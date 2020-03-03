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Компания заверила, что посылки безопасны.
AliExpress в соцсетях предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-2019.
По данным Всемирной организации здравоохранения, посылки из Китая безопасны, говорится в сообщении. Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, сообщал ВОЗ.
Несмотря на это некоторые заказы в новых условиях могут дольше обрабатываться, уточнили в AliExpress. В ролике, прикреплённом к публикации о задержках, сотрудники складов работают в масках, а сами посылки дезинфицируются.
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