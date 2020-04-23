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Торговля
Галина Мубаракшина
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Мебельный ритейлер Hoff предложил небольшим производителям продавать мебель и товары для дома на своём маркетплейсе Материал редакции

Компания планировала открыть его давно, но кризис ускорил наступление перемен, рассказали в Hoff.

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Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff анонсировала проект «Домашний маркетплейс», в рамках которого планирует сотрудничать с малыми и средними производителями мебели и товаров для дома. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Продавать товары будут на платформе Hoff.ru, в приложении и рознице — поставщики дополнят ассортимент компании. Hoff планирует заключать с партнёрами договоры поставки, а не комиссии, и управлять ценой в рознице. Их продукция будет включена в программу лояльности мебельной сети.

«Решение о создании маркетплейса было принято нами давно. Возникший кризис только ускорил запуск этого проекта: сейчас нам крайне важна дополнительная выручка, а малому и среднему бизнесу нужна особенная поддержка», — рассказал сооснователь Hoff Михаил Кучмент.

С помощью маркетплейса небольшие компании встроятся в экосистему Hoff, получат доступ к клиентам, логистической инфраструктуре и технологиям компании, добавил он. В будущем их товары смогут войти в основной ассортимент.

Компания планирует запустить маркетплейс в мае 2020 года, с этого момента поставщики смогут отправлять заявки и заключать договоры. Сейчас с сервисом готовы сотрудничать 60 поставщиков, в течение года Hoff рассчитывает увеличить их число до 100.

Сначала поставки будут выполняться в Москве и Московской области, а до конца года Hoff намерена масштабировать проект на всю страну.

Hoff — российский ритейлер в сегменте мебели и товаров для дома. Компания основана в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом. Сегодня в сеть входят 52 магазина, а также интернет-магазин. В 2019 году выручка компании составила 40,7 млрд рублей, посещаемость сайта Hoff – более 71 млн человек.

#новость #hoff

Торговля
Торговля, электронная коммерция, маркетплейсы.
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