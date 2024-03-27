Торговля
Таня Боброва

Сеть «жёстких» дискаунтеров В1 от «Магнита» открыла первый магазин за пределами Москвы и Московской области Статьи редакции

Ритейлер начал развитие сети в феврале 2023 года.

Источник здесь и далее: «Магнит»
  • Магазин B1 («Первый выбор») торговой площадью 313 м² открылся в городском посёлке имени Свердлова в Ленинградской области. В ассортименте около 1000 товарных наименований, в том числе свежие овощи и фрукты и выпечка производства ритейлера.
  • Для управления магазинами в Санкт-Петербурге и Ленобласти сеть В1 создала региональный хаб. Его команда будет отвечать за операционные процессы, поиск мест и открытие торговых точек.
  • К концу 2024 года В1 планирует открыть в этих регионах около 50 магазинов.
  • «Магнит» объявил о запуске сети «жёстких» дискаунтеров под брендом B1 («Первый выбор») в феврале 2023 года. В отличие от «мягких» дискаунтеров «Моя цена», которые компания развивает с 2020 года, в новом формате меньше ассортимент (до 1000 SKU против в среднем 2000 SKU у «Моей цены») с акцентом на фреш-категории, фрукты и овощи, говорил ритейлер. По собственным данным, на март 2024 года сеть B1 объединяет 62 магазина.

#новости #магнит #дискаунтеры

131 показ
686 открытий
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Чем он жёсткий? На кассах стоят бывшие кондукторы троллейбусов и матёрые тётки из собесов максимально провинциальных городов?

Ответить
Развернуть ветку
Укладчик стекловаты

Он настолько жёсткий, что продавцы доминируют над покупателями)

Ответить
Развернуть ветку
Маджид Гаджиев

Очень «жёсткий» дискаунтер

Ответить
Развернуть ветку
ilia

А что сейчас - "НЕ дискаунтер"?

Ну или ок, сколько градаций в "дискаунтер"? "Просто дискаунтер", "мягкий", "жесткий", "очень жесткий", "жесть ваще"?

Ну и все это на фоне "роста экономики - выше всех в Европе" и "роста зарплат". Якобы

Ответить
Развернуть ветку
Николай Александров

2B-2H, как карандаши

Ответить
Развернуть ветку
Шагид Фамилия

внешне похож на проект ВкусВилла)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Котов

Жесткий дискаунтер

Ответить
Развернуть ветку
Дед Мазай и стекловата

Ура, дешевка и просрочка теперь доступны не только москвичам ))

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Евсюкова
«жёстких» дискаунтеров

А дальше что? Лютые, мб адский дискаунтер)?

Ответить
Развернуть ветку
Карина Опольная

а ещё есть ультимативный дискаунтер - 90% ассортимента бичпакеты

Ответить
Развернуть ветку
A V

Всем макарошки да рожки

Ответить
Развернуть ветку
неформат

тот случай когда при открытии выглядит лучше чем любой магнит не дискауетер на районе

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
9 комментариев
Раскрывать всегда