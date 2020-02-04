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Торговля
Лиана Липанова
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Бывший операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков стал ИТ-директором в X5 Retail Group Материал редакции

Ритейлер хочет стать более технологичным и планирует увеличить затраты на ИТ.

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Бывший топ-менеджер «Яндекс.Маркета» Антон Вальков стал новым директором по информационным технологиям российского ритейлера X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству X5.

Представитель X5 и сам Вальков подтвердили изданию назначение. По словам Валькова, Х5 становится больше ИТ-компанией. Ритейлеру понадобился специалист в этой сфере, «чтобы ИТ стали драйвером роста бизнеса», объяснил он.

В последние годы мы все больше инвестируем в ИТ и инновации. Сегодня это около 10% капитальных затрат, с каждым годом показатель будет расти. В соответствии с этой стратегией ИТ должны стать драйвером роста бизнеса Х5.

представитель Х5 Retail Group

Кроме физических магазинов X5 развивает онлайн-супермаркет Perekrestok.ru с доставкой продуктов на дом. По итогам 2019 года чистая выручка онлайн-магазина достигла 4,3 млрд рублей, а количество заказов превысило 1,3 млн.

Также X5 развивает логистическое подразделение 5Post. В апреле 2019 года группа предложила интернет-магазинам сервис выдачи товаров через магазины «Пятёрочка». Онлайн-ритейлеры смогут доставлять заказы до распределительных центров X5, а компания доставит посылки до пунктов выдачи и постаматов в самих магазинах.

В «Яндекс.Маркете» Вальков занимал должность операционного директора и строил базу для маркетплейса «Беру» (склады и центры обработки заказов), рассказал представитель «Яндекса». Кроме того, Вальков руководил службой заботы о клиентах. Компания ещё не нашла замену Валькову, пишет издание.

Вальков работал в «Яндекс.Маркете» с 2017 года. До этого он он развивал направление анализа больших данных в логистике и отвечал за внедрение быстрой доставки заказов в американском ритейлере Walmart.

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