ФАС выдала предупреждение Ozon из-за навязывания продавцам услуги «Баллы за скидки» Статьи редакции
Регулятор потребовал изменить оферту.
- Маркетплейс навязывал продавцам участие в программе «Баллы за скидки», необоснованно отказывал в заключении договоров, а также «совершал другие действия», содержащие признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщили в ФАС.
- Услуга «Баллы за скидки» позволяет Ozon устанавливать дополнительную скидку на товары от имени продавца, а разницу между фактической ценой и стоимостью продажи возвращать баллами, которые можно потратить на оплату комиссии маркетплейса.
- В ФАС выдали Ozon предупреждение о необходимости изменить оферту и прекратить практики, «которые содержат признаки нарушения закона». Регулятор отметил, что действия маркетплейса не должны повлечь ухудшения условия для партнёров.
- В случае неисполнения предупреждения ведомство может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
- В Ozon заявили «Интерфаксу», что «изучат» требования регулятора и отметили, что «на постоянной основе сотрудничают с ведомством и продолжат диалог для разъяснения и решения спорных вопросов».
- ФАС начала проверять маркетплейсы после отмены моратория на проверки ИТ-компаний. В начале апреля 2024 года служба выдала Wildberries предупреждение из-за признаков навязывания невыгодных условий продавцам и обязала изменить оферту.
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Здорово!
Ещё бы осветить ФАСу тему с подключением продавцам Премиум подписки. Которая по факту мало кому нужна, но Озон сам её подключает и списывает 25.000р/мес.
Они насильно же не подключают, в чем проблема?
Подключают. Поищите в Телеграм, уже не одна группа собралась вот с такими обманутыми селлерами.
Говорю по опыту своему и ещё как минимум 100 чел в группе.
Кому горяченьких предупреждений? Тут раздача происходит
Я согласен с ФАС
По сути на Озоне сейчас нет здоровой конкуренции, оканчательная цена устанавливается Озоном. А Озон кому захочет тому и делает скидку и размер скидки зависит от Озона. Любого продавца можно изжить с площадки , если захотеть
А выдать предупреждение за ввод комиссий не хочет)? Самое важное нам не интересно?
А эти клоуны из Фас не ходят обратить внимание на Яндекс? Или Кудрин даст по жопе ?
Так в чем проблема? Делают скидку, начисляют баллы, потом списывают оттуда комиссию. Похоже на игру с налогами, продавцу чем плохо?
Самое главное что указано что всё изучат все требования регулятора, а главное что на постоянной основе сотрудничают с ведомством и продолжат диалог для разъяснения и решения спорных вопросов. Всегда должен быть диалог и обратная связь. Тогда можно прийти к какому-то консенсусу.