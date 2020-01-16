Производитель аудиотехники Bose закроет все свои розничные магазины из-за популярности онлайн-заказов
Материал редакции
Компания не раскрывает количество сотрудников, которых придётся уволить из-за закрытия магазинов.
Производитель аудиотехники Bose запланировал закрыть все 119 розничных магазинов в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии. Компания объяснила такое решение тем, что её продукция «всё чаще приобретается через интернет».
Bose была основана в 1964 году, но свой первый физический магазин открыла в 1993 году. Ассортимент компании включает в себя фирменные наушники Bose с функцией шумоподавления, «умные» колонки, акустические солнечные очки и другое.
Компания не раскрывает количество сотрудников, которых придётся уволить из-за закрытия магазинов. Bose предложит им помощь в трудоустройстве и выходное пособие.
«Первоначально наши розничные магазины давали людям возможность протестировать многокомпонентные домашние развлекательные системы на базе CD и DVD. В то время это была радикальная идея. Мы сделали то, что нужно нашим покупателям, и сейчас мы делаем то же самое», — заявила вице-президент Bose по глобальным продажам Колетт Бёрк.
Продукты Bose продаются в магазинах Amazon, Best Buy, Target, Apple, других сторонних розничных магазинах, а также на сайте компании.
Максим Наумов
Обалденные наушники
Paul DenisevichМаксим
Я бы поспорил. Есть проблемы, которые в 2019/2020 годах просто стыдно иметь.
Александр ГоловченкоPaul
Например? Не спорю, просто выбираю наушники между QC 35 II, 700 и Sony 1000. В последних останавливает то, что на холоде сенсор брыкается
Александр ЕжовМаксим
Только ненадежные.
Александр ГоловченкоАлександр
Можно подробнее?
Anton Matrosov
Т.е. оценить звучание перед покупкой и выбрать подходящую модель уже не получится? Или миллениалы сейчас выбирают аудиотехнику просто по бренду и цвету корпуса?
Вадим ОмелинAnton
Далеко не во всех магазинах есть возможность послушать интересующие модели наушников
Egoro BuAnton
Да они просто издержки снижают, вот и закрывают оффлайн магазы. Эппл или китайцы, кто-то поддавливает.
Вася ПражкинAnton
Антон, они закрывают только свои точки, Вы можете легко послушать у реселлеров.
Maxim Medvedev
Bose была основана в 1964 году, но свой первый физический магазин открыла в 1993 году.
- а где они продавали продукцию до 1993? В arpanet и fidonet?
Максим ФедоровMaxim
через профессиональную дистрибьюцию сетевых нишевых и общего пользования электроники маркетов?
Фабрика деда Мороза
Ну вот и победили диваны у мониторов;), пока телепортацию не внедрят все магазины закроются.
Maxim Medvedev
Bose была основана в 1964 году, но свой первый физический магазин открыла в 1993 году.
- а где они продавали продукцию до 1993? В arpanet и fidonet?
Ilya Brin
Розничный Bose почил в бозе.
Да здравствует онлайн Bose!
Денис Качнов
У них есть розничные магазины?