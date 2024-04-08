«Яндекс Лавка» начала продавать свои ИТ-решения сторонним ритейлерам Статьи редакции
Они могут выбрать отдельные модули или сразу весь набор сервисов.
- Сервис экспресс-доставки продуктов запустил направление по продаже своих технологий сетевым ритейлерам, рассказали в компании.
- Среди продуктов для бизнеса есть системы для сборки заказов с полок магазинов, для управления дарксторами, ассортиментом, сменами курьеров и сборщиков, алгоритмы пополнения запасов и создания с помощью искусственного интеллекта маршрутов для курьеров. Компании также могут купить готовое приложение, которое нужно лишь наполнить своим контентом.
- «Лавка» добавила для b2b-сегмента функции, которые сама не использует, но они «востребованы на рынке». Например, технологию, которая позволяет организовать сборку заказов с полок магазинов или работать с весовыми товарами.
- ИТ-решения рассчитаны на онлайн- и офлайн-бизнес уже работающих и новых ритейлеров. Коммерческие условия компания не раскрывает, но отмечает, что «на текущий момент ценообразование для партнёров строится из двух этапов: платежа за интеграцию систем и разработку операционной модели под конкретный запрос, а в дальнейшем — процента от GMV (товарооборота)», уточняет Forbes.
- Первым партнёром стала «Азбука вкуса», говорят в «Лавке». Ритейлер планирует с помощью решений сервиса запустить пилотные дарксторы в Москве. С такой доставкой будет доступно около 7000 товаров, а сама она займёт от 30 минут. За сборку, сервис и доставку будут отвечать сотрудники и курьеры «Азбуки вкуса».
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Яндекс хочет засунуть свой нос в любую щель. Подсадить на себя, а потом в разы поднять "процент от GMV". Как это было с таксистами и Маркетом.
А чо, извините "высокий спрос".
Завидно?
Заход на личности, старый добрый
Звучит как неплохая бизнес-стратегия
Сцуки они. 1 апреля 5 раз заказывал Станцию мини папе на день рождения, заказ каждый раз отменялся по техническим причинам, а поддержка не могла посоветовать ничего, кроме как попробовать попозже. Попробовал снова в другой день - та же ерунда.
А Станция Миди с Яндекс.Маркета вообще поехала в Можайск вместо Петербурга, в последний момент заметил и отменил, не знаю как так вышло. А новый заказ уже по цене на 20% дороже только был доступен. Поддержка бессильна как всегда.
А теперь давайте масштабировать это за пределы Яндекса.
Вероятно, в 97% случаев эти "сцуки" работают нормально. Остальным дадут купон и ответят в "Приёмной". Давайте масштабировать, давайте.
Насчет приемной хорошая идея, спасибо!
Но реально начитается философское настроение когда заказ собирают, отдают курьеру - и тут он по техническим причинам отменяется. 5 раз!
Вам бы в тестировщики
А это хорошая новость!
А могли бы на весь мир #всёпропало
Молодец Танюшка. Так держать 🙂
Хорошее решение