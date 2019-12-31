Но в 2020 году расти будет тяжелее, так как санкции сохранятся, предупреждает руководство компании.

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Объём продаж китайской Huawei вырос в 2019 году на 18% и достиг 850 млрд юаней ($121 млрд). Об этом в новогоднем послании для сотрудников написал председатель правления Эрик Сюй, сообщают AP и Reuters.

«Эти показатели ниже, чем наши первоначальные прогнозы, но бизнес остаётся стабильным, и мы твёрдо стоим перед лицом невзгод», — написал Сюй. Он отметил, что Huawei достигла таких результатов, несмотря на усилия правительства США, направленные на ограничение бизнеса компании.

Рост на 18% по итогам 2019 года оказался ниже темпа 2018 года, когда выручка Huawei выросла на 19,5%. Компания обычно публикует годовые финансовые отчёты в марте, отмечает AP.

240 млн смартфонов отгрузила Huawei в 2019 году — на 20%, чем в 2018 году

Сюй предупредил сотрудников, что 2020 год будет трудным для компании и Huawei будет расти не так быстро, как в первой половине 2019 года.

«Правительство США будет и дальше препятствовать развитию передовых технологий, создавая сложные условия для выживания и процветания Huawei», — написал Сюй.

В мае 2019 года власти США внесли Huawei в чёрный список, санкции предусматривают запрет на покупку технологий и оборудования у американских компаний, например ОС Android с сервисами Google.

Правительство США утверждает, что оборудование Huawei для сетей 5G представляет угрозу национальной безопасности, потому что власти Китая могут использовать его для шпионажа. Huawei отрицает эти обвинения.