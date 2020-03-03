По данным Всемирной организации здравоохранения, посылки из Китая безопасны, говорится в сообщении. Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, сообщал ВОЗ.

Несмотря на это некоторые заказы в новых условиях могут дольше обрабатываться, уточнили в AliExpress. В ролике, прикреплённом к публикации о задержках, сотрудники складов работают в масках, а сами посылки дезинфицируются.