировать. Например, я встаю на работу в 7 утра, автоматом включается свет в коридоре, в ванной, на кухне и т.д.
Или я прихожу домой и по открытию двери включается свет в коридоре. Или ухожу, забыл выключить где-то свет, он сам выключится.
И т.д.
проводка к ним трехпроводная? нейтраль проводили? проводка скрытая?
Проводка штатная без нейтрали в выключателях, в разрыв фазы, как обычно. Только один вайфайный выключатель с диммером требовал нейтраль, я пробросил с соседней розетки.
И добавил беспроводные выключатели для ребёнка на уровне 80-100 см от пола (штатные стоят на уровне 170см). Они дублируют встроенные.
У меня алиса на "я дома" запускает кучу сценариев, свет, отопление, музыка, варится кофе.
если не сложно, расскажите на каких девайсах это сделано?
Для погружения в тему охрененная статья https://vas3k.ru/blog/homesillyhome/
ага. вот так позовёшь яндекс. а через 20 лет окажется, что все лампочки в мире нарушают его права и должны быть отключены пока не выплатят по 5 лямов
Интересно, а phillips в деле?
Буквально недавно взял их лампы
Они уже сейчас всё через допу делают. Доя того, чтобы их пульт работал не только с их лампами мне пришлось иметь hue bridge, apple home на appletv и home assistant:
Пульт заведен в hue, откуда интеграция уходит сразу в Apple Home. Там на кнопки назначаются действия из виртуальных выключателей, которые приходят из home assistant. Эти виртуальные выключатели дергают правильные команды, в том числе в hue bridge через их api для включения ламп.
Почему так сложно? Потому что в hue bridge нельзя подписаться на события нажатия кнопок, а нужно дергать rest интерфейс с текущим состоянием нажатости. В итоге получаются раздражающие задержки. А в Apple Home интеграция нормальная
еще один стандарт? отлично, надо много новых стандартов...
А что, где-то уже принимались стандарты для подобных устройств?
Так потому и делают собственные варианты, что нет общепринятого. Теперь, когда появится (и надеюсь, будет поддерживаться и обновляться) стандарт от крупных игроков, новые устройства будут совместимы с этим самым стандартом.
Нужен даже не стандарт, а единный интерфейс куда можно свести девайсы от крупных производителей. Дальше все мелкие игроки тоже подтянутся.
Удивительно, но уже сейчас почти для всего его поддержка голосовых помошников, то есть какая-нибудь Алекса, как единый стандарт, уже есть, но этого мало.
zigbee, zwave это если устройство-устройство. если ip управление, то не хватает еще в разработчиках игроков уровня samsung, denon, yamaha, epson, sonos ... т.е тв, звук, ресиверы,...
в свободном рынке и сдохнут, как только чтото лучше появится... жду
Можно начинать делать переходники старых умных устройств на новый стандарт :) Типа шлюза.
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