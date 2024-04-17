Торговля
Артур Томилко

«Авито» запустил программу выкупа планшетов у частных продавцов Статьи редакции

На старте под неё попадают только устройства Apple.

  • В программе участвуют 25 партнёров «Авито» в 60 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие, рассказали в компании.
  • После размещения объявления о продаже пользователь получит от «Авито» предложение о выкупе — оно появится в карточке товара. Продавцу нужно ответить на «несколько» вопросов о состоянии устройства для расчёта предварительной стоимости.
  • Если пользователя устроят условия выкупа, он сможет выбрать способ передачи планшета партнёру сервиса. Например, самостоятельно отвезти устройство или вызвать представителя покупателя.
  • При передаче планшета специалист проверит его состояние и предложит окончательную цену выкупа. В случае согласия продавца оплату произведут сразу.
  • Партнёры «Авито» будут ремонтировать устройства, если потребуется, и готовить их к последующей продаже.
Изображения «Авито» 
  • В октябре 2022 года «Авито» запустил программу выкупа смартфонов. Сейчас услуга доступна более чем в 70 городах России.

#новости #авито

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16 комментариев
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 Виталий

Видели, знаем,не надо. Выкуп совсем по днищу рынка. И от магазинной цены скидка примерно 40-50%

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Mr. xXx

А ни о какой выгоде для продавца речь и не идет. Это бизнес.

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TheForestLend

Дерьмо собачье. Авито снова пытаются всех на*бать, чтобы больше заработать

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NoNamelilka

Да как они только посмели пытаться заработать!!!!!

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Вадим Д.

Шильдик сверху и «отечественный» девайс готов?

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Евгений Шевцов

А я думаю интересуют комплектующие

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Mikhail Medvedev

Интересно с каким дисконтом от рыночной цены будут выкупать?

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Филипп Новиков

Дык это из серии "сдай ворованное".

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Вика Приходько

На запчасти

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Андрей Коновалов

Ну если телефон новый ,еще на гарантии и не битый не крашенный так сказать ,то минимальный, я бы не скинул процентов 20% макс

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D.Dibrov

Как сказано будут ремонтировать устройства и готовить их к последующей продаже.. вот по сути конвейер по сборке девайсов. А вот качество наверное будет желать лучшего. Но пока ведь ещё не работает полноценно. Так что ждём когда заработает в полную силу.

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under construction

сейчас юзаю iphone7 восстановленный 8тр год назад.
пока даволен.
брал не на авито

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Aleksandr

Авито что-то знает

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Ivan Bulkin

По этому они все объявления о скупке банят.

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Артемий С.

Авито же это барахолка, так что все по делу

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Roman

Будут чипы вынимать и на ракеты ставить

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