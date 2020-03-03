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Торговля
Лиана Липанова
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AliExpress предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса Covid-2019 Материал редакции

Компания заверила, что посылки безопасны.

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AliExpress в соцсетях предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-2019.

По данным Всемирной организации здравоохранения, посылки из Китая безопасны, говорится в сообщении. Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, сообщал ВОЗ.

Несмотря на это некоторые заказы в новых условиях могут дольше обрабатываться, уточнили в AliExpress. В ролике, прикреплённом к публикации о задержках, сотрудники складов работают в масках, а сами посылки дезинфицируются.

AliExpress.Official @AliExpress_EN
We are working hard to get your parcels delivered, but there may be some delays due to Coronavirus. WHO guidance states that parcels are safe from Coronavirus, but some shipping and logistics are experiencing longer waiting times for processing orders. https://t.co/QZYBECuKUp

#новость #aliexpress

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