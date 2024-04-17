«Авито» запустил программу выкупа планшетов у частных продавцов Статьи редакции
На старте под неё попадают только устройства Apple.
- В программе участвуют 25 партнёров «Авито» в 60 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие, рассказали в компании.
- После размещения объявления о продаже пользователь получит от «Авито» предложение о выкупе — оно появится в карточке товара. Продавцу нужно ответить на «несколько» вопросов о состоянии устройства для расчёта предварительной стоимости.
- Если пользователя устроят условия выкупа, он сможет выбрать способ передачи планшета партнёру сервиса. Например, самостоятельно отвезти устройство или вызвать представителя покупателя.
- При передаче планшета специалист проверит его состояние и предложит окончательную цену выкупа. В случае согласия продавца оплату произведут сразу.
- Партнёры «Авито» будут ремонтировать устройства, если потребуется, и готовить их к последующей продаже.
- В октябре 2022 года «Авито» запустил программу выкупа смартфонов. Сейчас услуга доступна более чем в 70 городах России.
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Видели, знаем,не надо. Выкуп совсем по днищу рынка. И от магазинной цены скидка примерно 40-50%
А ни о какой выгоде для продавца речь и не идет. Это бизнес.
Дерьмо собачье. Авито снова пытаются всех на*бать, чтобы больше заработать
Да как они только посмели пытаться заработать!!!!!
Шильдик сверху и «отечественный» девайс готов?
А я думаю интересуют комплектующие
Интересно с каким дисконтом от рыночной цены будут выкупать?
Дык это из серии "сдай ворованное".
На запчасти
Ну если телефон новый ,еще на гарантии и не битый не крашенный так сказать ,то минимальный, я бы не скинул процентов 20% макс
Как сказано будут ремонтировать устройства и готовить их к последующей продаже.. вот по сути конвейер по сборке девайсов. А вот качество наверное будет желать лучшего. Но пока ведь ещё не работает полноценно. Так что ждём когда заработает в полную силу.
сейчас юзаю iphone7 восстановленный 8тр год назад.
пока даволен.
брал не на авито
Авито что-то знает
По этому они все объявления о скупке банят.
Авито же это барахолка, так что все по делу
Будут чипы вынимать и на ракеты ставить