Сеть «жёстких» дискаунтеров В1 от «Магнита» открыла первый магазин за пределами Москвы и Московской области Статьи редакции
Ритейлер начал развитие сети в феврале 2023 года.
- Магазин B1 («Первый выбор») торговой площадью 313 м² открылся в городском посёлке имени Свердлова в Ленинградской области. В ассортименте около 1000 товарных наименований, в том числе свежие овощи и фрукты и выпечка производства ритейлера.
- Для управления магазинами в Санкт-Петербурге и Ленобласти сеть В1 создала региональный хаб. Его команда будет отвечать за операционные процессы, поиск мест и открытие торговых точек.
- К концу 2024 года В1 планирует открыть в этих регионах около 50 магазинов.
- «Магнит» объявил о запуске сети «жёстких» дискаунтеров под брендом B1 («Первый выбор») в феврале 2023 года. В отличие от «мягких» дискаунтеров «Моя цена», которые компания развивает с 2020 года, в новом формате меньше ассортимент (до 1000 SKU против в среднем 2000 SKU у «Моей цены») с акцентом на фреш-категории, фрукты и овощи, говорил ритейлер. По собственным данным, на март 2024 года сеть B1 объединяет 62 магазина.
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Чем он жёсткий? На кассах стоят бывшие кондукторы троллейбусов и матёрые тётки из собесов максимально провинциальных городов?
Он настолько жёсткий, что продавцы доминируют над покупателями)
Очень «жёсткий» дискаунтер
А что сейчас - "НЕ дискаунтер"?
Ну или ок, сколько градаций в "дискаунтер"? "Просто дискаунтер", "мягкий", "жесткий", "очень жесткий", "жесть ваще"?
Ну и все это на фоне "роста экономики - выше всех в Европе" и "роста зарплат". Якобы
2B-2H, как карандаши
внешне похож на проект ВкусВилла)
Жесткий дискаунтер
Ура, дешевка и просрочка теперь доступны не только москвичам ))
А дальше что? Лютые, мб адский дискаунтер)?
а ещё есть ультимативный дискаунтер - 90% ассортимента бичпакеты
Всем макарошки да рожки
тот случай когда при открытии выглядит лучше чем любой магнит не дискауетер на районе