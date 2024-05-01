Японский производитель сигарет Winston и Camel перестроил логистику, чтобы сохранить бизнес в России Статьи редакции
В том числе на благо инвесторов.
- Об этом Japan Tobacco (JT; 33% принадлежат японскому государству) рассказала FT. В 2022 году компания приостановила инвестиционную и маркетинговую деятельность в стране и говорила, что рассмотрит возможность продать российский бизнес. Но в 2023 году решила продолжить работу.
- JT создала новую структуру для российского подразделения, направила часть поставок через Турцию и перевезла «ключевых» сотрудников в Гонконг, чтобы «отслеживать маршруты поставок» и запасы и в целом контролировать соблюдение санкционных ограничений. На перестройку ушло около года.
- По словам главы JT Масамичи Терабатаке, российский бизнес приносил около 20% от общей суммы прибыли компании. Инвесторов тревожило, что при уходе с этого рынка финансовые показатели JT упали бы.
- Сам Терабатаке говорит, что нарушил бы «фидуциарные обязательства», если бы свернул бизнес, который может и дальше приносить прибыль. В такой ситуации инвесторы, скорее всего, понесли бы убытки, а компания получила бы судебные иски от акционеров.
- Глава JT не исключает, что однажды бизнес придётся отделить или продать, однако «при нынешнем санкционном режиме» в этом нет необходимости, считает он.
- Открытым остаётся только один вопрос: как JT будет выводить прибыль из страны. Российская структура не выплачивала дивиденды ни в 2022 финансовом году, ни в 2023-м, пишет FT.
- JT работает в России с 1999 года и выпускает табачную продукцию под брендами Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, «Русский стиль» и Play. В стране у неё 66 офисов и подразделений, четыре фабрики и около 4000 сотрудников.
- Как отмечает FT, конкурент японского производителя Philip Morris также сохранил свой бизнес в России. В начале 2023 года компания сообщала, что переговоры о продаже активов зашли в тупик.
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Этих ребят совесть никогда не мучила.
А по какому поводу из должна мучить совесть в данном случае?
Кстати да.. Почитайте про вторую мировую войну, какой японцы устроили геноцид китайцам.
И теперь китайцы устраивают геноцид уйгурам по этому китайцы этого заслужили как они к другим так и другие к ним
Да они и "своих" не особо то берегли, + в 10-20х прошлого века, сколько они наркоты производили, я думаю, фору Британцам могли дать.
А это капитализм
Лучше бы что-нибудь хорошее осталось в России вместо этого мусора.
А по факту ничего и не уходило
Вспомнил анекдот на эту тему:
Был один парень, которого заколдовал колдун и он мог говорить только одно слово в год. И вот, он 4 года не говорил ни слова и собрал 4 слова, пошел к колдуну, а колдун ему:
-Копить нельзя!
-Блять.
Лучше бы юникло открыли. Нахуй эту отраву.
Не знал, что это японцы. Camel же американцы всегда были
Да, тоже удивился. Оказывается, что в 1999 купили японцы.
Ой, как неловко получилось. Как и предсказывалось, бабки оказались дороже двойных стандартов.
Кто-то курил Mevius и Play? На что похожи?
Ага, это реинкарнация Mild Seven - легкие очень
Ого!The cigarettes are the third most widely smoked cigarette in the world with 76.5 billion around the world, behind Marlboro and Camel. Under the Mild Seven name, Mevius was a top seller. It is now the second largest cigarette brand in the world.
Никогда бы не подумал, что они (mild seven) были третьими в мире, а теперь как Mevius вообще вторые.
Про play не нашел.
довольны
Наивные.... Передадут скоро во временное управление кому-нибудь из придворных. Дон. Это же золотая жила в нашей стране. Люди будут голодными ходить, но пачку сигарет купят.
Курево страшная зависимость, в любой стране.
всё отговорки
передают те, кто уйти хочет, а не те, кто остается
Японцы накуривают россиян? Никогда бы не подумал.
Я думал это всё British American Tobacco (BAT) производит.
Надо же.
ну нормальный подход в бизнесе,20% прибыли на дороге не валяются чтоб ее терять из за репутации
откровенно говоря кому не пох вообще на этот факт? ну разве что ушибленным с незалежной
придется оштрафовать camel на 25% прибыли🤭
Ещё бы. Их регулятор обрадовал борьбой с вейпингом. Все вредно, но сигареты явно "безопаснее"
Когда не захотели России продавать Опель, надо было всем западным компаниям, сославшись на расизм Опеля сказать, чтобы они все дружно встали и пошли на&ер из России и заняться развитием своей промышленности.
На старте мы бы поиграли лет пять развития, но в перспективе нас проблемы кризиса на западе вообще бы не затронули.
Жаль, что у нас живут вчерашним днём и обещаниями западных паразитов
Вот по этому санкции и не работают потому что многие компании только на бумаге уходят из РФ а на самом деле просто либо меняют название продукта или бренда или вот как тут
И не будут. Давно доказано на практике, что без русских денег очень тяжело живется зарубежному производителю. Все остальное - сказки венского леса для последователей секты навального, розовых пони, и дешевого популизма.