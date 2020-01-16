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Торговля
Лиана Липанова
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Производитель аудиотехники Bose закроет все свои розничные магазины из-за популярности онлайн-заказов Материал редакции

Компания не раскрывает количество сотрудников, которых придётся уволить из-за закрытия магазинов.

  • Производитель аудиотехники Bose запланировал закрыть все 119 розничных магазинов в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии. Компания объяснила такое решение тем, что её продукция «всё чаще приобретается через интернет».
  • Bose была основана в 1964 году, но свой первый физический магазин открыла в 1993 году. Ассортимент компании включает в себя фирменные наушники Bose с функцией шумоподавления, «умные» колонки, акустические солнечные очки и другое.
  • Компания не раскрывает количество сотрудников, которых придётся уволить из-за закрытия магазинов. Bose предложит им помощь в трудоустройстве и выходное пособие.
  • «Первоначально наши розничные магазины давали людям возможность протестировать многокомпонентные домашние развлекательные системы на базе CD и DVD. В то время это была радикальная идея. Мы сделали то, что нужно нашим покупателям, и сейчас мы делаем то же самое», — заявила вице-президент Bose по глобальным продажам Колетт Бёрк.
  • Продукты Bose продаются в магазинах Amazon, Best Buy, Target, Apple, других сторонних розничных магазинах, а также на сайте компании.
Bose is closing all of its retail stores in…
Bose says its products are largely purchased online nowadays.
www.theverge.com

#новость #bose

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15 комментариев
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Максим Наумов

2

Обалденные наушники

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Paul Denisevich

Максим
0

Я бы поспорил. Есть проблемы, которые в 2019/2020 годах просто стыдно иметь.

Ответить

Александр Головченко

Paul
0

Например? Не спорю, просто выбираю наушники между QC 35 II, 700 и Sony 1000. В последних останавливает то, что на холоде сенсор брыкается

Ответить

Александр Ежов

Максим
0

Только ненадежные.

Ответить

Александр Головченко

Александр
0

Можно подробнее?

Ответить

Anton Matrosov

2

Т.е. оценить звучание перед покупкой и выбрать подходящую модель уже не получится? Или миллениалы сейчас выбирают аудиотехнику просто по бренду и цвету корпуса?

Ответить

Вадим Омелин

Anton
0

Далеко не во всех магазинах есть возможность послушать интересующие модели наушников

Ответить

Egoro Bu

Anton
0

Да они просто издержки снижают, вот и закрывают оффлайн магазы. Эппл или китайцы, кто-то поддавливает.

Ответить

Вася Пражкин

Anton
0

Антон, они закрывают только свои точки, Вы можете легко послушать у реселлеров.

Ответить

Maxim Medvedev

0

Bose была основана в 1964 году, но свой первый физический магазин открыла в 1993 году.
- а где они продавали продукцию до 1993? В arpanet и fidonet?

Ответить

Максим Федоров

Maxim
1

через профессиональную дистрибьюцию сетевых нишевых и общего пользования электроники маркетов?

Ответить

Фабрика деда Мороза

0

Ну вот и победили диваны у мониторов;), пока телепортацию не внедрят все магазины закроются.

Ответить

Maxim Medvedev

0

Bose была основана в 1964 году, но свой первый физический магазин открыла в 1993 году.
- а где они продавали продукцию до 1993? В arpanet и fidonet?

Ответить

Ilya Brin

0

Розничный Bose почил в бозе.
Да здравствует онлайн Bose!

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Денис Качнов

0

У них есть розничные магазины?

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